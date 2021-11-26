МАТФЕЙ

МАТФЕЙ - один из две­на­дца­ти апо­сто­лов, ав­тор Еван­ге­лия от Мат­фея.

До при­зва­ния его Ии­су­сом Хри­стом , ве­ро­ят­но, был мы­та­рем (Мф. 9:9; 10:3), т. е. сбор­щи­ком на­ло­гов, по­это­му свя­то­отеческая тра­ди­ция ото­жде­ст­в­ля­ет Матфея с мы­та­рем Ле­ви­ем, ко­то­рый упо­ми­на­ет­ся в Еван­ге­лии от Мар­ка (2:14) и Еван­ге­лии от Лу­ки (5:27) (од­на­ко с точ­ки зре­ния оно­ма­сти­ки со­че­та­ние имён «Ле­вий Мат­фей» яв­ля­ет­ся не­воз­мож­ным). По пре­да­нию, по­сле Пя­ти­де­сят­ни­цы Матфей про­по­ве­до­вал Еван­ге­лие в Си­рии, Ми­дии, Пер­сии и Пар­фии, при­нял му­че­ническую кон­чи­ну в Эфио­пии.

В Еван­ге­лии от Мат­фея нет ука­за­ния на ав­тор­ст­во; са­мое ран­нее упо­ми­на­ние име­ни ав­то­ра это­го Еван­ге­лия вос­хо­дит к сви­де­тель­ст­ву Па­пия Ие­ра­поль­ско­го (около 130 года), со­хра­нён­но­му Ев­се­ви­ем Ке­са­рий­ским в сочинении «Цер­ков­ная ис­то­рия». Ат­ри­бу­ция Еван­ге­лия от Мат­фея од­но­му из две­на­дца­ти апо­сто­лов под­дер­жи­ва­ет­ся ран­не­хри­сти­ан­ским пре­да­ни­ем (Ири­ней Ли­он­ский, Ие­ро­ним Бла­жен­ный, Ори­ген, Ки­рилл Ие­ру­са­лим­ский и др.). Вплоть до XIX века счи­та­лось, что Еван­ге­лие от Мат­фея бы­ло на­пи­са­но пер­вым из всех Еван­ге­лий, дру­гие же еван­ге­ли­сты ис­поль­зо­ва­ли его как ос­но­ву для сво­их тек­стов (точ­ка зре­ния, вы­ска­зан­ная блаженным. Ав­гу­сти­ном).

В XX веке в биб­леи­сти­ке гос­под­ствую­щей ста­ла т. н. тео­рия двух ис­точ­ни­ков, со­глас­но ко­то­рой Матфей ис­поль­зо­вал ма­те­ри­ал Еван­ге­лия от Мар­ка, а так­же ма­те­ри­ал т. н. ис­точ­ни­ка Q. В свя­зи с та­ким пред­став­ле­ни­ем о про­ис­хо­ж­де­нии Еван­ге­лия от Мат­фея поя­ви­лось мне­ние, от­вер­гаю­щее ото­жде­ст­в­ле­ние его ав­то­ра с апо­сто­лом из чис­ла 12, по­сколь­ку Матфей, бу­ду­чи един­ст­вен­ным из еван­ге­ли­стов-си­ноп­ти­ков сви­де­те­лем зем­ной про­по­ве­ди Хри­ста, при со­став­ле­нии Еван­ге­лия дол­жен был ос­но­вы­вать­ся на собственных вос­по­ми­на­ни­ях, а не ис­поль­зо­вать различные пись­мен­ные и уст­ные ис­точ­ни­ки. При­су­щий Еван­ге­лию от Мат­фея уни­вер­са­лизм по­зво­лил не­ко­то­рым ис­сле­до­ва­те­лям вы­дви­нуть тео­рию о языческом про­ис­хо­ж­де­нии его ав­то­ра.

О вре­ме­ни на­пи­са­ния Еван­ге­лия от Мат­фея дан­ные свя­то­отеческой тра­ди­ции раз­нят­ся: од­ни ав­то­ры ука­зы­ва­ют на вре­мя прав­ле­ния императора Ка­ли­гу­лы (37-41 годы), дру­гие - императора Не­ро­на (54-68 годы). Ис­хо­дя из пред­став­ле­ния современной биб­лей­ской кри­ти­ки о на­пи­са­нии Еван­ге­лия от Мат­фея по­сле Еван­ге­лия от Мар­ка, вре­ме­нем на­пи­са­ния Еван­ге­лия от Мат­фея на­зы­ва­ет­ся пе­ри­од по­сле раз­ру­ше­ния Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма (70 год). При этом, по­сколь­ку в Еван­ге­лии от Мат­фея не на­шла от­ра­же­ния борь­ба хри­сти­ан­ст­ва с гно­сти­циз­мом, став­шая ак­ту­аль­ной к концу I века, вре­ме­нем его на­пи­са­ния мо­гут счи­тать­ся 70-80-е годы. Ме­стом на­пи­са­ния, ис­хо­дя из цер­ков­но­го пре­да­ния, ча­ще все­го на­зы­ва­ют Ие­ру­са­лим или Си­рию.

Ран­не­хри­сти­ан­ские ав­то­ры сви­де­тель­ст­ву­ют о том, что пер­во­на­чаль­ным язы­ком Еван­ге­лия от Мат­фея был ев­рей­ский (или ара­мей­ский). В то же вре­мя все са­мые ран­ние из­вест­ные ру­ко­пи­си это­го Еван­ге­лия на­пи­са­ны на об­ще­гре­че­ском языке - кой­не. Ряд современных учё­ных по­ла­га­ют, что ори­ги­наль­ным язы­ком Еван­ге­лия был гре­че­ский, по­сколь­ку, например, все ци­та­ты из Вет­хо­го За­ве­та, встре­чаю­щие­ся в нём, со­от­вет­ст­ву­ют греческому пе­ре­во­ду Сеп­туа­гин­ты, а не ма­со­рет­ско­му тек­сту. Другие учё­ные счи­та­ют, что ран­ний текст на еврейском (или ара­мей­ском) языке, ко­то­рый, воз­мож­но, вос­хо­дит к Матфею, при­мер­но в 80-е годы I века был пе­ре­ве­дён на греческий язык и от­ре­дак­ти­ро­ван в Ан­ти­охии. Со­во­куп­ность ис­то­рических сви­де­тельств и дан­ные са­мо­го Еван­ге­лия от Мат­фея ука­зы­ва­ют, что его ад­ре­са­том бы­ла иу­де­ох­ри­сти­ан­ская об­щи­на (те, к ко­му об­ра­ще­но Еван­ге­лие, долж­ны бы­ли хо­ро­шо знать про­ро­че­ст­ва Вет­хо­го За­ве­та, тра­ди­ции и об­ря­ды Из­раи­ля, осо­бен­но­сти гео­гра­фии и то­по­ни­ми­ки Па­ле­сти­ны), от­кры­тая к про­по­ве­ди языч­ни­кам.

В це­лом струк­ту­ра Еван­ге­лия от Мат­фея со­от­вет­ст­ву­ет об­ще­си­ноп­ти­че­ской и сле­ду­ет хро­но­ло­гии зем­ной жиз­ни Спа­си­те­ля. Осо­бен­но­стью это­го Еван­ге­лия яв­ля­ет­ся яр­ко вы­ра­жен­ное стрем­ле­ние сис­те­ма­ти­зи­ро­вать из­ла­гае­мый ма­те­ри­ал. При­ме­ром слу­жит строй­ная струк­ту­ра ро­до­сло­вия Хри­ста (Мф. 1). Сис­те­ма­ти­за­ция ма­те­риа­ла по те­ма­тическому прин­ци­пу, ис­поль­зо­ва­ние по­вто­ров и па­рал­ле­лиз­мов сви­де­тель­ст­ву­ют о том, что для ав­то­ра важ­ней­шей за­да­чей бы­ло не со­блю­де­ние хро­но­ло­гической точ­но­сти по­ве­ст­во­ва­ния, ко­то­рая при этом не­из­беж­но на­ру­ша­ет­ся, а дос­ти­же­ние наи­луч­ше­го по­ни­ма­ния бо­го­слов­ско­го со­дер­жа­ния Еван­ге­лия те­ми, ко­му оно ад­ре­со­ва­но.

В от­ли­чие от дру­гих, Еван­ге­лие от Мат­фея со­дер­жит бо­лее под­роб­ное по­ве­ст­во­ва­ние о Ро­ж­де­ст­ве Хри­сто­вом (1-2). За­по­ве­ди бла­жен­ст­ва, при­сут­ст­вую­щие так­же в Еван­ге­лии от Лу­ки, открывают На­гор­ную про­по­ведь (5-7), при этом со­б­ран­ный в од­ну боль­шую речь Спа­си­те­ля ма­те­ри­ал из­ло­жен те­ма­ти­че­ски. Речь Хри­ста пе­ред от­прав­ле­ни­ем апо­сто­лов на про­по­ведь (10) и Его речь про­тив фа­ри­се­ев (23) име­ют в Еван­ге­лии от Мат­фея су­ще­ст­вен­ные до­пол­не­ния. Еван­ге­лие со­дер­жит ряд уни­каль­ных чу­дес и притч: о пше­ни­це и пле­ве­лах (13:24-30; 13:36-43), о со­кро­ви­ще на по­ле (13:44), о не­во­де (13:47-50) и др. Про­по­ве­ди и по­уче­ния Хри­ста до­пол­ня­ют­ся со­вер­шае­мы­ми Им чу­де­са­ми: 10 чу­дес сле­ду­ют по­сле На­гор­ной про­по­ве­ди (8-9); чу­де­са, яв­ляю­щие ре­аль­ность Бо­же­ст­вен­но­го ми­ра - ум­но­же­ние хле­бов (14:15-20) и хо­ж­де­ние по во­дам (14:25–32), - сле­ду­ют за спо­ра­ми Хри­ста с фа­ри­сея­ми (12:1-45) и уче­ни­ем о Цар­ст­вии Не­бес­ном в прит­чах (13).

Осо­бен­но­сти бо­го­сло­вия Еван­ге­лия от Мат­фея в зна­чительной ме­ре оп­ре­де­ля­ют­ся его ад­ре­са­том - уве­ро­вав­ши­ми во Хри­ста иу­дея­ми и языч­ни­ка­ми. Это Еван­гелие ха­рак­те­ри­зу­ет­ся уни­вер­са­лиз­мом. Так, пер­вы­ми к ро­ж­дён­но­му Хри­сту при­хо­дят вол­хвы с Вос­то­ка (2:1-2); Хри­стос не ос­тав­ля­ет без вни­ма­ния ве­ру римского сот­ни­ка (8:5-13); пер­во­на­чаль­ный за­прет уче­ни­кам об­щать­ся с языч­ни­ка­ми (10:5) от­ме­ня­ет­ся Са­мим Хри­стом, ко­то­рый ви­дит пла­мен­ную ве­ру языч­ни­цы (15:22-28).

Куль­ми­на­ци­ей уни­вер­са­ли­ст­ской тен­ден­ции яв­ля­ет­ся по­ве­ле­ние, дан­ное вос­крес­шим Хри­стом апо­сто­лам, нау­чить и кре­стить все на­ро­ды (28:19). Центральное бо­го­слов­ское про­воз­ве­стие Еван­ге­лия от Мат­фея за­клю­ча­ет­ся в том, что Ии­сус из На­за­ре­та есть ис­тин­ный Мес­сия (Хри­стос), пред­ска­зан­ный про­ро­ка­ми Из­раи­ля, в ко­то­ром Бог явил Се­бя ми­ру. Это бо­го­слов­ское по­ло­же­ние оп­ре­де­ля­ет осо­бен­но­сти хри­сто­ло­гии Еван­ге­лия: мно­го­крат­ное (бо­лее 60 раз) об­ра­ще­ние к вет­хо­за­вет­ным про­ро­че­ст­вам и ука­за­ние на их ис­пол­не­ние в Ии­су­се, мно­жест­во мес­си­ан­ских ти­ту­лов, ко­то­рые еван­ге­лист упот­реб­ля­ет по от­но­ше­нию к Ии­су­су (Хри­стос, Сын Че­ло­ве­че­ский, Сын Бо­жий, Сын Да­ви­дов, Сын Ав­раа­мов). Че­рез Ии­су­са, Сы­на Бо­жия, че­рез Его про­по­ведь, смерть и вос­кре­се­ние к ве­рую­щим при­хо­дит Цар­ст­вие Не­бес­ное (Цар­ст­вие Бо­жие). Цар­ст­вие уже при­сут­ст­ву­ет (11:12; 12:28 и др.) и вме­сте с тем - это эс­ха­то­ло­гическая ре­аль­ность (5:19; 16:28 и др.), ко­то­рая от­кро­ет­ся че­рез ко­неч­ный суд над людь­ми (25:31-46). Ме­стом, в ко­то­ром со­пря­га­ет­ся Цар­ст­вие, при­шед­шее и гря­ду­щее, яв­ля­ет­ся Цер­ковь. Имен­но в Еван­ге­лии от Мат­фея по­яв­ля­ет­ся тер­мин «цер­ковь» (16:18-19; 18:17), от­но­ся­щий­ся к но­во­за­вет­ной об­щи­не, ос­но­ван­ной Хри­стом. Цер­ковь ут­вер­жда­ет­ся Хри­стом на кам­не ве­ры (16:18), к ней ад­ре­су­ет Гос­подь Свою речь (10) и на­став­ле­ния (18). Зна­чительной бо­го­слов­ской те­мой Еван­ге­лия яв­ля­ет­ся те­ма уче­ни­че­ст­ва. Пра­вед­ность уче­ни­ков про­яв­ля­ет­ся в их пре­дан­но­сти Бо­же­ст­вен­но­му учи­те­лю и Его уче­нию, на вер­ных уче­ни­ках по­чи­ва­ет Святой Дух (10:20), им обе­ща­на жизнь веч­ная (19:29).

От­кры­тым ос­та­ёт­ся во­прос о при­чи­не свое­об­раз­ной ан­ти­но­мии Еван­ге­лия от Мат­фея: с од­ной сто­ро­ны, из си­ноп­тических Еван­ге­лий оно наи­бо­лее уко­ре­не­но в тра­ди­ции и ве­ро­ва­нии Из­раи­ля, с другой сто­ро­ны, имен­но в нём наи­бо­лее силь­но зву­чит ан­ти­иу­дей­ская по­ле­ми­ка.

Дни па­мя­ти Матфея: по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 16(29) но­ября и 30 июня (13 июля) в Со­бо­ре 12 апо­сто­лов; по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 21 сен­тяб­ря.

Ико­но­гра­фия .

Изо­бра­же­ния Матфея в чис­ле других апо­сто­лов из­вест­ны с IV века (фре­ска ка­та­ком­бы Мар­ка и Мар­цел­лиа­на, до 340 года; рель­е­фы ран­не­хри­сти­ан­ских сар­ко­фа­гов, мо­заи­ки церкви Сан­та-Пу­ден­циа­на, V век; все - в Ри­ме). В ран­ний пе­ри­од Матфей не­ред­ко пред­ста­ёт юным, без­бо­ро­дым (мо­заи­ка Ар­хи­епи­скоп­ской ка­пел­лы в Ра­вен­не, VI век), иногда му­жем сред­них лет или се­до­вла­сым бо­ро­да­тым стар­цем. К XII веку в ви­зантийском и западно-ев­ропейском искусстве ут­вер­дил­ся тип Матфея-стар­ца с длин­ной, су­жен­ной на кон­це се­дой бо­ро­дой. Ат­ри­бут Матфея как еван­ге­ли­ста - кни­га, ре­же сви­ток, при­над­леж­но­сти для пись­ма. Его пер­со­наль­ные ат­ри­бу­ты - че­ло­век (Еван­ге­лие из Дар­роу, 660-680 годы, Библиотека Три­ни­ти-кол­лед­жа, Дуб­лин) или ан­гел, со­глас­но тол­ко­ва­ни­ям свя­тых Ие­ро­ни­ма и Ири­нея Ли­он­ско­го, а так­же меч или то­пор - ору­дие каз­ни (ред­ко, толь­ко в ка­то­лической тра­ди­ции). Ико­но­гра­фия Матфея, пи­шу­ще­го Еван­ге­лие, сло­жи­лась в ран­не­хри­сти­ан­ском искусстве под влия­ни­ем ан­тич­ных порт­ре­тов фи­ло­со­фов и по­этов, по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в по­слеи­ко­но­борческий пе­ри­од. Обыч­но Матфей, как и другие еван­ге­ли­сты, си­дит пе­ред сто­лом с кни­гой или свит­ком, ре­же сто­ит (тип ан­тич­но­го ри­то­ра; Псал­тирь , X век). На ми­ниа­тю­рах Еван­ге­лий ан­гел не­ред­ко трак­ту­ет­ся как пер­со­ни­фи­ка­ция Пре­муд­ро­сти.

Матфей изо­бра­жа­ли сре­ди других еван­ге­ли­стов в мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сях (пре­имущественно на под­ку­поль­ных па­ру­сах), в сю­же­тах еван­гель­ско­го цик­ла, в ком­по­зи­ции «Со­бор апо­сто­лов» и в её ва­ри­ан­те, по­лу­чив­шем название «Сою­зом люб­ве свя­зуе­ми апо­сто­ли», на цар­ских вра­тах (в древнерусском искусстве, например, вра­та из Тро­иц­ко­го со­бо­ра Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры, 1425-1427 годы).

Ико­на Матфея мог­ла вхо­дить в деи­сус­ный ряд ви­зантийского тем­п­ло­на (около 1360 года, монастырь Хи­лан­дар на Афо­не), обя­за­тель­но вклю­ча­лась в со­став раз­вёр­ну­то­го «апо­столь­ско­го» деи­су­са. В сю­же­тах «Апо­столь­ских стра­да­ний», из­вест­ных в ви­зантийской ико­но­гра­фии с X-XII веков (Ми­но­ло­гий Ва­си­лия II), изо­бра­жа­лось со­жже­ние Матфея языч­ни­ка­ми (ико­на «Рас­пя­тие с апо­столь­ски­ми стра­стя­ми» Фё­до­ра Ни­ки­ти­на Рож­но­ва, 1699 год, Ис­то­ри­ко-куль­тур­ный му­зей-за­по­вед­ник «Мо­с­ков­ский Кремль»). Жи­тий­ные цик­лы Матфея в ви­зантийском и древнерусском искусстве ред­ки, вклю­ча­ют сце­ны: при­зва­ние Матфея, его про­по­ведь, яв­ле­ние ему Хри­ста в об­ли­ке юно­ши с жез­лом, встре­ча Матфея с епи­ско­пом Пла­то­ном и чу­дес­ное про­из­ра­ста­ние дре­ва, яв­ле­ние апо­сто­лу в тем­ни­це, по­срам­ле­ние вои­нов пра­ви­те­ля Фуль­виа­на, ис­це­ле­ние Фуль­виа­на от сле­по­ты, му­че­ние Матфея (со­жже­ние на ко­ст­ре), ввер­же­ние в мо­ре ков­че­га с мо­ща­ми и его чу­дес­ное об­ре­те­ние (ико­на «Святой еван­ге­лист Мат­фей с дея­ния­ми», конец XVII века, Ху­дожественный му­зей, Яро­славль).

Сце­ны из западноев­ропейского апок­ри­фического ва­ри­ан­та жи­тий­но­го цик­ла Матфея, с ис­це­ле­ни­ем ца­рев­ны Ифи­ге­нии, до­че­ри ца­ря Эгип­па, мож­но встре­тить на по­свя­щён­ных свя­то­му ал­тар­ных об­раз­ах: три­птих Ан­д­реа Ор­ка­ньи и Яко­по ди Чио­не для церкви Ор­сан­ми­ке­ле во Фло­рен­ции (около 1367-1369 годов, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция), «Ал­тарь свя­тых Фо­мы и Мат­фея» Б. ван Ор­лея (1510-е годы, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на; Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель). Об­раз Матфея в чис­ле дру­гих пред­стоя­щих - на ал­тар­ных об­раз­ах «Кор­тон­ский по­лип­тих» Фра Анд­же­ли­ко (около 1437 года), «Бо­го­ма­терь со св. Мат­фе­ем» Ан­ни­ба­ле Кар­рач­чи (1588 год, КГ, Дрез­ден) и др. Во Фло­рен­ции Матфей счи­тал­ся по­кро­ви­те­лем це­ха ме­нял; его ста­туя ра­бо­ты Л. Ги­бер­ти - в од­ной из ниш церкви Ор­сан­ми­ке­ле (1419-1423 годы). Со­хра­ни­лась не­окон­чен­ная ста­туя Ми­ке­ланд­же­ло из не­осу­ще­ст­в­лён­ной се­рии апо­сто­лов для хо­ра фло­рен­тий­ско­го со­бо­ра Сан­та-Ма­рия- дель-Фьо­ре (1503 год, Га­ле­рея Ака­де­мии, Фло­рен­ция).