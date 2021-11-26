КРЕСТНЫЙ ХОД

КРЕСТНЫЙ ХОД - в христианстве торжественное шествие духовенства и мирян с крестом , хоругвями и иконами , сопровождаемое церковными песнопениями и, как правило, колокольным звоном.

В ос­но­ве Крестного хода ле­жит т. н. ста­цио­наль­ная ли­тур­гия (от латинского statio - ос­та­нов­ка) - осо­бый вид бо­го­слу­же­ния, при ко­то­ром различные мо­лит­вен­ные по­сле­до­ва­ния со­вер­ша­ют­ся в оп­ре­де­лён­ных мес­тах го­ро­да, а пе­ре­ход от од­но­го мес­та слу­же­ния к дру­го­му име­ет фор­му цер­ков­ной про­цес­сии. Пер­во­на­чаль­но по­во­да­ми для со­вер­ше­ния Крестного хода бы­ли различные бед­ст­вия, вы­зван­ные при­род­ны­ми ка­так­лиз­ма­ми, по­ле­ми­ка с ере­ти­ка­ми, ко­гда ше­ст­ви­ям ере­ти­ков пра­во­слав­ные про­ти­во­пос­тав­ля­ли свои про­цес­сии, а так­же тор­же­ст­ва ос­вя­ще­ния хра­мов, пе­рене­се­ния мо­щей, по­хо­ро­ны ие­рар­хов, им­пе­ра­то­ров и пр.

В ка­лен­да­ре Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви за оп­ре­де­лён­ны­ми хра­ма­ми Кон­стан­ти­но­по­ля, а так­же за дня­ми ка­лен­да­ря за­кре­пил­ся цикл празд­но­ва­ний, со­про­во­ж­дае­мых Крестным ходом. Эти кон­стан­ти­но­поль­ские ше­ст­вия от­ра­зи­лись в ус­та­ве глав­но­го хра­ма Ви­зантийской им­пе­рии - Святой Со­фии (смотри Свя­той Со­фии храм), ли­тур­гические тра­ди­ции ко­то­ро­го ус­ваи­ва­лись По­ме­ст­ны­ми церк­ва­ми. Крестный ход со­вер­ша­ют­ся в оп­ре­де­лён­ные дни - в Стра­ст­ную пят­ни­цу, в Пас­халь­ную ночь и по­сле­дую­щие дни до Воз­не­се­ния Гос­под­ня, в день Кре­ще­ния Гос­под­ня при ве­ли­ком ос­вя­ще­нии во­ды, в празд­ник Про­ис­хо­ж­де­ния (из­не­се­ния) Че­ст­ных Древ Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста Гос­под­ня [1(14) ав­гу­ста], в дни пре­столь­ных празд­ни­ков, при ос­вя­ще­нии хра­мов. Крестные ходы мо­гут так­же со­вер­шать­ся в честь свя­тынь, круп­ных цер­ков­ных и государственных со­бы­тий, при тор­же­ст­вен­ных тра­ур­ных це­ре­мо­ни­ях, во вре­мя бед­ст­вий (за­су­ха, эпи­де­мии), в т. ч. вне го­ро­дов или мо­на­сты­рей. Пра­во­слав­ный Крестный ход во­круг хра­ма или мо­на­сты­ря дви­жет­ся «на­встре­чу солн­цу», или про­тив ча­со­вой стрел­ки; русские ста­ро­об­ряд­цы со­вер­ша­ют его в об­рат­ном на­прав­ле­нии - «за солн­цем», «по­со­лонь», со­хра­няя до­ми­ни­ро­вав­шую (но не ис­клю­чи­тель­ную) до­никонов­скую тра­ди­цию.

В ка­то­ли­циз­ме процессии со­вер­ша­ют­ся в пра­зд­ник Сре­те­ния Гос­под­ня (2 фев­ра­ля), в день па­мя­ти святого еван­ге­ли­ста Мар­ка (25 ап­ре­ля), в день Вхо­да Гос­под­ня в Ие­ру­са­лим, в празд­ник Те­ла Хри­сто­ва (чет­верг по­сле Трои­цы) со Свя­ты­ми Да­ра­ми и в не­ко­то­рые другие дни. Ре­гио­ны и хра­мы име­ют собственные тра­диционные про­цес­сии.

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