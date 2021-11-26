ПАСХАЛИЯ

ПАСХАЛИЯ - таблица или система правил для вычисления даты христианской Пасхи и зависящих от неё так называемых переходящих праздников (Вход Гос­по­день в Ие­ру­са­лим, Воз­не­се­ние Гос­под­не, Пя­ти­де­сят­ни­ца и другие).

Во II веке поч­ти во всех хри­сти­ан­ских по­ме­ст­ных церк­вах ут­вер­ди­лась тра­ди­ция празд­но­вать Пас­ху в вос­крес­ный день как празд­ник Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва. При этом до начала III века при рас­чё­те да­ты Пас­хи хри­стиа­не опи­ра­лись на да­ту на­ча­ла Пе­са­ха (пол­но­лу­ние 1-го ве­сен­не­го ме­ся­ца), оп­ре­де­ляв­шую­ся иу­дея­ми; позд­нее на­ча­ли соз­да­вать­ся пасхалии, где рас­чёт да­ты Пас­хи про­из­во­дит­ся по 2 цик­лам: лун­но-сол­неч­но­му и не­дель­но­му. I Все­лен­ский со­бор (325) за­кре­пил пра­ви­ло празд­но­ва­ния Пас­хи в бли­жай­шее вос­кре­се­нье по­сле пол­но­лу­ния, сле­дую­ще­го за днём ве­сен­не­го рав­но­ден­ст­вия.

В пер­вых хри­сти­ан­ских пасхалиях при­ме­нял­ся не­точ­ный 8-лет­ний лун­но-сол­неч­ный цикл (пол­ный цикл - 56 лет). В конце III века воз­ник­ла пасхалия с пол­ным 84-лет­ним цик­лом, ис­поль­зо­вав­шая­ся в Западной Ев­ро­пе до VI века (в Ир­лан­дии и Бри­та­нии - до VIII века). На Вос­то­ке с начала IV века рас­про­стра­ни­лась ещё бо­лее точ­ная пасхалия на ос­но­ве 19-лет­не­го лун­но-сол­неч­но­го ме­то­но­ва цик­ла, при­спо­соб­лен­но­го к юли­ан­ско­му ка­лен­да­рю (пол­ный цикл - 532 го­да). Од­ним из её ва­ри­ан­тов яв­ля­ет­ся так называемая алек­сан­д­рий­ская пасхалия, ко­то­рая в VI-XVI века при­ме­ня­лась во всех час­тях хри­сти­ан­ско­го ми­ра. Ну­ме­ра­ция лет в латинской вер­сии этой пасхалии, со­став­лен­ной Дио­ни­си­ем Ма­лым, ста­ла уни­вер­саль­ной сис­те­мой ле­то­счис­ле­ния (эра от Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва, но­вая эра). Ны­не алек­сан­д­рий­ская пасхалия при­ме­ня­ет­ся во всех пра­во­слав­ных и в боль­шин­ст­ве древ­не­вос­точ­ных и уни­ат­ских церк­вей. В древ­но­сти 532-лет­няя пасхалия име­ла мно­же­ст­во ва­ри­ан­тов, один из ко­то­рых с VI века за­кре­пил­ся в тра­ди­ции Ар­мян­ской церк­ви (рас­хо­дит­ся с алек­сан­д­рий­ской 4 раза в те­че­ние боль­шо­го цик­ла). По­греш­ность 532-лет­ней пасхалии в от­но­ше­нии лун­ных фаз со­от­вет­ст­ву­ет цик­лу древне-греческого ас­тро­но­ма Кал­лип­па (1 сут в 312 лет), в от­ноше­нии тро­пического го­да - юли­ан­ско­му го­ду (1 сут в 128 лет). Для ком­пен­са­ции оши­бок в 1582 году в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви бы­ла про­ве­де­на ка­лен­дар­ная ре­фор­ма (смотреть Гри­го­ри­ан­ский ка­лен­дарь) и при­ня­та но­вая пасхалия (гри­го­ри­ан­ская), где тра­диционный алек­сан­д­рий­ский цикл под­вер­га­ет­ся ре­гу­ляр­ной кор­рек­ции.

Про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние по ас­тро­но­мической точ­но­сти ме­ж­ду алек­сан­д­рий­ской и гри­го­ри­ан­ской пасхалий за­ни­ма­ет современный иу­дей­ский ка­лен­дарь, в ко­то­ром за ос­но­ву взят лун­ный пе­ри­од Гип­пар­ха - Пто­ле­мея (29,53059 сут). Вви­ду это­го иу­дей­ский Пе­сах в на­ше вре­мя обыч­но ока­зы­ва­ет­ся ме­ж­ду ка­то­лической и пра­во­слав­ной Пас­ха­ми.

Для прак­тических нужд в Сред­не­ве­ко­вье ис­поль­зо­ва­лись как го­то­вые пасхалии пол­но­го цик­ла или его час­тей (час­то с при­ме­нени­ем «клю­чей» - зна­ков, опи­сы­ваю­щих ка­лен­дар­ные па­ра­мет­ры го­да), так и вспо­мо­гательные таб­ли­цы отдельных цик­лов (из-за сво­ей фор­мы име­нуе­мые «ко­лё­са­ми», «ру­ка­ми», «крыль­я­ми» и тому подобное).

Да­ту пра­во­слав­ной Пас­хи мож­но вы­чис­лить так­же по так называемому ал­го­рит­му К. Га­ус­са.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)