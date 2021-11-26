«Пастырь» Гермы (др.-греч. Ποιμὴν τοῦ Ἑρμᾶ)

Раннехристианское дидактическое сочинение-аллегория в жанре откровения.

«Пастырь» был написан в Риме на греческом языке и переведен на латинский в конце I - первой половине II в., имел широкое распространение во II–III в. (его упоминают Климент Александрийский, Иреней, Тертуллиан, «Мураториев канон»). Входил в «Синайский кодекс» в составе новозаветного канона.

Традиционно авторство приписывается одному из апостолов от семидесяти: Клименту Римскому или собственно Герме, которого Павел приветствует в своем послании (1 Рим. 16:14). Сведения Мураториева канона, согласно которому текст написан братом епископа Пия I (142—157), современные исследования признают недостаточно достоверными.

Книга написана от лица Гермы и состоит из трех частей: пять видений, 12 притч (mandates) и десяти наставлений (similitudes). Части фактически не перекликаются между собой (за исключением Vis. 5,5 и Sim. 9,1), что не исключает их независимое хождение. Главное содержание «Гермы» — строительство Церкви (образ Башни) и следующее из этого необходимость в этическом наставлении верующих, к которым и обращается автор текста, призывая к любви, взаимопомощи и самосовершенствованию. Автор выводит образ идеального верующего, обладателя таких добродетелей как вера, воздержание, сила духа, терпение, простодушие, бодрость, правдивость, единодушие, любовь и т. п. Кроме того, «Герму» отличает демократическая христианская риторика, призыв к благотворительности и помощи нуждающимся.

Текст затрагивает и некоторые теологические вопросы, связанные в основном с пониманием природы Христа. Здесь автор близок иудеохристианству (притча о виноградарях), разделяет тело и дух, на основе чего даже было сделано предположение о иудейском происхождении памятника (Р. Ю. Виппер).