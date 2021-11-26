МИХЕЙ

МИХЕ́Й (евр. הכימ, от והיכימ – кто по­до­бен Бо­гу). Один из две­на­дца­ти ма­лых вет­хо­за­вет­ных про­ро­ков, ав­тор кни­ги, но­ся­щей его имя.

Ро­дил­ся в се­ле­нии Мо­ре­шеф-Геф, про­по­ве­до­вал в по­след­ней тре­ти VIII века до н. э., со­вре­мен­ник про­ро­ков Амо­са, Исайи и Осии .

Главным ис­то­рическим со­бы­ти­ем при жиз­ни Михея ста­ло ас­сирийское на­ше­ст­вие.

Основная те­ма Кни­ги про­ро­ка Ми­хея - об­ли­че­ние не­чес­тия иу­де­ев: идо­ло­по­клон­ства, со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти, сле­до­ва­ния за лож­ны­ми про­ро­ка­ми, жес­то­ко­сер­дия, что яв­ля­ет­ся ис­тин­ной при­чи­ной ас­сирийской уг­ро­зы и бу­ду­ще­го раз­ру­ше­ния Ие­ру­са­ли­ма (Мих. 3:12).

Кни­га со­дер­жит пред­ска­за­ние о спа­се­нии пра­вед­но­го «ос­тат­ка», ро­ж­де­нии Мес­сии в Виф­лее­ме (Мих. 5:1–8; ср.: Мф. 2:1–8), эре бла­го­ден­ст­вия и ми­ра, поя­вив­шее­ся в ре­зуль­та­те ре­дак­ти­ро­ва­ния по­сле ва­ви­лон­ско­го пле­на. Суть про­воз­ве­стия Михея - пре­вос­ход­ст­во ми­ло­сер­дия, спра­вед­ли­во­сти и сми­ре­ния над внеш­ни­ми про­яв­ле­ния­ми ре­ли­ги­оз­но­сти (Мих. 6:6–8).

Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)