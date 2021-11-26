ОРАНТА
ОРАНТА (От лат. orans, родительный падеж orantis - молящийся) - изображение мужской или женской фигуры с воздетыми руками, предстоящей перед Богом в молитве, в просьбе о заступничестве; один из иконографических типов Богоматери.
Истоки образа Оранты, первоначально носившего обобщённый, символический характер, лежат в античном искусстве, в котором Оранта была аллегорией благочестия. В христианском искусстве Оранта появилась в III веке в росписях катакомб (например, в так называемом зале Оранта под церковью Санти-Джованни-э-Паоло в Риме, конец III - начало IV веков) и в рельефах саркофагов (саркофаг с библейскими сценами, около 300 года, Городской музей Веллетри, Италия, и другие). С IV века она приобретает индивидуализированный характер и начинает восприниматься как изображение конкретных людей (изображение святой Венеранды в аркосолии святых Венеранды и Петрониллы в катакомбах Домитиллы 2-й половины IV века в Риме, и другие). Как правило, такие изображения самодостаточны, реже входят в состав композиций, как на фреске Христианской капеллы в районе больницы святого Иоанна в Риме около середины V века, где представлен Христос, коронующий двух жён с воздетыми в молитве руками. В позе Оранты изображали христианских святых (мученики в ротонде Святого Георгия в городе Салоники, конец IV - 1-я четверть V веков.; святой Аполлинарий в церкви Сант-Аполлинаре-ин-Классе в Равенне, около 549 года; святой Лука Стирит в монастыре Осиос-Лукас в Фокиде, 1030-1040-е годы), ветхозаветных персонажей (праотец Ной на фреске Греческой капеллы катакомб Присциллы в Риме, около 320-340 годов; пророк Даниил во рву львином на миниатюре «Христианской топографии» Космы Индикоплова, 2-я половина IX века, Базилика Ватикана; три отрока в огненной пещи на крышке саркофага из Капитолийских музеев, начало IV века; Сусанна на фреске гробницы V века из Музея византийской культуры в городе Салоники).
Самые ранние изображения Богоматери Оранта относятся к VI веку (например, в составе сцены «Вознесение» в Евангелии Раввулы, 586, Базилика Лауренциана, Флоренция). Образ Богоматери Оранты в апсидах может быть также связан с темой Второго пришествия Христа, например в 17-й капелле в Бауите (VI-VII века, Египет). В средневизантийский период изображение Богоматери Оранты помещалось в конхе апсиды (Софийский собор в Киеве, 1030-1040-е годы; фрески Эски-Гюмюш в Каппадокии, около середины XI века; церковь Спасителя в городе Цаленджиха в Грузии, 1384-1396 годы).
Образы Богоматери Оранты может сопровождать слово «Влахернитисса»; так устанавливается их связь со знаменитым константинопольским храмом Богородицы во Влахернах, где, вероятно, хранились прототипы икон с такой иконографией.
Изображение Богоматери с воздетыми руками и Младенцем на груди, образ которого может быть заключён в медальон, называют Знамение, Воплощение, Влахернитисса, Великая Панагия, Эпискепсис и Платитера (или «Ширшая небес»). Несмотря на множественность названий, принципиального различия между ними нет, в каждом случае используется название, исторически закрепившееся за тем или иным конкретным образом. Богоматерь может быть представлена в рост (как на фреске, занимавшей главную апсиду церкви Спаса на Нередице, 1198), погрудно (например, на лицевой стороне двусторонней иконы из Софийского собора Новгорода Великого, 1130-1140-е годы) или по пояс (фреска восточной части собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1502, Дионисий с сыновьями), а Христос может изображаться как благословляющим правой рукой и со свитком в левой руке (икона Богоматери Влахернитиссы из Синайского монастыря святой Екатерины, около середины XIII века), так и благословляющим обеими руками (икона Богоматери Платитеры, XV век, монастырь Пантократора на Афоне). Прототип такого образа можно встретить во фрагменте росписи катакомб Большого кладбища в Риме (2-я четверть IV века), однако его примеры в византийском искусстве известны лишь с XI века. Этот иконографический тип символизирует Боговоплощение; его смысл заключён в начальных строках Евангелия от Иоанна (Ин. 1:1, 14) и словах из Книги пророка Исайи «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Эммануил, что значит: с нами Бог» (Ис. 7:14), поскольку Христос обычно представлен в иконографическом типе Эммануила.
Несмотря на значительное смысловое отличие от типа Оранты, термин «Оранта» иногда используется в названии знаменитой иконы из Ярославля («Ярославская Оранта», 1-я четверть XIII века, ГТГ), именуемой также «Великая Панагия». Сама икона Богоматери «Знамение» представлена на иконе «Чудо от иконы Богоматери "Знамение"» (XV век, Новгородский государственный объединённый музей-заповедник; смотри Новгородская икона Божией Матери «Знамение»).
Образы Богоматери Оранты часто входят в состав изображений Вознесения Господня (икона из праздничного ряда иконостаса Софийского собора Новгорода Великого, около 1341 года, Новгородский государственный объединённый музей-заповедник, и многие другие) и Покрова Пресвятой Богородицы (икона конца XV века из собрания банка «Intesa», галерея «Палаццо Леони Монтанари», Виченца).