«ЗНАМЕНИЕ»

Иконография Богородичных икон .

В к-рой Богомладенец изображен прямолично на лоне (на груди) Богоматери , представленной по пояс (вариант «Великой Панагии»). В основе иконографии - пророчество о воплощении Спасителя («...Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис 7. 14)); наименование связано с чудотворной иконой Божией Матери (см. разд. ««Знамение» Новгородская икона Божией Матери»), через к-рую в 1169/70 г. Вел. Новгороду было явлено заступничество Пресв. Богородицы (Минея праздничная - РНБ. Соф. № 369). С кон. XV в. название «Знамение Пречистыя» встречается в новгородских источниках по отношению к этой иконе и ее повторениям, т. е. становится наименованием иконографического типа, др. название которого - «Богоматерь Воплощение».

Изображение Богородицы с Христом Еммануилом в медальоне впервые появилось на печатях имп. Маврикия (582-602). Такое же изображение Божией Матери в рост есть на фреске из мон-ря Бауит (часовня преподобных (XXVIII), VI-VII вв., Коптский музей, Каир), в мон-ре св. Иеремии в Саккаре (VI в.), в сир. рукописи (Paris. syr. 341. Fol. 118), на фреске в люнете крипты Острианских катакомб близ усыпальницы св. Агнии в Риме (кон. IV-V в.).

В послеиконоборческий период образы молящейся с воздетыми руками Богоматери в рост или по пояс иногда сопровождались надписью: «Влахернитисса». Так же названы иконы др. иконографических типов, происхождение которых связывается с храмом во Влахернах, построенным в К-поле в V в. имп. Пульхерией (напр., образ Богоматери с Младенцем типа «Умиление», XII в., мон-рь вмц. Екатерины на Синае). Имп. Константин VII Багрянородный в трактате «О церемониях византийского двора» (X в.) упомянул о том, что во Влахернах было неск. чудотворных икон Божией Матери, с к-рыми связаны различные чудеса и обычаи. С VIII в. там происходили еженедельные ночные службы в честь иконы Божией Матери, на к-рых в ночь с пятницы на субботу было чудо с завесой. В описании этого чуда говорится, что «Мария несет Младенца обеими молитвенными руками». Описывается и находившееся возле имп. купальни мраморное рельефное изображение Божией Матери с воздетыми руками, из к-рых истекает св. вода (Const. Porphyr. De cerem. 2. 12). Сохранились многочисленные повторы рельефной иконы с отверстиями в ладонях XI-XIII вв. Изображения Богоматери с Младенцем в медальоне перед грудью встречаются на печатях императоров Иоанна Цимисхия (969-976), Михаила VII Дуки (1071-1078), Алексея I Комнина (1081-1118) и позднее - во времена Комнинов, на серебряной монете Константина IX Мономаха (1042-1055) с легендой Η ΒΛΑΚΕΡΝΙΤΙΣΑ.

Изображение с полуфигурой Богоматери присутствует на золотой печати Льва VI (886-912). По описанию свт. Фотия, патриарха К-польского, оно было на мозаике апсиды церкви мон-ря Неа-Мони на о-ве Хиос (1042-1056). Изображение «Влахернитиссы» в рост встречается на фресках апсиды ц. Богоматери в Трикомо, Кипр (нач. XII в.), апсиды ц. Спаса Преображения на Нередице (1199), на иконе Божией Матери с прор. Моисеем и патриархом Евфимием (XIII в., монастырь вмц. Екатерины на Синае), на иконе «Ярославская Оранта» (XIII в., ГТГ).

Другое наименование изображения Богоматери с Младенцем перед грудью - «Платитера» («Ширшая небес»). Этот эпитет связан с литургией свт. Василия Великого, на к-рой поется стих о том, что чрево Богородицы пространнее небес. Полуфигуры Богоматери Платитеры встречаются на печатях и монетах имп. Никифора Фоки (963-969), в росписи апсид церквей Рождества Христова в Вифлееме (1169), Богородицы Евергетиды в мон-ре Студеница, Сербия (1208-1209), Богородицы Левишки в Призрене, Сербия (20-е гг. XIII в.), на мозаике наружного нартекса мон-ря Хора (Кахрие-джами) в К-поле (1316-1321). Распространение имели выполненные в мраморе изображения этой иконографии, повторяющие рельеф над фиалом в храме во Влахернах (рельеф XII в. из ц. Санта-Мария Матер Домини в Венеции).

Влахернские (связанные с Влахернами) образы Божией Матери - Оранты без Младенца, но с отверстиями для воды в руках; держащей медальон перед грудью; Оранты с образом Младенца в медальоне - также называют «Великая Панагия» (патена из мон-ря Ксиропотам на Афоне, «Ярославская Оранта»). На Руси тип «Влахернитиссы» с воздетыми руками и медальоном перед грудью получил наименования от чудотворных икон: Абалакская, Курская-Коренная, Мирожская, Новгородская, Серафимо-Понетаевская, Царскосельская и др.

«Знамение» Новгородская икона Божией Матери (празд. 27 нояб.), чудотворный образ сер. XII в.; с его помощью связана защита Вел. Новгорода в 1169/70 г. от войск вел. кн. Андрея Боголюбского, к-рый, желая наказать новгородцев, собиравших незаконную дань с княжеской Двинской земли, послал на город свои дружины.

Икона получила общерусскую известность в XIV в., когда было написано Сказание о чуде, вошедшее в новгородские и московские летописные своды (Тихомиров. 1872; Frolow. 1949). Эта икона находилась в ц. Спаса на Ильине ул. за престолом. На 3-ю ночь осады города Новгородский архиеп. Иоанн, молившийся перед иконой Спасителя, услышал голос, исходящий от образа: «Иди в церковь святого Спаса на Ильину улицю, и возьми икону святую Богородицю, и вынеси в острог противу супостат». Икону вынесли на городские укрепления, «иде же ныне манастырь святыа Богородица на Десятине». Стрелы, пущенные суздальцами, «яко дождь умножен», попали в икону, к-рая повернулась ликом к городу, из полученных «ран» истекли «слезы». Нападавших покрыла тьма, объяли «трепет и ужасть», и они стали избивать друг друга. В память чудесной победы архиеп. Иоанном 27 нояб. был установлен праздник. До нач. 40-х гг. XV в. Пахомий Серб составил «Воспоминание о знамении», церковную «Службу знамению» и «Слово похвальное знамению». Позже Сказание вошло в Житие св. Иоанна Новгородского (СККДР. Вып. 2. Ч. 2. С. 347-351). В 1356 г. икона была перенесена в специально построенную для нее в 1354 г. каменную ц. в честь Знамения Пресв. Богородицы, в XVII в. в честь иконы был возведен большой каменный собор. В 1999 г. чудотворный образ, хранившийся в советский период в НГОМЗ, был передан РПЦ и поставлен в соборе Св. Софии в Вел. Новгороде - на солее перед иконостасом слева от царских врат в стеклянном киоте.

Икона (размер 59×52,7 см), двухсторонняя, укреплена на древке, является выносной. На лицевой стороне изображена по пояс Богоматерь с воздетыми руками, на Ее груди медальон с образом Христа Еммануила. На полях иконы - ростовые фигуры святых Георгия, Иакова Перского, Петра Афонского и Онуфрия (Макария Египетского?). На оборотной стороне в молении перед благословляющим обеими руками Спасителем, изображенным в сегменте, представлено 2 святых. В поздней записи на иконе имелись надписи с именами ап. Петра и мц. Наталии. Древние надписи не сохранились, однако анализ иконографии позволил предположить, что это изображения праведных Иоакима и Анны. В XVI в. икона была поновлена, возможно лично архиеп. Макарием (впосл. митрополит Московский). От первоначальной живописи древнего образа на лицевой стороне сохранились фрагменты синего мафория и платья Богоматери, а также фрагменты медальона, окружающего образ Богомладенца. Изображения на оборотной стороне относятся к первоначальной живописи.

Один из ранних списков Новгородской иконы - икона XII в. с мученицей на обороте (ГТГ, Музей-квартира П. Д. Корина). Многочисленные списки относятся к XVI в. (ГТГ, ЦАК МДА). Поясное изображение Оранты с медальоном встречается на печатях Киевских митрополитов Никифора I (1104-1121) и Михаила (1131-1147), Новгородских епископов (Янин В. Л. Актовые печати Др. Руси. М., 1970. Т. 1). В XV-XVI вв. изображения «Знамения» часто помещались на иконах избранных святых.

«Знамение» Царскосельская икона Божией Матери (празд. 27 нояб.), чудотворный образ, родовая икона Дома Романовых; в России известна с апр. 1653 г., когда была подарена царю Алексею Михайловичу К-польским патриархом св. Афанасием III Пателларием; считается, что последний раз ее видели во время отречения государя от престола.

По преданию, имп. Петр I, перевезший образ из Москвы в С.-Петербург, благословил им цесаревну Елизавету, к-рая в 1734 г. специально для этой иконы поручила архит. И. Я. Бланку разработать проект каменного храма в имп. резиденции Царское Село, сооруженного им в сотрудничестве с М. Г. Земцовым и освященного в мае 1747 г. Др. свидетельством благоговейного почитания иконы имп. Елизаветой Петровной служат сведения о том, что в ночь перед переворотом, после к-рого она взошла на престол (27 нояб. 1741), она усердно молилась перед иконой.

В торжестве 3-дневного перенесения иконы из С.-Петербурга в новый храм в Царском Селе участвовали Святейший Синод и весь двор, императрица прошла всю дорогу и даже помогала нести образ. До 1831 г. образ находился над царскими вратами иконостаса, над изображением Тайной вечери. Ее выносили из храма только 12 мая 1812 г., во время пожара, охватившего дворец и угрожавшего Знаменской ц. В 1831 г., после избавления Царского Села от холеры, случившегося по совершении 5 июля молебна перед вынесенной в центр храма иконой «Знамение» и крестного хода с ней вокруг города, она была помещена перед правым клиросом Знаменской ц. Тогда же по просьбам горожан был учрежден ежегодный крестный ход: до 1917 г. в этот день икону после обедни выносили на дворцовую площадь, где перед ней совершался предшествующий крестному ходу коленопреклоненный молебен. В XVIII в. был выполнен ее 1-й список, к-рый также находился в Царском Селе, в т. ч. во время пожаров и эпидемий. Вероятно, перед этой иконой имп. Александра Феодоровна молилась во время первой мировой войны, когда государь уехал в Ставку. В 1942 г. из осажденного Ленинграда, героически перебравшись через линию фронта, к оккупантам г. Пушкин (ранее Царское Село) пришли сестры Зоя и Вера Шамонины - дочери известного с.-петербургского прот. Владимира, духовного сына прав. Иоанна Кронштадтского. Они просили отдать им находящийся в Знаменской ц. образ (список XVIII в.) и получили его. Не возвращаясь в блокадный город, они отправились в Ригу, где икона и находилась до конца войны. В 1946 г. митр. Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков) передал ее в ц. ап. Иоанна Богослова при СПбДА, где она пребывает в наст. время. В Знаменской ц. находится ее список XX в.

Икона прославилась мн. чудесами: избавлением от холеры, спасением от пожаров, потопления и др. бед, исцелениями, помощью в скорбях и житейских невзгодах. В 1853 г. было издано хромолитографическое изображение иконы, известны случаи благодатной помощи и от гравюрных ее изображений. В нач. лета 1916 г. литографические изображения иконы освящались в Знаменской ц. и посылались солдатам действующей армии, к-рые носили иконки на груди.

С 1999 г. по средам перед образом читают акафист. С этого же времени в С.-Петербурге ежегодно с 10 по 13 дек. проводятся Общеобразовательные Знаменские чтения, открываемые после литургии и молебна перед иконой «Знамение».

Точных сведений о времени написания иконы (ок. 138×107 см) нет. Традиц. иконография «З.» дополнена по изволению имп. Елизаветы Петровны вскоре после восшествия на престол изображениями на полях ап. Петра, праведных Захарии и Елисаветы, прп. Алексия, человека Божия. На списке XVIII в. к ним по повелению имп. Марии Александровны были добавлены (1859) образы свт. Николая Чудотворца и мц. Александры в память имп. Николая I и его супруги Александры Феодоровны.

По воцарении имп. Елизавета соорудила из червонного золота ризу на икону (ок. 8,73 кг). В 1849 г. в благодарность за избавление Царского Села от эпидемии холеры, охватившей Россию в 1848 г., икону покрыли шитой, с множеством бриллиантов, жемчуга, бирюзы, аметистов, сапфиров, изумрудов, опалов ризой, основой которой служила золотая фольга. Риза (111 × 89 см), словно разноцветная мантия с широкими рукавами, поверх которой с плеч спускался широкий окаймлявший ее омофор, украсила образ Богородицы. Чело Богоматери украшал убрус, шитый из драгоценных камней (по церковной описи 1860 г., использовано 32 группы драгоценностей). Такая же мантия и омофор покрывали образ Богомладенца. Драгоценные ризы были изготовлены и для изображений святых на полях. Большая и лучшая часть драгоценностей (на убрусе и нагрудном украшении Богоматери, на одеждах Спасителя) пожертвована императрицами Александрой Феодоровной и Марией Александровной, вел. княгинями Александрой Иосифовной, Марией и Ольгой Николаевнами. Ризу вышивала с сестрами благочестивая девица, жительница Царского Села Мария Давыдова, к-рой во сне явилась Богородица и указала, что именно и как она должна сделать, причем, когда недоставало подходящих камней, неожиданно появлялись жертвователи. Самым крупным камнем на окладе был сердцеобразный топаз (приношение В. А. Прянишниковой), на его гранях вырезаны даты чудесного избавления Царского Села от холеры - 1831 и 1848 гг. Внизу на сердцевидной золотой дощечке, искусно сделанной из пожертвованных богомольцами мелких золотых вещей (колец, брошек, цепочек, серег), были выгравированы слова: «За спасение от эпидемии приими, Милосердная Владычице, Покровительнице града Царского села, сии перла, яко слезы благодарности, орошающия Твою пречистую ризу, от усердных рабов Твоих и впредь помилуй нас»; внизу подпись: «Сию ризу вышивала девица Мария Давыдова с сестрами вследствие сновидения». Из оставшихся приношений сестрами Давыдовыми была изготовлена пелена к иконе, шитая по пунцовому бархату драгоценными камнями, золотом, серебром, бусами и рим. жемчугом. На пелене вышиты сияние, Евангелие, сосуд, 2 скрижали, кадило, виноградные листья, кисти, колосья. Под рук. Давыдовых в то же время был изготовлен «ковер усердия», покрывавший пол в алтаре и доходивший до середины церкви. Риза утрачена при изъятии церковных ценностей в 1922 г. Не сохранился и выполненный в 1853 г. на средства прихожан Знаменской ц. киот, а также изготовленный стараниями благочестивых фрейлин имп. двора по рис. Ф. П. Солнцева бронзовый вызолоченный подсвечник, называвшийся фрейлинским.

«Знамение» Корчемная икона Божией Матери (празд. 27 нояб.), чудотворный образ, пребывающий в муж. мон-ре во имя ап. Иоанна Богослова в с. Пощупове Рязанской обл. В мон-ре хранится и рукописное «Повествование об иконе Пресвятой Богородицы, Ее честнаго и славнаго Знамения, называемой «явленной», которое в городе Рязани в часовне при церкви Преподобнаго Симеона Столпника было написано по повести пожилых людей и по современным событиям в мае месяце 1851 г.». Оно содержит сведения об истории иконы и явленных через нее знамениях.

Согласно «Повествованию...», в Рязани жила некая вдова, одержимая недугом пьянства. Когда она истратила все, что имела, то взяла из дома икону Божией Матери «Знамение» и понесла в корчму под названием «Красная», к-рая находилась у ц. прп. Симеона Столпника, чтобы обменять образ на вино. Корчемник принялся укорять женщину, говоря, что иконы, которыми родители благословляют своих детей, должно хранить с благоговением и передавать из рода в род. Тем не менее вдова не смогла преодолеть губительную страсть, но пообещала позже выкупить образ. Взяв икону, хозяин корчмы поместил ее в красном углу. Через неск. дней женщина, отдав долг, поставила икону в своем доме на прежнее место. Наутро икона исчезла. В то же утро вставший на молитву корчемник увидел икону в своей божнице и решил, что в его отсутствие вдова опять принесла образ. Однако домочадцы не подтвердили его предположение. Вскоре к недоумевавшему корчемнику пришла вдова и поведала об исчезновении иконы. После слов корчемника: «Видишь, вот Она, Матерь Царица Небесная! Сама спроси Ее, как Она стала здесь» - женщина упала пред иконой на колени: «Вижу, Владычица, что Ты не благоволишь быть со мной, ради моего греха пред Тобою, но больше благоволишь здесь остаться, где я, окаянная, сама предала Тебя. Все же в оставшиеся дни жизни моей не лишай меня окончательно Своего покровительства и милости!» По молитвам Пресв. Богородицы вдова с того времени до конца жизни не пила вина.

О чудесном возвращении иконы в корчму прошел слух среди горожан. Жители Рязани и приезжие шли туда, чтобы поклониться образу, перед к-рым корчемник зажег лампаду, а священник ц. прп. Симеона Столпника совершал молебны. Благочестивые люди делали приношения на поддержание неугасимого огня. Даже те, кто приходили в корчму за вином, сначала поклонялись иконе Божией Матери и опускали в кружку деньги на покупку масла для лампады. Икону стали именовать «Явленная Корчемная». Образ прославился мн. чудесами, облегчавшими страдания в болезнях, утешавшими в скорбях. Вскоре о ней узнали во мн. городах и селах России. К месту пребывания чудотворного образа всегда приходило много паломников. После закрытия корчмы в сер. XIX в. по благословению свт. Гавриила (Городкова), архиеп. Рязанского и Зарайского, икону всенародно крестным ходом перенесли в ц. прп. Симеона Столпника, где было совершено всенощное бдение. Утром после литургии с молебным пением ее внесли в часовню близ этой церкви, срубленную, по преданию, по случаю сретения Феодотиевской иконы Божией Матери (1487) и перестроенную в камне в 1846 г. Корчемная икона Божией Матери «Знамение» была поставлена для поклонения при открытых дверях посреди часовни на аналое. С этого времени по прошению прихожан было установлено празднование в честь иконы по храмовому уставу 27 нояб. и она получила совр. название. Накануне икону крестным ходом переносили из часовни ко всенощному бдению в храм, утром после литургии образ возвращали в часовню. Такое же шествие было установлено в понедельник Светлой седмицы.

В 1848 г. центральные губернии России поразила холера. В Рязани особенно сильной эпидемия была в июне-июле. Горожане с молебным пением носили икону по своим домам, после чего, за исключением жителей 2 домов, ни один человек больше не умер. В том же году после усердной молитвы перед иконой Божией Матери «Знамение» прекратилась засуха, вызвавшая пожар в сосновом бору на левом берегу Оки, примерно в 10 верстах от города.

12 окт. 1882 г. часовня, где находилась икона, сгорела от упавшей на икону свечи, при этом образ не пострадал, «обгорела киота, расплавилась часть серебряного оклада» (Добролюбов. 1884. С. 34). До восстановления часовни икона пребывала в ц. прп. Симеона Столпника.

По просьбам благочестивых рязанцев икону часто приносили в дома для служения молебнов. Перед ней купцы испрашивали благословение накануне городских ярмарок, новобрачные - помощь и покровительство в предстоящей семейной жизни. Усердием молящихся икона была украшена золотой ризой с драгоценными камнями. Каждый вторник в часовне совершались молебны с акафистом. В нач. 20-х гг. XX в., когда часовня была закрыта, икону перенесли в ц. прп. Симеона Столпника. Во время кампании по изъятию церковных ценностей «в пользу голодающих Поволжья» эта икона «Знамение» была сохранена благодаря дворянину Дмитрию Серебрякову (или Серебрянскому), к-рый входил в комиссию. Юноша заявил членам комиссии, что хочет взять образ домой, чтобы аккуратно снять с него драгоценную ризу, при передаче к-рой на следующий день сообщил, что икона при снятии оклада рассыпалась от ветхости. Нек-рое время икону прятали в доме Серебряковых, после их отъезда из Рязани хранительницей святыни стала бывш. прислуга семьи - Александра Ивановна. В кон. 50-х гг. XX в. Александра Ивановна жила у Софьи Васильевны Злобиной, к-рая была посвящена в тайну Серебряковых и хранила икону в своем доме на ул. Горького. Перед иконой горела неугасимая лампада; в потемневшей, расколотой на 2 части иконной доске (трещина проходила по лику Богоматери) трудно было узнать одну из главных святынь Рязани. Злобина завещала эту икону архим. Авелю (Македонову; в схиме Серафим; † 6 дек. 2006), к-рый перенес ее 8 сент. 1961 г. в Борисоглебский собор Рязани, где в это время служил, и, поставив в приделе во имя свт. Василия Рязанского на престол, совершил пред ней акафистное пение. Вместе с ним молилась алтарница храма мон. Августа, к-рая сразу узнала святыню. Эта бывш. послушница Успенского Ольгова мон-ря после закрытия обители нек-рое время служила алтарницей в ц. прп. Симеона Столпника, после закрытия храма (18 нояб. 1924) хранила у себя рукописное «Повествование...». Передавая его архим. Авелю, она рассказала, что была свидетельницей чуда исцеления слепой девочки. Ежегодно с 1961 г. в дни празднования в честь иконы Божией Матери «Знамение» святыню приносили в Борисоглебский кафедральный собор на торжественное богослужение. Для реставрации иконы архим. Авель предполагал пригласить А. И. Шибаева, который обучался искусству писать иконы по благословению прав. Иоанна Кронштадтского. В сер. 60-х гг. XX в. иконописцу минуло 90 лет, он ослеп. Узнав об этом, архим. Авель готов был отказаться от реставрации иконы, однако через нек-рое время в праздник Успения Пресв. Богородицы пришло письмо из Ярославля от Шибаева, к-рый сообщил о чудесном возвращении зрения. В тот же день ему была отправлена на реставрацию икона, а архимандрит также просил изготовить с нее список. По окончании работ по просьбе жителей Ярославля иконописец приступил к написанию еще одного списка и вновь ослеп.

Когда муж. мон-рь во имя ап. Иоанна Богослова в с. Пощупове был возвращен РПЦ (1988) и архим. Авель был назначен его наместником (1989), икону перенесли в обитель и она стала одной из главных ее святынь. Икону украсили ризой золотого шитья. В наст. время икона постоянно пребывает в Богословском соборе мон-ря на престоле. Каждое воскресенье в конце литургии ее выносят из алтаря и полагают на аналой посреди храма, где перед ней служится водосвятный молебен. С 1994 г. в течение 4 лет каждый вторник на подворье мон-ря в Рязани (ул. Кольцова, 10) совершались молебны перед Корчемной иконой Божией Матери «Знамение». Список иконы привозили для поклонения. После открытия в 1998 г. в Рязани 2-го монастырского подворья (Николо-Ямского храма) выполненный Шибаевым список пребывает там. В 2004 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II эта икона внесена в список чтимых РПЦ чудотворных икон. Составлены акафист, молитва, тропарь, кондак, величание. Попечением архим. Авеля списки иконы направлены во мн. храмы Рязанской епархии.

10 дек. 2000 г. в рязанском во имя Св. Троицы мон-ре был освящен надвратный храм в честь Корчемной иконы Божией Матери «Знамение». По пятницам в Троицком монастыре совершается молебен с каноном о страждущих винопитием и наркоманией.

Икона, традиц. для образа «Знамение» иконографии, написана на доске (38,9×28,9 см) и представляет поясное изображение Богоматери с молитвенно воздетыми руками; в медальоне Христос Еммануил держит свиток.

«Знамение» икона Божией Матери из Златоустовского монастыря в Москве (празд. 3 марта, 27 нояб.), чудотворный образ, главная святыня монастыря, утраченная после его закрытия и разрушения в 1933 г. Икона прославилась зимой 1847/48 г., когда в Москве свирепствовала холера. Проживавшему в Замоскворечье купцу - 60-летнему прихожанину ц. вмц. Екатерины на Ордынке Иродиону Воробьёву во время болезни привиделось, будто он находится в Златоустовском монастыре, где монах с послушником готовятся что-то освящать. На стене был образ «Знамение», к которому купец поспешил приложиться. Изображенный на нем Богомладенец улыбался, а Богоматерь, произнеся имя больного, протянула ему хрустальный сосуд для передачи послушнику. Очнувшись, Иродион почувствовал облегчение. 17 февр. он пришел на вечерню в Златоустовский монастырь, где в молодости часто молился, и обнаружил икону, висевшую над входом на паперть Троицкой ц. По просьбе Воробьёва 3 марта образ был снят с арки и внесен в храм. Перед ним отслужили молебен с водосвятием и чтением акафиста Богородице. Икону поместили на аналое в приделе свт. Иннокентия Иркутского. Воробьёв пожертвовал ей серебряную позолоченную ризу с драгоценными камнями и устроил для нее киот. С 1865 г., когда монастырская ц. во имя свт. Иоанна Златоуста стала теплой, икона находилась в резном иконостасе этого храма, за левым столбом. В Троицкой ц. был оставлен список в сребропозлащенной ризе (местонахождение неизв.), изготовленный по заказу женщины, получившей исцеление от иконы.

На иконе «греческого письма, на липовой доске» (ок. 53×44 см) по сторонам Богоматери «Знамение» изображены свт. Николай Чудотворец и архиеп. Иоанн Новгородский.

Во время существования обители пред иконой ежедневно служились молебны: после ранней обедни - в Троицкой ц., после поздней - в соборе. По пятницам во время вечерни перед иконой читался акафист Божией Матери.

«Знамение» Верхнетагильская икона Божией Матери (празд. 27 нояб.), почитаемый на Урале чудотворный образ. Согласно сложившемуся к кон. XIX в. Сказанию, икона была явлена в 1709 г. в лесу, на месте которого в 1716 г. возник пос. Верхнетагильский Завод (ныне город Свердловской обл.).

Первоначально икона находилась в одном из уральских скитов, к-рый был разорен бурлаками, убившими насельников. Когда грабители собирались покинуть скит, от иконы был голос, повелевающий взять образ с собой. Те не посмели ослушаться и доставили икону в пос. Невьянский Завод, где она находилась нек-рое время. Один из жителей поселка, Савва Медведев, был ложно обвинен в воровстве. Он усердно молился Богу об избавлении от навета, и ему было явление иконы «Знамение», от к-рой исходил голос: «Если ты обещаешь перенести меня в свой дом, будешь избавлен от возводимого на тебя напрасно обвинения». Савва выкупил икону за 3 р., перенес ее в свой дом и действительно освободился от подозрения. Вскоре он был переведен на жительство в пос. Верхнетагильский Завод и увез икону с собой. В 1753 г. он передал ее в верхнетагильскую Знаменскую ц. В 1861 г. деревянный храм сгорел, но икона, у которой обгорела торцевая часть, уцелела. До нояб. 1876 г., когда был освящен каменный Знаменский храм, она находилась в устроенной в заводской конторе ц. во имя прор. Илии. В наст. время она пребывает в Знаменской ц. у левого клироса на аналое под стеклом. К образу привешены украшения - дары от людей, получивших исцеление от иконы.

Сказание о Верхнетагильской иконе Божией Матери «Знамение», повествующее о ее явлении и бывших от нее чудесах, сохранилось в рукописи нач. XX в. Рукопись в 8-ю долю листа, написанная четким полууставом одной рукой на бумаге без штемпелей и водяных знаков, хранится в алтаре верхнетагильской Знаменской ц.

До кон. 20-х гг. XX в. ежегодно в течение лета совершались крестные ходы с иконой на Невьянский, Верх-Нейвинский, Нейворудянский, Быньговский и Шуралинский заводы. Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 5 окт. 2001 г. было установлено общецерковное празднование этой иконе (особой службы нет).

На иконе, писанной на доске (70×53,8×2,5 см), представлен поясной образ Богоматери; на Ее груди в медальоне изображен благословляющий Христос Еммануил со свернутым свитком в левой руке. Справа от лика Божией Матери - изображение херувима, слева - серафима. До 1922 г. икона имела серебряную позолоченную ризу с драгоценными камнями, которая была изъята и исчезла.

С чудотворного образа были сделаны многочисленные списки, среди них особо почитаемы Невьянский и Быньговский. Невьянский список до 1932 г. находился в невьянском Преображенском соборе в киоте за левым клиросом, был облачен в серебряную ризу. После закрытия собора икона была спасена и в наст. время пребывает в Вознесенской ц. Невьянска за левым клиросом. Быньговский список находится в храме во имя свт. Николая в с. Быньги Невьянского р-на Свердловской обл. Среди др. чтимых образов - списки в Успенском храме в г. В. Пышма и в храме во имя вмч. Пантелеимона в Екатеринбурге.

«Знамение» Павловская икона Божией Матери (празд. 27 нояб.), чудотворный образ, обретенный в 1696 г. среди руин крепости Азов после ее завоевания царем Петром I, передавшим икону в собор крепости. После возврата Азова туркам (1711) икону перенесли в Преображенский собор Осередской крепости (позднее г. Павловск). Утраченная после Октябрьской революции 1917 г. икона 17 марта 2002 г. восстановлена по описанию и находится в Преображенском соборе Павловска (Воронежская обл.).

Образ был «начертан штрихами» (Поселянин. С. 746) на внутренней стороне створки морской раковины величиной примерно 23 см. Первоначально икона была вставлена в большой деревянный киот с изображением в 6 сценах событий завоевания Азовской крепости и обретения иконы. На ней была надпись: «Сей образ «Знамения» Божией Матери Христовой, начертанный честью на мятице перловой, егда град татарский Азов от бусурман взят, найден на земляном валу и обложен в злато, недостойно бо свящи быти в земной яме, но да светит во храме святем, иже в похвалу Ея претворен из мечету в честь Богу христианскому на погибель Махмета».

В XVIII в. был установлен обычай носить образ по домам павловчан для совершения пред ним молебнов. Ежегодно в 9-ю пятницу по Пасхе с иконой устраивался крестный ход на расположенный в 10 км от города Студёный Колодец, там совершался молебен Божией Матери, после которого служилась панихида по имп. Петру I. По благословению митр. Воронежского и Борисоглебского Сергия (Фомина) эта традиция возрождена в 2004 г.

В 20-х гг. XIX в. икона была помещена в большой золоченый лучеобразный киот над царскими вратами Преображенского собора Павловска. В конце богослужения ее на шнурах спускали для поклонения.

Авторы статьи: Э. П. И., Прот. Петр Мангилёв, Игум. Серафим (Питерский), мон. Мелетия (Панкова), Н. В. Квливидзе

©Православная энциклопедия