НОЙ

НОЙ (евр. חנ) - со­глас­но биб­лей­ской кни­ге Бы­тие (Быт. 5), один из пра­от­цев, по­то­мок Ада­ма (10-е по­ко­ле­ние, счи­тая Ада­ма и Еву 1-м по­ко­ле­ни­ем).

Имя Ной, ве­ро­ят­но, об­ра­зо­ва­но от евр. кор­ня חונ - «ос­та­но­вить­ся, опо­чить, быть в по­кое», од­на­ко на­род­ная эти­мо­ло­гия со­от­но­сит его с кор­нем םחנ - «уте­шать» [Ла­мех, отец Ной, да­вая сы­ну имя, про­из­нёс: «Он уте­шит нас в ра­бо­те на­шей и в тру­дах рук на­ших при воз­де­лы­ва­нии зем­ли, ко­то­рую про­клял Гос­подь» (Быт. 5:28–29). Воз­мож­но, эти сло­ва свя­за­ны с пре­да­ни­ем о том, что Ной был пер­вым ви­но­гра­да­рем и ви­но­де­лом (Быт. 9:20)].

Со­глас­но книги Бы­тие (гл. 6-9), ре­шив унич­то­жить че­ло­ве­че­ст­во за его гре­хи в во­дах По­то­па, Бог спас пра­вед­но­го Ноя, по­ве­лев ему по­стро­ить ков­чег и ук­рыть­ся в нём (см. Но­ев ков­чег ). Вме­сте с Ноем и его семь­ёй в ков­че­ге спас­лись пред­ста­ви­те­ли всех ви­дов на­зем­ных жи­вот­ных и птиц (по ве­ле­нию Бо­га Ной взял в ков­чег по од­ной па­ре от ка­ж­до­го ви­да «не­чис­тых» жи­вот­ных и по семь пар от ка­ж­до­го ви­да «чис­тых» жи­вот­ных).

По­сле По­то­па от сы­но­вей Ноя - Си­ма (евр. Шем), Ха­ма и Иа­фе­та (евр. Йе­фет) про­изош­ли все на­ро­ды зем­ли. Бог за­клю­чил с Ноем и его по­том­ка­ми до­го­вор ( за­вет ), со­глас­но ко­то­ро­му впредь на зем­ле не бу­дет По­то­па; Бог дал Ною и его по­том­кам пред­пи­са­ния не уби­вать лю­дей и воз­дер­жи­вать­ся от по­еда­ния кро­ви жи­вот­ных (Быт. 9:1-17). В позд­нейшей иу­дей­ской тра­ди­ции су­ще­ст­ву­ет пред­став­ле­ние о 7 «за­по­ве­дях сы­но­вей Ное­вых», ко­то­рые обя­за­тель­ны для всех на­ро­дов, в от­ли­чие от Мои­сее­вых за­по­ве­дей (613 за­по­ве­дей), рас­про­стра­няю­щих­ся толь­ко на иу­де­ев. В рас­ска­зе об опь­я­не­нии Ноя (Быт. 9:21-27) го­во­рит­ся, как Хам «уви­дел на­го­ту от­ца сво­его» и рас­ска­зал об этом брать­ям, за что и сам Хам, и его по­том­ки бы­ли про­кля­ты Ноем. Имя Хам в русском язы­ке ста­ло на­ри­ца­тель­ным.

Рас­ска­зы о Ное вос­хо­дят к пре­да­ни­ям и то­по­сам, ко­то­рые на­мно­го стар­ше Биб­лии . В ча­ст­но­сти, по­ве­ст­во­ва­ния о По­то­пе пред­став­ле­ны в шу­мер­ской и ак­кад­ской литературе. «Ме­со­по­там­ский Ноя» но­сит име­на Зиу­суд­ра (в шу­мер­ском по­ве­ст­во­ва­нии о По­то­пе), Ат­ра­ха­сис (в ак­кад­ском эпо­се об Ат­ра­ха­си­се), Ут­на­пиш­тим (в 11-й таб­лич­ке эпо­са о Гиль­га­ме­ше).

В хри­сти­ан­ской тра­ди­ции спа­се­ние Ноя от По­то­па рас­смат­ри­ва­ет­ся как про­об­раз кре­ще­ния (1 Пет. 3:20-21). День па­мя­ти Ноя по ка­лен­да­рю РПЦ - в Не­де­лю св. пра­отец. Му­суль­ма­не по­чи­та­ют Ноя (под име­нем Нух) как од­но­го из про­ро­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)