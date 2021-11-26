МАТФЕЙ
МАТФЕЙ - один из двенадцати апостолов, автор Евангелия от Матфея.
До призвания его Иисусом Христом, вероятно, был мытарем (Мф. 9:9; 10:3), т. е. сборщиком налогов, поэтому святоотеческая традиция отождествляет Матфея с мытарем Левием, который упоминается в Евангелии от Марка (2:14) и Евангелии от Луки (5:27) (однако с точки зрения ономастики сочетание имён «Левий Матфей» является невозможным). По преданию, после Пятидесятницы Матфей проповедовал Евангелие в Сирии, Мидии, Персии и Парфии, принял мученическую кончину в Эфиопии.
В Евангелии от Матфея нет указания на авторство; самое раннее упоминание имени автора этого Евангелия восходит к свидетельству Папия Иерапольского (около 130 года), сохранённому Евсевием Кесарийским в сочинении «Церковная история». Атрибуция Евангелия от Матфея одному из двенадцати апостолов поддерживается раннехристианским преданием (Ириней Лионский, Иероним Блаженный, Ориген, Кирилл Иерусалимский и др.). Вплоть до XIX века считалось, что Евангелие от Матфея было написано первым из всех Евангелий, другие же евангелисты использовали его как основу для своих текстов (точка зрения, высказанная блаженным. Августином).
В XX веке в библеистике господствующей стала т. н. теория двух источников, согласно которой Матфей использовал материал Евангелия от Марка, а также материал т. н. источника Q. В связи с таким представлением о происхождении Евангелия от Матфея появилось мнение, отвергающее отождествление его автора с апостолом из числа 12, поскольку Матфей, будучи единственным из евангелистов-синоптиков свидетелем земной проповеди Христа, при составлении Евангелия должен был основываться на собственных воспоминаниях, а не использовать различные письменные и устные источники. Присущий Евангелию от Матфея универсализм позволил некоторым исследователям выдвинуть теорию о языческом происхождении его автора.
О времени написания Евангелия от Матфея данные святоотеческой традиции разнятся: одни авторы указывают на время правления императора Калигулы (37-41 годы), другие - императора Нерона (54-68 годы). Исходя из представления современной библейской критики о написании Евангелия от Матфея после Евангелия от Марка, временем написания Евангелия от Матфея называется период после разрушения Иерусалимского храма (70 год). При этом, поскольку в Евангелии от Матфея не нашла отражения борьба христианства с гностицизмом, ставшая актуальной к концу I века, временем его написания могут считаться 70-80-е годы. Местом написания, исходя из церковного предания, чаще всего называют Иерусалим или Сирию.
Раннехристианские авторы свидетельствуют о том, что первоначальным языком Евангелия от Матфея был еврейский (или арамейский). В то же время все самые ранние известные рукописи этого Евангелия написаны на общегреческом языке - койне. Ряд современных учёных полагают, что оригинальным языком Евангелия был греческий, поскольку, например, все цитаты из Ветхого Завета, встречающиеся в нём, соответствуют греческому переводу Септуагинты, а не масоретскому тексту. Другие учёные считают, что ранний текст на еврейском (или арамейском) языке, который, возможно, восходит к Матфею, примерно в 80-е годы I века был переведён на греческий язык и отредактирован в Антиохии. Совокупность исторических свидетельств и данные самого Евангелия от Матфея указывают, что его адресатом была иудеохристианская община (те, к кому обращено Евангелие, должны были хорошо знать пророчества Ветхого Завета, традиции и обряды Израиля, особенности географии и топонимики Палестины), открытая к проповеди язычникам.
В целом структура Евангелия от Матфея соответствует общесиноптической и следует хронологии земной жизни Спасителя. Особенностью этого Евангелия является ярко выраженное стремление систематизировать излагаемый материал. Примером служит стройная структура родословия Христа (Мф. 1). Систематизация материала по тематическому принципу, использование повторов и параллелизмов свидетельствуют о том, что для автора важнейшей задачей было не соблюдение хронологической точности повествования, которая при этом неизбежно нарушается, а достижение наилучшего понимания богословского содержания Евангелия теми, кому оно адресовано.
В отличие от других, Евангелие от Матфея содержит более подробное повествование о Рождестве Христовом (1-2). Заповеди блаженства, присутствующие также в Евангелии от Луки, открывают Нагорную проповедь (5-7), при этом собранный в одну большую речь Спасителя материал изложен тематически. Речь Христа перед отправлением апостолов на проповедь (10) и Его речь против фарисеев (23) имеют в Евангелии от Матфея существенные дополнения. Евангелие содержит ряд уникальных чудес и притч: о пшенице и плевелах (13:24-30; 13:36-43), о сокровище на поле (13:44), о неводе (13:47-50) и др. Проповеди и поучения Христа дополняются совершаемыми Им чудесами: 10 чудес следуют после Нагорной проповеди (8-9); чудеса, являющие реальность Божественного мира - умножение хлебов (14:15-20) и хождение по водам (14:25–32), - следуют за спорами Христа с фарисеями (12:1-45) и учением о Царствии Небесном в притчах (13).
Особенности богословия Евангелия от Матфея в значительной мере определяются его адресатом - уверовавшими во Христа иудеями и язычниками. Это Евангелие характеризуется универсализмом. Так, первыми к рождённому Христу приходят волхвы с Востока (2:1-2); Христос не оставляет без внимания веру римского сотника (8:5-13); первоначальный запрет ученикам общаться с язычниками (10:5) отменяется Самим Христом, который видит пламенную веру язычницы (15:22-28).
Кульминацией универсалистской тенденции является повеление, данное воскресшим Христом апостолам, научить и крестить все народы (28:19). Центральное богословское провозвестие Евангелия от Матфея заключается в том, что Иисус из Назарета есть истинный Мессия (Христос), предсказанный пророками Израиля, в котором Бог явил Себя миру. Это богословское положение определяет особенности христологии Евангелия: многократное (более 60 раз) обращение к ветхозаветным пророчествам и указание на их исполнение в Иисусе, множество мессианских титулов, которые евангелист употребляет по отношению к Иисусу (Христос, Сын Человеческий, Сын Божий, Сын Давидов, Сын Авраамов). Через Иисуса, Сына Божия, через Его проповедь, смерть и воскресение к верующим приходит Царствие Небесное (Царствие Божие). Царствие уже присутствует (11:12; 12:28 и др.) и вместе с тем - это эсхатологическая реальность (5:19; 16:28 и др.), которая откроется через конечный суд над людьми (25:31-46). Местом, в котором сопрягается Царствие, пришедшее и грядущее, является Церковь. Именно в Евангелии от Матфея появляется термин «церковь» (16:18-19; 18:17), относящийся к новозаветной общине, основанной Христом. Церковь утверждается Христом на камне веры (16:18), к ней адресует Господь Свою речь (10) и наставления (18). Значительной богословской темой Евангелия является тема ученичества. Праведность учеников проявляется в их преданности Божественному учителю и Его учению, на верных учениках почивает Святой Дух (10:20), им обещана жизнь вечная (19:29).
Открытым остаётся вопрос о причине своеобразной антиномии Евангелия от Матфея: с одной стороны, из синоптических Евангелий оно наиболее укоренено в традиции и веровании Израиля, с другой стороны, именно в нём наиболее сильно звучит антииудейская полемика.
Дни памяти Матфея: по календарю Русской православной церкви - 16(29) ноября и 30 июня (13 июля) в Соборе 12 апостолов; по календарю Римско-католической церкви - 21 сентября.
Иконография.
Изображения Матфея в числе других апостолов известны с IV века (фреска катакомбы Марка и Марцеллиана, до 340 года; рельефы раннехристианских саркофагов, мозаики церкви Санта-Пуденциана, V век; все - в Риме). В ранний период Матфей нередко предстаёт юным, безбородым (мозаика Архиепископской капеллы в Равенне, VI век), иногда мужем средних лет или седовласым бородатым старцем. К XII веку в византийском и западно-европейском искусстве утвердился тип Матфея-старца с длинной, суженной на конце седой бородой. Атрибут Матфея как евангелиста - книга, реже свиток, принадлежности для письма. Его персональные атрибуты - человек (Евангелие из Дарроу, 660-680 годы, Библиотека Тринити-колледжа, Дублин) или ангел, согласно толкованиям святых Иеронима и Иринея Лионского, а также меч или топор - орудие казни (редко, только в католической традиции). Иконография Матфея, пишущего Евангелие, сложилась в раннехристианском искусстве под влиянием античных портретов философов и поэтов, получила распространение в послеиконоборческий период. Обычно Матфей, как и другие евангелисты, сидит перед столом с книгой или свитком, реже стоит (тип античного ритора; Псалтирь, X век). На миниатюрах Евангелий ангел нередко трактуется как персонификация Премудрости.
Матфей изображали среди других евангелистов в монументальных росписях (преимущественно на подкупольных парусах), в сюжетах евангельского цикла, в композиции «Собор апостолов» и в её варианте, получившем название «Союзом любве связуеми апостоли», на царских вратах (в древнерусском искусстве, например, врата из Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, 1425-1427 годы).
Икона Матфея могла входить в деисусный ряд византийского темплона (около 1360 года, монастырь Хиландар на Афоне), обязательно включалась в состав развёрнутого «апостольского» деисуса. В сюжетах «Апостольских страданий», известных в византийской иконографии с X-XII веков (Минологий Василия II), изображалось сожжение Матфея язычниками (икона «Распятие с апостольскими страстями» Фёдора Никитина Рожнова, 1699 год, Историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»). Житийные циклы Матфея в византийском и древнерусском искусстве редки, включают сцены: призвание Матфея, его проповедь, явление ему Христа в облике юноши с жезлом, встреча Матфея с епископом Платоном и чудесное произрастание древа, явление апостолу в темнице, посрамление воинов правителя Фульвиана, исцеление Фульвиана от слепоты, мучение Матфея (сожжение на костре), ввержение в море ковчега с мощами и его чудесное обретение (икона «Святой евангелист Матфей с деяниями», конец XVII века, Художественный музей, Ярославль).
Сцены из западноевропейского апокрифического варианта житийного цикла Матфея, с исцелением царевны Ифигении, дочери царя Эгиппа, можно встретить на посвящённых святому алтарных образах: триптих Андреа Орканьи и Якопо ди Чионе для церкви Орсанмикеле во Флоренции (около 1367-1369 годов, галерея Уффици, Флоренция), «Алтарь святых Фомы и Матфея» Б. ван Орлея (1510-е годы, Художественно-исторический музей, Вена; Королевский музей изящных искусств, Брюссель). Образ Матфея в числе других предстоящих - на алтарных образах «Кортонский полиптих» Фра Анджелико (около 1437 года), «Богоматерь со св. Матфеем» Аннибале Карраччи (1588 год, КГ, Дрезден) и др. Во Флоренции Матфей считался покровителем цеха менял; его статуя работы Л. Гиберти - в одной из ниш церкви Орсанмикеле (1419-1423 годы). Сохранилась неоконченная статуя Микеланджело из неосуществлённой серии апостолов для хора флорентийского собора Санта-Мария- дель-Фьоре (1503 год, Галерея Академии, Флоренция).