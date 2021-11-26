МОЛЕБЕН

МОЛЕБЕН - хри­сти­ан­ское бо­го­слу­же­ние, со­дер­жа­щее бла­го­да­ре­ния или про­ше­ния, об­ра­щён­ные к Бо­гу.

Молебен не от­но­сит­ся к чис­лу служб су­точ­но­го кру­га, а яв­ля­ет­ся до­пол­не­ни­ем к ним. По­яв­ле­ние раз­лич­ных чи­нов молебна свя­за­но со стрем­ле­ни­ем ос­вя­тить всю жизнь че­ло­ве­ка и все ви­ды его дея­тель­но­сти.

Молебен мо­жет со­вер­шать­ся в хра­ме (до или по­сле ли­тур­гии , ут­ре­ни, ве­чер­ни), на ули­цах и пло­ща­дях (в том числе в со­еди­не­нии с кре­ст­ным хо­дом), в до­мах (по же­ла­нию отдельных лю­дей). Молебен бы­ва­ет празд­нич­ным (например, в дни хра­мо­вых празд­ни­ков), об­щим (об­ра­щён­ным к Гос­по­ду, к Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це или к свя­тым), во­до­свят­ным, бла­го­дар­ст­вен­ным, на на­ча­ло какого-либо де­ла и прочее. Осо­бые чи­ны молебна со­вер­ша­ют­ся в дни бед­ст­вий (за­сух, на­вод­не­ний).

Чи­но­пос­ле­до­ва­ние молебна при­во­дит­ся в Ча­со­сло­ве, Треб­ни­ке, книге «По­сле­до­ва­ние мо­леб­ных пе­ний». Многие молебны на­по­ми­на­ют по струк­ту­ре ут­ре­ню.

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