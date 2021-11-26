МЕЛХИСЕДЕК
Упоминаемый в Библии царь и «священник Бога Всевышнего» в г. Салим (гипотетически – древнее название Иерусалима).
(евр. קדציכלמ, букв. – мой царь – праведность) Вышедший с хлебом и вином навстречу возвращавшемуся с победой над 4 царями патриарху Авраму (см. Авраам), родоначальнику евр. народа, М. благословил его и принял от него десятую часть всех отнятых у врага трофеев (Быт. 14:17–20; Евр. 7:1–2).
Образ царя-священника стал значимым в иудейском и христианском богословии. Так, среди кумранских текстов (см. Кумранистика) сохранился мидраш «Мелхиседек», в котором М. действует как мессия, описанный в Книге пророка Исайи (61:1–3); во «Второй книге Еноха» (71) М. представлен как основатель эсхатологич. династии священников. В Новом Завете священником (первосвященником) вовек «по чину Мелхиседека» назван Иисус Христос (Евр. 5:6; 6:20). Этот титул указывает на то, что Иисус, потомок царя Давида, не принадлежащий к священнич. колену (см. Колена Израилевы), в полной мере обладает и царской, и священнич. властью; что Его власть выше власти иудейских священников, поскольку власть М. превосходила власть Авраама (Евр. 7:11–17); что власть Иисуса от Бога, а Сам Он – Богочеловек и обетованный Мессия (Евр. 7:18 – 8:1–7).
Идея о вечном священстве М. стала почвой для еретич. учений, напр. мелхиседекиан (3–5 вв. н. э.), считавших М. «б ́ольшим» Иисуса Христа. Похожие представления обнаруживаются в корпусе Наг-Хаммади рукописей, в гностич. традиции (соч. «Пистис София», «Книги Иеу»). Учение о священстве М. занимает важное место в доктрине мормонов. В эзотерич. и худож. лит-ре М. часто предстаёт в образе мудреца, носителя сакрального знания.
День памяти по календарю Рус. православной церкви – в Неделю святых праотец, в Неделю святых отец; в Римско-католич. церкви – 26 августа.
Автор статьи: С. В. Бабкина.
Иконография. В христианском иск-ве М. имеет вид бородатого старца в священнич. одеждах. Принесение М. даров Аврааму нередко изображается вместе с приношением Авеля и/или жертвоприношением Исаака, как сюжеты, символизирующие жертву Христа. Среди ранних изображений – мозаики «Мелхиседек приносит дары Аврааму» в ц. Санта-Мария-Маджоре в Риме (432–440), «Жертвоприношения Авеля и Мелхиседека» в ц. Сан-Витале в Равенне (532–547). В виде стоящей фигуры (парной изображению Авраама) М. представлен в скульптурном декоре собора Нотр-Дам в Шартре (сев. портал, нач. 13 в.), собора Нотр-Дам в Реймсе (сер. 13 в.), на фресках Феофана Грека в Спаса на Ильине улице церкви в Великом Новгороде (1378). Сцена благословения Авраама М. нашла воплощение в алтарных образах Д. Баутса (1464–67, ц. Синт- Питерскерк, Лёвен), К. Вица, Ф. Энрикиша (1502–08, ц. Сан-Франсишку в Эворе), работах Рафаэля, Л. Лотто, Тинторетто, П. П. Рубенса, П. Ластмана, Дж. Б. Тьеполо и др.