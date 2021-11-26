ЛАЗАРЬ ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ

ЛАЗАРЬ ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ - хри­сти­ан­ский свя­той (I век).

Све­де­ния о Лазаре свя­за­ны с еван­гель­ским сю­же­том его вос­кре­ше­ния из мёрт­вых Ии­су­сом Хри­стом. Лазарь был жи­те­лем се­ле­ния Ви­фа­ния (близ Ие­ру­са­ли­ма), бра­том Мар­фы и Ма­рии, его дом час­то по­се­щал Хри­стос, ко­то­рый на­зы­вал Лазаря Сво­им дру­гом (Ин. 11:11). Ко­гда Лазарь по­сле смер­ти уже 4 дня про­лежал во гро­бе, Хри­стос вос­кре­сил его (Ин. 11:17-44). Вос­кре­ше­ние Лазаря бы­ло со­вер­ше­но на­ка­ну­не Стра­стей Хри­ста.

О по­чи­та­нии гроб­ни­цы Лазаря в Ви­фа­нии сви­де­тель­ст­ву­ет Бур­ди­галь­ский ити­не­ра­рий (333 год) и упо­ми­на­ет испанская па­лом­ни­ца Эге­рия (Эте­рия) (395 год). Ви­зантийская ба­зи­ли­ка ря­дом с ви­фан­ской гроб­ни­цей Лазаря в XII веке при­над­ле­жа­ла ор­де­ну бе­не­дик­тин­цев, ко­то­рые по­строи­ли вбли­зи неё вто­рую цер­ковь, в XIV веке пре­вра­щён­ную му­суль­ма­на­ми в ме­четь. От VIII века дош­ла про­по­ведь, при­пи­сы­вае­мая Ио­ан­ну Эв­бей­ско­му, в ко­то­рой впер­вые встре­ча­ют­ся све­де­ния о том, что Лазарь по­сле вос­кре­ше­ния про­по­ве­до­вал Еван­ге­лие на Ки­пре, где и скон­чал­ся. По пре­да­нию, на Ки­пре Лазарь был ру­ко­по­ло­жен апо­сто­ла­ми Пав­лом и Вар­на­вой во епи­ско­пы города Ки­тий (по­лу­чив­ше­го в честь гроб­ни­цы Лазаря название Лар­на­ка); в Ки­тии Лазарь по­се­ти­ла Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, ко­то­рая по­да­ри­ла ему омо­фор и по­ру­чи. На ру­бе­же IX-X веков при ви­зантийском императоре Льве VI Му­дром мо­щи Лазаря бы­ли пе­ре­не­се­ны с Кип­ра в Кон­стан­ти­но­поль. В церковь Святого Ла­за­ря в Лар­на­ке хра­нит­ся гла­ва свя­то­го. В IX веке на За­па­де воз­ник­ла ле­ген­да, по­лу­чив­шая рас­про­стра­не­ние бла­го­да­ря Хра­ба­ну Мав­ру, о том, что Лазарь про­по­ве­до­вал Еван­ге­лие в Про­ван­се. На За­па­де мо­щи Лазаря по­чи­та­лись в Мар­се­ле, за­тем бы­ли пе­ре­не­се­ны в Отён в Бур­гун­дии. Од­нако не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют, что эти мо­щи при­над­ле­жат Ла­за­рю, епи­ско­пу города Экс (умер в начале V века). В сред­ние ве­ка по­чи­та­лись так­же ре­ли­к­вии Лазаря в церкви Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны на острове Ка­марг (в устье реки Ро­на, Про­ванс).

Вос­кре­ше­ние Лазаря в пра­во­слав­ных церк­вах празд­ну­ет­ся в т. н. Ла­за­ре­ву суб­боту (ка­нун празд­ни­ка Вхо­да Гос­под­ня в Ие­ру­са­лим), по ка­лен­да­рям греческой церк­вей и РПЦ па­мять Лазаря так­же - 17(30) ок­тяб­ря, по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 29 ию­ля.

Ико­но­гра­фия

Сю­жет «Вос­кре­ше­ния Ла­за­ря» как про­об­ра­за Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва ши­ро­ко ис­поль­зо­вал­ся уже в ран­них па­мят­ни­ках хри­сти­ан­ско­го искусства: жи­во­пи­си ка­та­комб (бо­лее 40 изо­бра­же­ний), сар­ко­фа­гах (сар­ко­фаг ре­бён­ка, IV век, ка­та­ком­бы Сан-Кал­ли­сто в Ри­ме), кон­суль­ских дип­ти­хах («Му­ран­ский ди­п­тих», IV век, Со­кро­вищ­ни­ца со­бо­ра, Мон­ца) и др. Лазарь изо­бра­жал­ся в по­гре­баль­ных пе­ле­нах у вы­хо­да из гроб­ни­цы ря­дом с ко­ле­но­пре­кло­нён­ны­ми Мар­фой и Ма­ри­ей. Позд­нее его ста­ли пред­став­лять вос­стаю­щим из гро­ба (Н. Фро­ман, 1461 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция).

В искусстве сред­них ве­ков и Воз­ро­ж­де­ния «Вос­кре­ше­ние Ла­за­ря» в чис­ле др. чу­дес при­сут­ст­ву­ет в хри­сто­ло­гических цик­лах: мо­заи­ки церкви Сант-Апол­ли­на­ре-Нуо­во в Ра­вен­не (VI век), рос­пи­си церкви Святого Пан­телеи­мо­на в Не­ре­зи (1164 год), рос­пи­си Джот­то в Ка­пел­ле де­льи-Скро­ве­ньи в Па­дуе (1303-1306 годы) и т. д. В вос­точ­нохри­сти­ан­ской жи­во­пи­си рас­про­стра­не­ны ико­ны «Вос­кре­ше­ние Ла­за­ря» (например, ико­на нов­го­род­ской шко­лы XV век, ГРМ). Про­из­ве­де­ния на этот сю­жет соз­да­ва­ли мас­те­ра Воз­ро­ж­де­ния и Но­во­го вре­ме­ни: ал­тар­ный об­раз Се­ба­сть­я­но дель Пьом­бо по ри­сун­ку Ми­ке­ланд­же­ло (1517-1519 годы, Национальная га­ле­рея, Лон­дон), ра­бо­ты Тин­то­рет­то (1579-1581 годы, Скуо­ла-Гран­де-ди-Сан-Рок­ко, Ве­не­ция), Ка­ра­вад­жо (1608-1609 годы, Национальный му­зей, Мес­си­на), Рем­бранд­та (Му­зей искусства граф­ст­ва Лос-Анд­же­лес, Лос-Анд­же­лес), В. Ван Го­га (1890 год, Му­зей В. Ван Го­га, Ам­стер­дам), И. Ф. Овер­бе­ка (1822 год, Кун­ст­хал­ле, Кар­лс­руэ).

В ро­ман­ском искусстве Бур­гун­дии и Про­ван­са воз­ник­ла не­обыч­ная ико­но­гра­фия, объ­е­ди­нив­шая чер­ты Лазаря, вос­кре­шён­но­го Хри­стом, и ни­ще­го Ла­за­ря из прит­чи Еван­ге­лия от Лу­ки (Лк. 16:19–31). Ла­зарь-ни­щий изо­бра­жа­ет­ся ко­ро­но­ван­ным как святой Ла­зарь на пор­та­ле церк­вей Сен- Тро­фим в Ар­ле, Сен-Ла­зар в Ава­ло­не и Сент-Мад­лен в Вез­ле, а так­же в со­бо­ре Сен-Ла­зар в Отё­не. В со­бо­ре Отё­на изо­бра­же­ния Лазаря и его сес­тёр бы­ли по­ме­ще­ны на главном пор­та­ле (ны­не му­ляж XIX век).

Ещё в ран­нем Сред­не­ве­ко­вье Ма­рия, се­ст­ра Лазаря, ста­ла ото­жде­ст­в­лять­ся с Ма­ри­ей Ма­гда­ли­ной, по­это­му фи­гу­ра Лазаря по­яв­ля­ет­ся в жи­тий­ных цик­лах по­след­ней (рос­пи­си ка­пел­лы Ма­рии Ма­гда­ли­ны в Ниж­ней церкви Святого Фран­ци­ска в Ас­сизи, мас­те­ра кру­га Джот­то, около 1315 года; ал­тарь Ма­рии Ма­гда­ли­ны в церкви Ма­рии Ма­гда­ли­ны в Ти­фен­брон­не, Л. Мо­зер, 1432 год). Шпа­ле­ра «При­бы­тие Ла­за­ря с Мар­фой и Ма­ри­ей Ма­гда­ли­ной в Сент-Ма­ри-де- ла-Мер» (XVII век, со­кро­вищ­ни­ца со­бо­ра Сент-Фуа в Кон­ке) от­ра­жа­ет по­чи­та­ние Лазаря в Про­ван­се.