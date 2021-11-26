КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
КРЕСТНЫЙ ПУТЬ - часть Страстей Христовых, несение орудия казни - креста - Иисусом Христом после Его осуждения на смерть на место Его Распятия - Голгофу.
Рассказ о Крестном пути присутствует у всех четырёх евангелистов (Мф. 27:31-34; Мк. 15:20-23; Лк. 23:26-33; Ин. 19:16-17); в т. н. синоптических Евангелиях говорится, что нести крест Христу помогал некий Симон Киринеянин. Наиболее подробно Крестный путь описан в Евангелии от Луки, где приведено также обращение Христа к оплакивавшим Его женщинам («дщерям Иерусалимским»). Предание Церкви включает в Крестный путь дополнительные эпизоды: три падения Христа, Его встречи с Богородицей и со святой Вероникой, которая подала Ему своё головное покрывало, чтобы отереть с лица пот и кровь.
В переносном значении выражение «Крестный путь» означает жизненный путь человека, исполненный страданий, но по вере человека завершающийся воскресением с Христом (ср. слова Христа: «…и возьми крест свой, и следуй за Мною…» – Мф. 16:24). С Крестным путем сюжетно связана также средневековая народная легенда о Вечном жиде.
Обычай посещения паломниками в Святой земле мест, связанных со Страстями Христовыми, известен с IV века. В XII-XIV веках у католических пилигримов сложилась практика прохода по т. н. Священному пути (Via Sacra; с XVI века известен также как Скорбный путь - Via Dolorosa) в Иерусалиме, который предположительно соответствует маршруту Крестного пути. В XIV-XV веках, после того, как попечение об иерусалимских святынях было вверено папой Римским Климентом VI (1342-1352 годы) францисканцам (1342), утвердился обычай совершать остановки (т. н. стояния - лат. stationes) в определённых местах этого пути для молитвенных размышлений. Каждое стояние давало право на получение индульгенции. Вскоре в подражание этому обычаю в Европе (позднее - в других частях католического мира) начали возводить группы капелл (также назывались стояниями) со скульптурными, рельефными или живописными изображениями сцен Страстей Христовых, призванных перенести сакральную топографию Иерусалима на новые места. Религиозная процессия, обходящая эти стояния, также получила название Крестного пути (лат. Via Crucis). Принятые ныне в католицизме количество, последовательность и содержание стояний Крестного пути сложились во 2-й половине XVII века, официально закреплены в 1731 году папой Климентом XII (1730-1740 годы). Они соответствуют 14 событиям Страстей Христовых: осуждение Христа на смерть; возложение Ему на плечи креста; Его первое падение; встреча Христа с Богоматерью; помощь Симона Киринеянина в несении креста; отирание св. Вероникой платом лица Христа; второе падение Христа; обращение Христа к женщинам; Его третье падение; совлечение с Христа одежд; Распятие; смерть Христа; снятие Его с креста; Его погребение. Циклы из 14 картин или рельефов (иногда отдельных капелл) на эти сюжеты располагаются в большинстве католических храмов по внутреннему периметру помещения (кроме алтарной части).
В католическом богослужении отсутствует единое чинопоследование Крестного пути, который может совершаться и как индивидуальная практика благочестия. Как правило, Крестный путь совершается по пятницам в период Великого поста и в Страстную седмицу. По традиции в Страстную пятницу папа Римский проводит Крестный путь в Колизее.
В XVII веке в литургической практике Русской православной церкви, вероятно по аналогии с процессиями Крестного пути и другими католическими обрядами, посвящёнными Страстям Христовым, возникла особая разновидность богослужений - пассии (от латинского passio - страсть; первоначально были установлены в Киеве святителем Петром Могилой). Пассии совершаются в некоторых приходах и монастырях по пятницам или воскресеньям в первые 4 недели Великого поста. По форме пассия представляет собой вечерню с акафистом Страстям Христовым и чтением соответствующих отрывков из Евангелия. Пассии не указаны в Типиконе, и их совершение не является обязательным.
Иллюстрации:
А. Дюрер. «Несение креста». Около 1496-1498 годов. Картинная галерея (Дрезден). Архив БРЭ.