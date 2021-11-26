КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ

КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ - крест, на котором на горе Голгофа в Иерусалиме совершились Распятие и смерть Богочеловека Иисуса Христа – кульминация Страстей Христовых.

По­сле­до­вав­шие за этим со­ше­ст­вие во ад и Вос­кре­сение Хри­сто­во оз­на­ме­но­ва­ли по­бе­ду Хри­ста над смер­тью и спа­се­ние че­ло­ве­че­ско­го ро­да. Таким образом крест - ору­дие рас­про­стра­нён­ной в древ­но­сти в стра­нах Вос­то­ка и в Римской им­пе­рии по­зор­ной, му­чи­тель­ной каз­ни - стал для хри­сти­ан зна­ме­ни­ем спа­се­ния, веч­ной жиз­ни, сим­во­лом Бо­жи­ей си­лы и сла­вы и пред­ме­том ре­лигиозного по­чи­та­ния, о чём сви­де­тель­ст­во­вал уже апостол Па­вел (1 Кор. 1:17-18; Гал. 6:14). Тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся, что Крест Господень был че­ты­рёх­ко­неч­ной фор­мы.

От­ца­ми Церк­ви и в ли­тур­гическом пре­да­нии ука­зы­ва­ет­ся на упо­ми­нае­мое в книге Бы­тие дре­во жиз­ни (Быт. 2:9) как на про­об­раз Креста Господня. В хри­сти­ан­ском бо­го­мыс­лии фор­ма Креста Господня зна­ме­ну­ет пе­ре­се­че­ние двух пла­нов бы­тия: не­бес­но­го (вер­ти­каль, как вос­хо­ж­де­ние от зем­ли к Не­бу) и зем­но­го (го­ри­зон­таль), - пред­веч­ную тай­ну ос­но­ва­ния Все­лен­ной.

По­сле рас­пя­тия, по­гре­бе­ния и Вос­кре­се­ния Хри­ста Крест Господень был уте­рян. В раз­ру­шен­ном в 70 году римскими вой­ска­ми Ие­ру­са­ли­ме Свя­тые мес­та, свя­зан­ные с зем­ной жиз­нью Спа­си­те­ля, ока­за­лись в заб­ве­нии. По­чи­та­ние Креста Господня по­лу­чи­ло ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние с IV века в свя­зи с при­зна­ни­ем в Ми­лан­ском эдик­те (313) сво­бо­ды ве­ро­ис­по­ве­да­ния хри­сти­ан в Римской им­пе­рии и об­ре­те­ни­ем Креста Господня в Ие­ру­са­ли­ме в 325 году (или 326 году). Су­ще­ст­ву­ют 3 вер­сии ис­то­рии об­ре­те­ния Креста Господня, вос­хо­дя­щие к IV-V векам. Со­глас­но древ­ней­шей из них, Крест Господень был об­ре­тён рав­но­апостольной Еле­ной Свя­той, ма­те­рью святого рав­но­апостольного императора Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го, под вы­стро­ен­ным рим­ля­на­ми язы­че­ским свя­ти­ли­щем Ве­не­ры. Сра­зу по­сле об­ре­те­ния епископ Ие­ру­са­лим­ский Ма­ка­рий (умер в 333 году) воз­двиг (под­нял) Крест Господень для по­кло­не­ния. Это со­бы­тие по­слу­жило ос­но­вой для ус­та­нов­ле­ния празд­ни­ка Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня [14(27) сентября]. Со­глас­но Со­кра­ту Схо­ла­сти­ку, Крест Господень был раз­де­лён святой Еле­ной на 2 час­ти: од­на часть бы­ла за­клю­че­на в се­реб­ря­ный ков­чег и ос­тав­ле­на в Ие­ру­са­ли­ме, вто­рая - от­прав­ле­на императору Кон­стан­ти­ну в Кон­стан­ти­но­поль. Кро­ме то­го, Крест Господень раз­де­лял­ся на час­ти­цы ве­рую­щи­ми, и, по сви­де­тель­ст­ву Ки­рилла Ие­ру­са­лим­ско­го, уже к середине IV века час­ти­цы Креста Господня бы­ли рас­про­стра­не­ны по все­му хри­сти­ан­ско­му ми­ру. Свя­ти­те­ли Гри­го­рий Нис­ский и Ио­анн Зла­то­уст сви­де­тель­ст­ву­ют, что час­ти­цы Креста Господнего на­хо­ди­лись так­же в на­перс­ных мо­ще­ви­ках многих хри­сти­ан. По­сле за­хва­та Ие­ру­са­ли­ма пер­са­ми в 614 году ие­ру­са­лим­ская часть Креста Господня ока­за­лась в пле­не­нии; в 630 году (или 631 году) ви­зантийский император Ирак­лий I тор­же­ст­вен­но воз­вра­тил её в Ие­ру­са­лим. В 638 году по­сле за­хва­та Ие­ру­са­ли­ма ара­ба­ми эта часть Креста Господня бы­ла раз­де­ле­на и от­прав­ле­на в Кон­стан­ти­но­поль и другие мес­та, что при­ве­ло к ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию на Вос­токе празд­ни­ка Воз­дви­же­ния, а так­же ус­та­нов­ле­нию празд­ни­ка Об­ре­те­ния Кре­ста и гвоз­дей святой ца­ри­цей Еле­ной в Ие­ру­сали­ме [6(19) мар­та] и Кре­сто­по­клон­ной не­де­ли (3-е вос­кре­се­нье Ве­ли­ко­го по­ста). Часть Креста Господня бы­ла впо­след­ст­вии воз­вра­ще­на в Ие­ру­са­лим, где на­хо­ди­лась до на­ча­ла кре­сто­вых по­хо­дов. Даль­ней­шая судь­ба Креста Господня не­из­вест­на, его час­ти­цы пре­бы­ва­ют в со­ста­ве ре­ли­к­ва­ри­ев во мно­гих хра­мах и мо­на­сты­рях ми­ра.

В хри­сти­ан­ской, в ча­ст­но­сти в пра­во­слав­ной, тра­ди­ции су­ще­ст­ву­ют раз­ные фор­мы по­чи­та­ния Креста Господня: по­кло­не­ние ре­ли­к­ви­ям Креста Господня; ус­та­нов­ле­ние кре­стов на ку­по­лах и внут­ри хра­мов и ча­со­вен; изо­бра­же­ние кре­стов на сте­нах хра­мов, ико­нах, цер­ков­ной ут­ва­ри, бо­го­слу­жеб­ных об­ла­че­ни­ях и др.; бо­го­слу­же­ния, мо­лит­во­сло­вия в честь Креста Господня; ис­поль­зо­ва­ние пе­ре­нос­ных кре­стов при бо­го­слу­же­нии (при бла­го­сло­ве­нии ве­рую­щих, во вре­мя внут­ри­хра­мо­вых и вне­хра­мо­вых про­цес­сий, по­гру­же­ние кре­ста в во­ду в чи­нах ос­вяще­ния во­ды); кре­ст­ное зна­ме­ние; но­ше­ние на­тель­ных и на­перс­ных кре­стов. В честь Креста Господня в пра­во­слав­ной Церк­ви, кро­ме Воз­дви­же­ния, Об­ре­те­ния Кре­ста и Кре­сто­по­клон­ной не­де­ли, ус­та­нов­ле­ны так­же празд­ни­ки Вос­по­ми­на­ния яв­ле­ния об­раза Кре­ста на не­бе в Ие­ру­са­ли­ме в 351 году [7(20) мая] и Про­ис­хо­ж­де­ния (из­не­се­ния) Че­ст­ных Древ Жи­во­тво­ря­ще­го Креста Господня [1(14) авг.; ус­та­нов­лен в IX веке в Кон­стан­ти­но­по­ле].

В бо­го­слу­же­ни­ях су­точ­но­го кру­га Крест Господень вос­пе­ва­ет­ся на ут­ре­не в пред­ва­ряю­щем шес­топ­сал­мие по­сле­до­ва­нии - дву­псал­мии с тро­па­рём и кон­да­ком Кре­сту. Основное зна­че­ние это­го по­сле­до­ва­ния, вве­дён­но­го в ви­зантийское бо­го­слу­же­ние в XI веке, за­клю­ча­лось в мо­ле­нии за ца­ря (им­пе­ра­то­ра), по­доб­но то­му, как не­ко­то­рые пес­но­пе­ния в честь Креста Господня, ис­пол­няе­мые на Воз­дви­же­ние и другие празд­ни­ки, так­же со­дер­жа­ли мо­лит­ву за ца­ря (им­пе­ра­то­ра) (в не­ко­то­рых По­ме­ст­ных пра­во­слав­ных церк­вах тек­сты ос­та­ют­ся без из­ме­не­ния до­ны­не). Связь по­чи­та­ния Креста Господня и мо­литв за свет­скую власть вос­хо­дит к яв­ле­нию об­раза Кре­ста с над­пи­сью «Сим по­бе­дишь» императору Кон­стан­ти­ну в 312 году. В бо­го­слу­же­ни­ях сед­мич­но­го кру­га Крест Господень про­слав­ля­ет­ся в сре­ду, в пят­ни­цу, ко­гда со­вер­ша­ет­ся па­мять Рас­пя­тия Хри­ста, а так­же в вос­крес­ный день - в па­мять Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва, яв­ляя тес­ную связь ме­ж­ду Рас­пя­ти­ем и Вос­кре­се­ни­ем.

Иллюстрации:

Ре­лик­ва­рий с ча­сти­цей Кре­ста Гос­под­ня. Це­тин­ский мо­на­стырь (Чер­но­го­рия). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)