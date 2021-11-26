МЕФОДИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ
Епископ, христианский писатель, богослов, священномученик.
Сведения о его жизни скудные и противоречивые. В рукописях сочинений М. О. местом его епископского служения указывается г. Олимп (Ликия, ныне Турция). Иероним Блаженный сообщает, что после Олимпа он был епископом г. Тир (ныне г. Сур, Ливан) и умер в г. Халкида (Греция), однако это мнение считается ошибочным наряду с более поздними упоминаниями о г. Патары (Ликия) как месте его епископства. В науч. лит-ре высказывалось мнение о том, что наиболее вероятной епископской кафедрой М. О. был г. Филиппы (Македония, близ совр. греч. г. Кавала). Пострадал во время гонения на христиан нач. 4 в.
Бóльшая часть творений М. О. сохранилась во фрагментах или целиком в слав. переводе (ок. 10 в.). Единственное сочинение, полностью сохранившееся на греч. яз., – диалог «Пир десяти дев», по форме напоминающий «Пир» Платона. В нём впервые в истории христианской лит-ры приводится подробная апология девственной жизни как наивысшей христианской добродетели. Вся история человечества рассматривается автором как постепенный переход от беспорядочной полигамии к моногамному браку, а затем – к целомудрию и девству, идеал которого был явлен во Христе. Вместе с тем М. О. не считал возможным отвергать брак и семейную жизнь, поскольку девство – это не столько плотское воздержание, сколько воздержание души. М. О. был также первым христианским богословом, писавшим против учения Оригена. В диалоге «Аглаофон, или О воскресении» М. О. опровергал учение Оригена о воскресении людей в духовных телах, о предсуществовании душ. Диалог «О свободе воли» направлен против дуализма некоторых гностиков (см. Гностицизм), в нём доказывается, что зло не создано Богом и не является вечным, опровергается оригеновская идея бесконечной смены миров. По содержанию с этим диалогом связано соч. «О жизни и о разумной деятельности» (сохранилось только в слав. версии). М. О. принадлежат также экзегетич. сочинения (в т. ч. толкования на библейские книги Левит и Притчей Соломоновых). Мн. сочинения М. О. известны только по названиям («Против Порфирия», «О чревовещательнице», «О мучениках»). Некоторые произведения, приписываемые М. О., ему не принадлежат – «О Симеоне и Анне в день Сретения», «О Святой Богородице», «Слово в неделю Ваий», «Беседа на Вознесение Господа Иисуса Христа», а также популярное в средние века эсхатологич. соч. «Откровение Мефодия Патарского» (7 в.).
Память М. О. по календарю Рус. православной церкви – 20 июня (3 июля), по календарю Римско-католич. церкви – 18 сентября.
Сочинения:
Migne PG. Т. 18. Col. 9–408; Sources chr ́etiennes. P., 1963. T. 95;
Творения св. Григория Чудотворца и св. Мефодия епископа и мученика. М., 1996.
Автор статьи: М. В. Никифоров.