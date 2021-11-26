МАКСИМИЛИАН (лат. Maximilianus)

Христианский мученик III в.

По сообщению «Актов Максимилиана» (BHL 5813), 12 марта 295 г. в африканском городе Тевесте на суд проконсула Диона были приведены некий Фабий Виктор и его сын Максимилиан. Максимилиан ответил отказом на требование проконсула назвать свое имя и поступить в римскую армию, ссылаясь на то, что он христианин. Тем не менее, Дион приказал измерить его рост и подготовить для него signaculum – пластинку, которую военные носили на шее. Максимилиан продолжал настаивать на том, что он не может стать солдатом, и не поддавался ни на уговоры, ни на угрозы Диона. Не помогло и обращение к его отцу – тот сказал, что его сын сам знает, что лучше для него. В итоге, имя Максимилиана было стерто с пластинки, а сам он приговорен к отсечению головы. После казни некая Помпеяна забрала тело мученика у судьи, отвезла его в Карфаген и похоронила рядом с могилой Киприана , а через тринадцать дней и сама была там погребена.

«Акты Максимилиана» (BHL 5813) – достаточно путаный текст, который из-за анахронизмов и несообразностей вызываает у историков и филологов много вопросов о времени создании и его подлинности. Тем не менее, можно признать подлинность основы этого текста, созданной ок. 295 г., которая в ходе неоднократных редактур обогатилась множеством неточностей.

Текст «Актов» :

Акты Максимилиана. Вступительная статья, перевод и комментарий А.Д. Пантелеева // Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии. Вып. 2. СПб., 2013. С. 240-262.