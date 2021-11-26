МУЧЕНИК М(Калька с греческого μάρτυς ‒ свидетель; засвидетельствовавший своей кровью, то есть мученик)
В христианской Церкви лик святости, в котором прославляется принявший смерть за веру во Христа.
Некоторые особо почитаемые М. получили в церковной традиции наименование великомучеников (Георгий Победо- носец, Димитрий Солунский, Пантелеимон, Екатерина Синайская, Варвара, Параскева и др.). В православии принявшие смерть за веру во Христа лица, имевшие священный сан, именуются священномучениками, монашествующие – преподобномучениками. Особо выделяется лик страстотерпцев.
В подвиге М. наиболее полно выражено следование Христу, поэтому М. занимает особое место среди др. ликов святости. Своей смертью М. являет страдания и искупительную жертву Христа, свидетельствуя о Его победе над смертью. В основе такого понимания мученичества лежат слова Христа: «…возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Моё; будет же это вам для свидетельства… И будете ненавидимы всеми за имя Моё» (Лк. 21:12–17). По словам Тертуллиана, «кровь мучеников есть семя христианства».
Христианское мученичество предвосхитили в ветхозаветной традиции М. Маккавейские (166 до н. э.; см. Маккавеи), принявшие смерть за исповедание веры в единого Бога. Первым христианским М. считается архидиакон Стефан, пострадавший во время преследования христиан иудейской общиной в Иерусалиме (ок. 36). Позднее мученическую кончину приняли 11 из 12 апостолов. На протяжении первых 3 веков существования Церкви, подвергавшейся гонениям со стороны рим. властей, подвиг мученичества являлся почти единственным образом христианской святости. Из практики почитания М. вырос культ святых в целом.
Раннехристианская Церковь прошла неск. периодов гонений разной степени интенсивности. Обвинявшиеся в нелояльности к имп. власти христиане в зависимости от политики императоров и местных властей подвергались разнообразным пыткам и видам казни: растерзание зверями, сжигание на костре, колесование, четвертование, распятие, привязывание к столбу, поджигание в качестве «живого факела» и т. д.; рим. граждан, как ап. Павла, казнили отсечением головы. М. становились за «само имя» (nomen ipsum) христианина. Имело место добровольное мученичество (явление, особенно характерное для донатизма), когда верующие объявляли себя христианами, даже если их к этому не принуждали; такая тенденция вызвала осуждение со стороны церковных властей. Существовали особые виды мученичества: бескровное мученичество, когда оказывавшие сострадательную помощь М. люди также причислялись к М. (мученицы София, Наталия, мч. Иоанн Воин), и самоубийство перед лицом неминуемого бесчестия (мц. Пелагия дева). После легализации христианства в Рим. империи (313) М. могли стать защитники православного вероучения в периоды офиц. господства ересей (арианства, монофизитства, монофелитства, иконоборчества) – жертвы преследований гос. и церковных властей, а подчас и фанатичной толпы (сщмч. Протерий, патриарх Александрийский). М. становились также христианские проповедники среди нехристианских народов, в 16–20 вв. – миссионеры среди коренного населения Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании.
На Руси первые М. известны с 983 (сообщение «Повести временных лет»): варяги-христиане Феодор (отец) и Иоанн (сын) были убиты за веру киевскими язычниками. Особо почитаются в Рус. церкви страстотерпцы Борис и Глеб (11 в.). Мн. христиане принимали мученическую кончину за веру в Орде, напр. черниговский кн. Михаил Всеволодович и его боярин Феодор (1246).
В 20 в. число М. разл. христианских конфессий многократно возросло за счёт жертв тоталитарных режимов, преследовавших религию (см. в ст. Новомученики). Количество М., пострадавших в СССР, едва ли не превышает число всех раннехристианских М. Формально в 20 в. М. часто подвергались преследованиям не за саму принадлежность к христианству, а по обвинениям, сфабрикованным карательными органами. В 2000 Архиерейский собор РПЦ канонизировал в лике новомучеников и исповедников российских более 1200 клириков и мирян Рус. церкви, подвергшихся репрессиям и сохранивших веру и нравственную чистоту; процесс рассмотрения дел репрессированных православных на предмет их канонизации продолжается.
Почитание М. известно с самого раннего времени существования Церкви. Древние христиане служили Евхаристию на их гробницах, впоследствии мощи М., как на Востоке, так и на Западе, хранились под алтарями храмов. В православии возникла традиция зашивать частицы мощей М. в антиминсы, ставшая канонич. нормой. Песнопения в честь М. поются в православной Церкви при совершении таинств брака и священства. В изобразит. иск-ве атрибутами М. выступают венец (корона), пальмовая ветвь, крест, а также орудия мученичества.
Автор статьи: Протоиерей В. Цыпин.