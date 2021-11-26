ПАСХАЛИЯ
ПАСХАЛИЯ - таблица или система правил для вычисления даты христианской Пасхи и зависящих от неё так называемых переходящих праздников (Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, Пятидесятница и другие).
Во II веке почти во всех христианских поместных церквах утвердилась традиция праздновать Пасху в воскресный день как праздник Воскресения Христова. При этом до начала III века при расчёте даты Пасхи христиане опирались на дату начала Песаха (полнолуние 1-го весеннего месяца), определявшуюся иудеями; позднее начали создаваться пасхалии, где расчёт даты Пасхи производится по 2 циклам: лунно-солнечному и недельному. I Вселенский собор (325) закрепил правило празднования Пасхи в ближайшее воскресенье после полнолуния, следующего за днём весеннего равноденствия.
В первых христианских пасхалиях применялся неточный 8-летний лунно-солнечный цикл (полный цикл - 56 лет). В конце III века возникла пасхалия с полным 84-летним циклом, использовавшаяся в Западной Европе до VI века (в Ирландии и Британии - до VIII века). На Востоке с начала IV века распространилась ещё более точная пасхалия на основе 19-летнего лунно-солнечного метонова цикла, приспособленного к юлианскому календарю (полный цикл - 532 года). Одним из её вариантов является так называемая александрийская пасхалия, которая в VI-XVI века применялась во всех частях христианского мира. Нумерация лет в латинской версии этой пасхалии, составленной Дионисием Малым, стала универсальной системой летосчисления (эра от Рождества Христова, новая эра). Ныне александрийская пасхалия применяется во всех православных и в большинстве древневосточных и униатских церквей. В древности 532-летняя пасхалия имела множество вариантов, один из которых с VI века закрепился в традиции Армянской церкви (расходится с александрийской 4 раза в течение большого цикла). Погрешность 532-летней пасхалии в отношении лунных фаз соответствует циклу древне-греческого астронома Каллиппа (1 сут в 312 лет), в отношении тропического года - юлианскому году (1 сут в 128 лет). Для компенсации ошибок в 1582 году в Римско-католической церкви была проведена календарная реформа (смотреть Григорианский календарь) и принята новая пасхалия (григорианская), где традиционный александрийский цикл подвергается регулярной коррекции.
Промежуточное положение по астрономической точности между александрийской и григорианской пасхалий занимает современный иудейский календарь, в котором за основу взят лунный период Гиппарха - Птолемея (29,53059 сут). Ввиду этого иудейский Песах в наше время обычно оказывается между католической и православной Пасхами.
Для практических нужд в Средневековье использовались как готовые пасхалии полного цикла или его частей (часто с применением «ключей» - знаков, описывающих календарные параметры года), так и вспомогательные таблицы отдельных циклов (из-за своей формы именуемые «колёсами», «руками», «крыльями» и тому подобное).
Дату православной Пасхи можно вычислить также по так называемому алгоритму К. Гаусса.