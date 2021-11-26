КРЕСТНЫЙ ХОД
КРЕСТНЫЙ ХОД - в христианстве торжественное шествие духовенства и мирян с крестом, хоругвями и иконами, сопровождаемое церковными песнопениями и, как правило, колокольным звоном.
В основе Крестного хода лежит т. н. стациональная литургия (от латинского statio - остановка) - особый вид богослужения, при котором различные молитвенные последования совершаются в определённых местах города, а переход от одного места служения к другому имеет форму церковной процессии. Первоначально поводами для совершения Крестного хода были различные бедствия, вызванные природными катаклизмами, полемика с еретиками, когда шествиям еретиков православные противопоставляли свои процессии, а также торжества освящения храмов, перенесения мощей, похороны иерархов, императоров и пр.
В календаре Константинопольской православной церкви за определёнными храмами Константинополя, а также за днями календаря закрепился цикл празднований, сопровождаемых Крестным ходом. Эти константинопольские шествия отразились в уставе главного храма Византийской империи - Святой Софии (смотри Святой Софии храм), литургические традиции которого усваивались Поместными церквами. Крестный ход совершаются в определённые дни - в Страстную пятницу, в Пасхальную ночь и последующие дни до Вознесения Господня, в день Крещения Господня при великом освящении воды, в праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня [1(14) августа], в дни престольных праздников, при освящении храмов. Крестные ходы могут также совершаться в честь святынь, крупных церковных и государственных событий, при торжественных траурных церемониях, во время бедствий (засуха, эпидемии), в т. ч. вне городов или монастырей. Православный Крестный ход вокруг храма или монастыря движется «навстречу солнцу», или против часовой стрелки; русские старообрядцы совершают его в обратном направлении - «за солнцем», «посолонь», сохраняя доминировавшую (но не исключительную) дониконовскую традицию.
В католицизме процессии совершаются в праздник Сретения Господня (2 февраля), в день памяти святого евангелиста Марка (25 апреля), в день Входа Господня в Иерусалим, в праздник Тела Христова (четверг после Троицы) со Святыми Дарами и в некоторые другие дни. Регионы и храмы имеют собственные традиционные процессии.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.