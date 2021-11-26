ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО
ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО - обрядовый предмет, связанный с празднованием христианской Пасхи.
В преддверии праздника (обычно в Чистый четверг) красили куриные яйца (крашенка, чаще красного цвета), расписывали их (писанка), а также делали из дерева, камня, керамики и тому подобного. Обычай красить яйца, приуроченный к весенним обрядам, восходит к древним плодородия культам. Был наиболее распространён в Западной Азии (смотреть Ноуруз) и Восточной Европе. У восточных и западных славян в XI-XII века (местами - до XV века) известны писанки в виде полых глиняных погремушек с шариком внутри, которые связывают с дохристианскими обрядами. В основе традиции дарить крашеные яйца на Пасху - предание о преподнесении равноапостольной Марией Магдалиной римскому императору Тиберию куриного яйца, чудесным образом принявшего красный цвет как символ Воскресения Христа. Обряды, связанные с пасхальным яйцом, были повсеместно распространены в Европе, ныне наиболее характерны для народов Восточной и Юго-Восточной Европы. Изготовление писанок - один из видов народного творчества. Характерные мотивы - геометрический и растительный орнамент, христианские символы и образы и другое; используемые техники - темперная живопись, акварель, на Украине узор прочерчивается по воску и затем прокрашивается. В XVIII-XXI веках пасхальное яйцо изготавливаются из шоколада, стекла, фарфора, металла, в виде ювелирных изделий (К. Фаберже) и другие.