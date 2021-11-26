ЛЕВИАФАН
ЛЕВИАФАН - мифологическое морское чудовище, описанное в Библии (Пс. 73:14, 103:26; Иов. 3:8, 40:20-41:26; Ис. 27:1 и др.).
По мнению современных исследователей, образ Левиафана как враждебного Богу существа, которое Он побеждает при сотворении мира, восходит к угаритскому мифу о победе Баала (Ваал) над морским чудищем Лотану.
Согласно еврейско раввинистической традиции, мясо Левиафана будет подано на пиру праведников после прихода Мессии.
В христианской традиции на основании стиха Откр. 12:9, где как синоним Левиафану упомянут «великий дракон, древний змий», Левиафан отождествляется с сатаной.
Пасть Левиафана, особенно часто в средневековой католической иконографии, символизирует ад.
Начиная с эпохи Нового времени, образ Левиафана неоднократно появляется в философских сочинениях и художественной литературе, например, у Т. Гоббса («Левиафан»), Дж. Мильтона («Потерянный рай»).