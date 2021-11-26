КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ - часть Страстей Христовых, несение орудия казни - креста - Иисусом Христом после Его осуждения на смерть на место Его Распятия - Голгофу .

Рас­сказ о Крестном пути при­сут­ст­ву­ет у всех че­ты­рёх еван­ге­ли­стов (Мф. 27:31-34; Мк. 15:20-23; Лк. 23:26-33; Ин. 19:16-17); в т. н. си­ноп­ти­че­ских Еван­ге­ли­ях го­во­рит­ся, что не­сти крест Хри­сту по­мо­гал не­кий Си­мон Ки­ри­нея­нин. Наи­бо­лее под­роб­но Крестный путь опи­сан в Еван­ге­лии от Лу­ки, где при­ве­де­но так­же об­ра­ще­ние Хри­ста к оп­ла­ки­вав­шим Его жен­щи­нам («дще­рям Ие­ру­са­лим­ским»). Пре­да­ние Церк­ви вклю­ча­ет в Крестный путь до­пол­ни­тель­ные эпи­зо­ды: три па­де­ния Хри­ста, Его встре­чи с Бо­го­ро­ди­цей и со святой Ве­ро­ни­кой, ко­то­рая по­да­ла Ему своё го­лов­ное по­кры­ва­ло, что­бы оте­реть с ли­ца пот и кровь.

В пе­ре­нос­ном зна­че­нии вы­ра­же­ние «Крестный путь» оз­на­ча­ет жиз­нен­ный путь че­ло­ве­ка, ис­пол­нен­ный стра­да­ний, но по ве­ре че­ло­ве­ка за­вер­шаю­щий­ся вос­кре­се­ни­ем с Хри­стом (ср. сло­ва Хри­ста: «…и возь­ми крест свой, и сле­дуй за Мною…» – Мф. 16:24). С Крестным путем сю­жет­но свя­за­на так­же средневековая на­род­ная ле­ген­да о Веч­ном жи­де.

Обы­чай по­се­ще­ния па­лом­ни­ка­ми в Свя­той зем­ле мест, свя­зан­ных со Стра­стя­ми Хри­сто­вы­ми, из­вес­тен с IV века. В XII-XIV веках у ка­то­лических пи­лиг­ри­мов сло­жи­лась прак­ти­ка про­хо­да по т. н. Свя­щен­но­му пу­ти (Via Sacra; с XVI века из­вес­тен так­же как Скорб­ный путь - Via Doloro­sa) в Ие­ру­са­ли­ме, ко­то­рый пред­по­ло­жи­тель­но со­от­вет­ст­ву­ет мар­шру­ту Крестного пути. В XIV-XV веках, по­сле то­го, как по­пе­че­ние об ие­ру­са­лим­ских свя­ты­нях бы­ло вве­ре­но па­пой Рим­ским Кли­мен­том VI (1342-1352 годы) фран­ци­скан­цам (1342), ут­вер­дил­ся обы­чай со­вер­шать ос­та­нов­ки (т. н. стоя­ния - лат. stationes) в оп­ре­де­лён­ных мес­тах это­го пу­ти для мо­лит­вен­ных раз­мыш­ле­ний. Ка­ж­дое стоя­ние да­ва­ло пра­во на по­лу­че­ние ин­дуль­ген­ции. Вско­ре в под­ра­жа­ние это­му обы­чаю в Ев­ро­пе (позд­нее - в других час­тях ка­то­лического ми­ра) на­ча­ли воз­во­дить груп­пы ка­пелл (так­же на­зы­ва­лись стоя­ния­ми) со скульп­тур­ны­ми, рель­еф­ны­ми или жи­во­пис­ны­ми изо­бра­же­ния­ми сцен Стра­стей Хри­сто­вых, при­зван­ных пе­ре­не­сти са­краль­ную то­по­гра­фию Ие­ру­са­ли­ма на но­вые мес­та. Ре­лигиозная про­цес­сия, об­хо­дя­щая эти стоя­ния, так­же по­лу­чи­ла на­зва­ние Крестного пути (лат. Via Crucis). При­ня­тые ны­не в ка­то­ли­циз­ме ко­ли­че­ст­во, по­сле­до­ва­тель­ность и со­дер­жа­ние стоя­ний Крестного пути сло­жи­лись во 2-й половине XVII века, офи­ци­аль­но за­кре­п­ле­ны в 1731 году па­пой Кли­мен­том XII (1730-1740 годы). Они со­от­вет­ст­ву­ют 14 со­бы­ти­ям Стра­стей Хри­сто­вых: осу­ж­де­ние Хри­ста на смерть; воз­ло­же­ние Ему на пле­чи кре­ста; Его пер­вое па­дение; встре­ча Хри­ста с Бо­го­ма­те­рью; по­мощь Си­мо­на Ки­ри­нея­ни­на в не­се­нии кре­ста; оти­ра­ние св. Ве­ро­ни­кой пла­том ли­ца Хри­ста; вто­рое па­де­ние Хри­ста; об­ра­ще­ние Хри­ста к жен­щи­нам; Его третье па­де­ние; сов­ле­че­ние с Хри­ста одежд; Рас­пя­тие; смерть Хри­ста; сня­тие Его с кре­ста; Его по­гре­бе­ние. Цик­лы из 14 кар­тин или рель­е­фов (ино­гда отдельных ка­пелл) на эти сю­же­ты рас­по­ла­га­ют­ся в боль­шин­ст­ве ка­то­лических хра­мов по внутреннему пе­ри­мет­ру по­ме­ще­ния (кро­ме ал­тар­ной час­ти).

В ка­то­лическом бо­го­слу­же­нии от­сут­ст­ву­ет еди­ное чи­но­пос­ле­до­ва­ние Крестного пути, ко­то­рый мо­жет со­вер­шать­ся и как ин­ди­ви­ду­аль­ная прак­ти­ка бла­го­чес­тия. Как пра­ви­ло, Крестный путь со­вер­ша­ет­ся по пят­ни­цам в пе­ри­од Ве­ли­ко­го по­ста и в Стра­ст­ную сед­ми­цу. По тра­ди­ции в Стра­ст­ную пят­ни­цу па­па Рим­ский про­во­дит Крестный путь в Ко­ли­зее.

В XVII веке в ли­тур­гической прак­ти­ке Русской пра­во­слав­ной церк­ви, ве­ро­ят­но по ана­ло­гии с про­цес­сия­ми Крестного пути и другими ка­то­лическими об­ря­да­ми, по­свя­щён­ны­ми Стра­стям Хри­сто­вым, воз­ник­ла осо­бая раз­но­вид­ность бо­го­слу­же­ний - пас­сии (от латинского passio - страсть; пер­во­на­чаль­но бы­ли ус­та­нов­ле­ны в Кие­ве святителем Пет­ром Мо­ги­лой). Пас­сии со­вер­ша­ют­ся в не­ко­то­рых при­хо­дах и мо­на­сты­рях по пят­ни­цам или вос­кре­сень­ям в пер­вые 4 не­де­ли Ве­ли­ко­го по­ста. По фор­ме пас­сия пред­став­ля­ет со­бой ве­чер­ню с ака­фи­стом Стра­стям Хри­сто­вым и чте­ни­ем со­от­вет­ст­вую­щих от­рыв­ков из Еван­ге­лия. Пас­сии не ука­за­ны в Ти­пи­ко­не, и их со­вер­ше­ние не яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным.

Иллюстрации:

А. Дю­рер. «Не­се­ние кре­ста». Около 1496-1498 годов. Кар­тин­ная га­ле­рея (Дрез­ден). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)