ОТЦЫ И УЧИТЕЛИ ЦЕРКВИ

ОТЦЫ И УЧИТЕЛИ ЦЕРКВИ - в христианстве традиционное наименование выдающихся богословов и церковных деятелей, сыгравших важную роль в развитии христианской догматики и организации Церкви и вы­ра­зив­ших цер­ков­ное уче­ние и свой хри­сти­ан­ский ду­хов­ный опыт в осо­бен­но яс­ной, глу­бо­кой и убе­ди­тель­ной фор­ме.

Вероучительный авторитет Отцов и учителей Церкви признаётся в православной, католической, несторианской и монофизитской традициях (хотя перечень Отцов и учителей Церкви может быть разный). Протестантизм его отвергает, считая единственным источником вероучения Священное Писание. Научно-богословской дисциплиной, занимающейся изучением жизни, произведений и учения Отцов и учителей Церкви, а также церковных писателей, является патрология (смотри Патристика ).

Название «отец» по отношению к духовному наставнику встречается как в Ветхом Завете (4 Цар. 13:14), так и в Новом Завете (1 Кор. 4:15). В таком же значении его использовали раннехристианские авторы ( Климент Александрийский , святой Ириней Лионский и другие). В христианской древности отцами Церкви именовались преемники авторитета апостолов. Первоначально отцами Церкви называли почти исключительно епископов, так как именно они несли в древней Церкви учительское служение. С IV-V веков отцами стали называть и церковных учителей, не имевших епископского сана (однако, как правило, монашествующих). В V веке преподобный Викентий Леринский в сочинении «Памятные записки» выдвинул 3 критерия принадлежности к категории отцов Церкви: православное учение (ортодоксальность), личная святость, древность. Впоследствии в церковной науке был добавлен 4-й критерий - признание Церковью. Авторов, не удовлетворяющих одному или более из этих критериев, но тем не менее принадлежавших к Церкви (Евсевий Кесарийский, Лактанций и многие другие), принято относить к категории «церковных писателей».

Первый список из 13 отцов Церкви (3 восточных и 10 западных) содержится в письме Псевдо-Геласия (V-VI века). Среди всех отцов Церкви Священное Предание со временем стало выделять некоторых особо выдающихся, или «избранных отцов». Один из первых списков выдающихся отцов Церкви был приведён императором Юстинианом I на заседании V Вселенского собора (553) и утверждён этим собором. В него вошли 12 отцов Церкви (8 восточных и 4 западных): святители Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Иларий Пиктавийский, Амвросий Медиоланский, Лев I Великий, Августин, а также Феофил Александрийский и Прокл Константинопольский.

Понятие «учитель Церкви» употребляется как в качестве синонима словосочетания «отец Церкви», так и в других значениях. В патрологической литературе XIX- начала XX веков учителями Церкви было принято именовать церковных авторов, которые не были причислены по некоторым критериям к категории отцов Церкви, но либо несли служение дидаскалов в древней Церкви (например, Климент Александрийский, Ориген), либо оказали значительное влияние на развитие богословия (например, Тертуллиан). Иногда учителями Церкви называют особо выдающихся и избранных отцов Церкви. Так, в православной Церкви «великими вселенскими учителями и святителями» именуются святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. В Римско-католической церкви в 1298 году папа Бонифаций VIII утвердил список из 8 «великих учителей Церкви»: 4 латинских (святые Амвросий Медиоланский, Иероним Блаженный, Августин, Григорий I Великий) и 4 греческих (святые Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст). В то же время в католической традиции существует тенденция на основании критерия древности ограничивать эпоху отцов Церкви I-VIII веками (последним отцом Церкви на Западе считается святой Исидор Севильский, на Востоке - преподобный Иоанн Дамаскин). После них следует эпоха учителей Церкви (католической), отвечающих всем критериям святоотеческого авторитета, кроме древности. Причислить богослова к учителям Римско-католической церкви может только Вселенский собор или папа Римский. В православной традиции критерий древности не имеет решающего значения, так как считается, что благодать Святого Духа, вдохновляющая отцов Церкви, действует в любую эпоху бытия Церкви. Поэтому в православном богословии отцами Церкви признаются и те церковные деятели, которые жили намного позднее VIII века ( преподобный Симеон Новый Богослов , святой Григорий Палама и другие).

Для Церкви велико значение письменного наследия Отцов и учителей Церкви: в нём по преимуществу содержится Священное Предание и даётся общепризнанное в Церкви толкование Священного Писания (смотри Экзегеза библейская). Поэтому, согласно христианской традиции, все вопросы о вере, о правилах благочестия и церковном устройстве следует решать в свете учения Отцов и учителей Церкви. Считается, что труды Отцов и учителей Церкви написаны под воздействием благодати Святого Духа, но в то же время в них присутствует и свойственный отцам, как носителям индивидуальности и как представителям определённой эпохи, культуры и так далее, человеческий элемент. В церковной традиции важную роль играет принцип «согласия отцов» (лат. consensus patrum), согласно которому все Отцы и учителя Церкви не могут ошибаться в одном и том же вопросе вероучения. Богословские мнения, отличающиеся от согласных между собой вероучительных определений всех или большинства Отцов и учителей Церкви, однако не признанные явно еретическими, принято именовать теологуменами, не имеющими общеобязательного авторитета.

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