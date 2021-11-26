МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ

МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ - (Греч. ἀποστο-λιϰοὶ ἄνδρες, лат. viri apostolici), апо­столь­ские от­цы (Греч. ἀποστολιϰοὶ πα-τέρες, лат. patres apostolici) - об­щее на­име­но­ва­ние хри­сти­ан­ских цер­ков­ных пи­са­те­лей - уче­ни­ков свя­тых апо­сто­лов или сви­де­те­лей апо­столь­ской про­по­ве­ди (2-я половина I - начало II века).

Тер­мин «Мужи апостольские» ис­поль­зу­ет­ся с це­лью объ­е­ди­нить про­из­ве­де­ния по­слеа­по­столь­ской цер­ков­ной литературы до пе­рио­да апо­ло­ге­тов ран­не­хри­сти­ан­ских.

К Мужам апостольским от­но­сят свя­щен­но­му­че­ни­ков Кли­мен­та I Рим­ско­го (ав­то­ра По­сла­ния к Ко­рин­фя­нам; так называемое 2-е По­сла­ние к Ко­рин­фя­нам ему не при­над­ле­жит), Иг­на­тия Ан­ти­охий­ско­го Бо­го­нос­ца (ав­то­ра По­сла­ний к Эфе­ся­нам, Маг­не­зий­цам, Трал­лий­цам, Рим­ля­нам, Фи­ла­дель­фий­цам, Смир­ня­нам и По­ли­кар­пу), По­ли­кар­па Смирн­ско­го (ав­то­ра По­сла­ния к Фи­лип­пий­цам), Па­пия Ие­ра­поль­ско­го [ав­то­ра сочинения «Изъ­яс­не­ния ре­че­ний Гос­под­них» (со­хра­ни­лись не­боль­шие от­рыв­ки)], а так­же Ер­му (ав­то­ра книги «Пас­тырь»), оши­боч­но ото­жде­ст­в­ляв­ше­го­ся с Ер­мом, апо­сто­лом из чис­ла 70. Кро­ме то­го, к литературе Мужей апостольских от­но­сят Ди­да­хэ (или «Уче­ние 12 апо­сто­лов») и По­сла­ние, над­пи­сан­ное име­нем апостола Вар­на­вы.

Мно­гие тво­ре­ния Мужских апостолов объ­е­ди­ня­лись уже в древ­но­сти, о чём сви­де­тель­ст­ву­ет, например, греческая ру­ко­пись библиотеки Ие­ру­са­лим­ско­го пат­ри­ар­ха­та (Hieros. Patr. 54; 1056 год; про­то­граф вос­хо­дит к IV-V векам), со­дер­жа­щая по­сла­ния Вар­на­вы, Кли­мен­та, Иг­на­тия и Ди­да­хэ. Не­ко­то­рые из них в древ­ней Церк­ви име­ли ав­то­ри­тет Свя­щен­но­го Пи­са­ния, чи­та­лись за бо­го­слу­же­ни­ем и вклю­ча­лись в спи­ски Биб­лии (По­сла­ние Вар­на­вы и «Пас­тырь» Ер­мы вхо­дят в со­став Си­най­ско­го ко­дек­са IV века, оба по­сла­ния Кли­мен­та - в со­став Алек­сан­д­рий­ско­го ко­дек­са V века). Впо­след­ст­вии в свя­зи с окон­ча­тель­ным фор­ми­ро­ва­ни­ем ка­но­на биб­лей­ско­го они бы­ли ис­клю­че­ны из ка­но­на (Ев­се­вий Ке­са­рий­ский от­но­сит «Пас­тырь» Ер­мы, По­сла­ние Вар­на­вы и Ди­да­хэ к раз­ря­ду апок­ри­фичных книг), но про­дол­жа­ли ис­поль­зо­вать­ся в ка­че­ст­ве книг, по­лез­ных для на­зи­да­ния.

По те­ма­ти­ке и сти­ли­сти­ке боль­шин­ст­во тво­ре­ний Мужей апостольских близ­ки к но­во­за­вет­ным апо­столь­ским по­сла­ни­ям (ис­клю­че­ние со­став­ля­ет «Пас­тырь» Ер­мы, на­пи­сан­ный в жан­ре апо­ка­лип­си­са, а так­же Ди­да­хэ - ли­тур­ги­ко-ка­но­нический литературный па­мят­ник). Они со­дер­жат пре­имущественно нрав­ст­вен­ные, бо­го­слу­жеб­ные, ка­но­нические и ве­ро­учи­тель­ные на­став­ле­ния. Яв­ля­ют­ся важ­ней­шим ис­точ­ни­ком по ис­то­рии хри­сти­ан­ской Церк­ви пер­вых по­слеа­по­столь­ских де­ся­ти­ле­тий.

Издания:

Ран­ние от­цы Церк­ви: Ан­то­ло­гия. Брюс­сель, 1988;

Пи­са­ния му­жей апо­столь­ских. 2-е изд. М., 2008.

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