НОЙ
НОЙ (евр. חנ) - согласно библейской книге Бытие (Быт. 5), один из праотцев, потомок Адама (10-е поколение, считая Адама и Еву 1-м поколением).
Имя Ной, вероятно, образовано от евр. корня חונ - «остановиться, опочить, быть в покое», однако народная этимология соотносит его с корнем םחנ - «утешать» [Ламех, отец Ной, давая сыну имя, произнёс: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь» (Быт. 5:28–29). Возможно, эти слова связаны с преданием о том, что Ной был первым виноградарем и виноделом (Быт. 9:20)].
Согласно книги Бытие (гл. 6-9), решив уничтожить человечество за его грехи в водах Потопа, Бог спас праведного Ноя, повелев ему построить ковчег и укрыться в нём (см. Ноев ковчег). Вместе с Ноем и его семьёй в ковчеге спаслись представители всех видов наземных животных и птиц (по велению Бога Ной взял в ковчег по одной паре от каждого вида «нечистых» животных и по семь пар от каждого вида «чистых» животных).
После Потопа от сыновей Ноя - Сима (евр. Шем), Хама и Иафета (евр. Йефет) произошли все народы земли. Бог заключил с Ноем и его потомками договор (завет), согласно которому впредь на земле не будет Потопа; Бог дал Ною и его потомкам предписания не убивать людей и воздерживаться от поедания крови животных (Быт. 9:1-17). В позднейшей иудейской традиции существует представление о 7 «заповедях сыновей Ноевых», которые обязательны для всех народов, в отличие от Моисеевых заповедей (613 заповедей), распространяющихся только на иудеев. В рассказе об опьянении Ноя (Быт. 9:21-27) говорится, как Хам «увидел наготу отца своего» и рассказал об этом братьям, за что и сам Хам, и его потомки были прокляты Ноем. Имя Хам в русском языке стало нарицательным.
Рассказы о Ное восходят к преданиям и топосам, которые намного старше Библии. В частности, повествования о Потопе представлены в шумерской и аккадской литературе. «Месопотамский Ноя» носит имена Зиусудра (в шумерском повествовании о Потопе), Атрахасис (в аккадском эпосе об Атрахасисе), Утнапиштим (в 11-й табличке эпоса о Гильгамеше).
В христианской традиции спасение Ноя от Потопа рассматривается как прообраз крещения (1 Пет. 3:20-21). День памяти Ноя по календарю РПЦ - в Неделю св. праотец. Мусульмане почитают Ноя (под именем Нух) как одного из пророков.