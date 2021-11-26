КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ
КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ - крест, на котором на горе Голгофа в Иерусалиме совершились Распятие и смерть Богочеловека Иисуса Христа – кульминация Страстей Христовых.
Последовавшие за этим сошествие во ад и Воскресение Христово ознаменовали победу Христа над смертью и спасение человеческого рода. Таким образом крест - орудие распространённой в древности в странах Востока и в Римской империи позорной, мучительной казни - стал для христиан знамением спасения, вечной жизни, символом Божией силы и славы и предметом религиозного почитания, о чём свидетельствовал уже апостол Павел (1 Кор. 1:17-18; Гал. 6:14). Традиционно считается, что Крест Господень был четырёхконечной формы.
Отцами Церкви и в литургическом предании указывается на упоминаемое в книге Бытие древо жизни (Быт. 2:9) как на прообраз Креста Господня. В христианском богомыслии форма Креста Господня знаменует пересечение двух планов бытия: небесного (вертикаль, как восхождение от земли к Небу) и земного (горизонталь), - предвечную тайну основания Вселенной.
После распятия, погребения и Воскресения Христа Крест Господень был утерян. В разрушенном в 70 году римскими войсками Иерусалиме Святые места, связанные с земной жизнью Спасителя, оказались в забвении. Почитание Креста Господня получило широкое распространение с IV века в связи с признанием в Миланском эдикте (313) свободы вероисповедания христиан в Римской империи и обретением Креста Господня в Иерусалиме в 325 году (или 326 году). Существуют 3 версии истории обретения Креста Господня, восходящие к IV-V векам. Согласно древнейшей из них, Крест Господень был обретён равноапостольной Еленой Святой, матерью святого равноапостольного императора Константина Великого, под выстроенным римлянами языческим святилищем Венеры. Сразу после обретения епископ Иерусалимский Макарий (умер в 333 году) воздвиг (поднял) Крест Господень для поклонения. Это событие послужило основой для установления праздника Воздвижения Креста Господня [14(27) сентября]. Согласно Сократу Схоластику, Крест Господень был разделён святой Еленой на 2 части: одна часть была заключена в серебряный ковчег и оставлена в Иерусалиме, вторая - отправлена императору Константину в Константинополь. Кроме того, Крест Господень разделялся на частицы верующими, и, по свидетельству Кирилла Иерусалимского, уже к середине IV века частицы Креста Господня были распространены по всему христианскому миру. Святители Григорий Нисский и Иоанн Златоуст свидетельствуют, что частицы Креста Господнего находились также в наперсных мощевиках многих христиан. После захвата Иерусалима персами в 614 году иерусалимская часть Креста Господня оказалась в пленении; в 630 году (или 631 году) византийский император Ираклий I торжественно возвратил её в Иерусалим. В 638 году после захвата Иерусалима арабами эта часть Креста Господня была разделена и отправлена в Константинополь и другие места, что привело к широкому распространению на Востоке праздника Воздвижения, а также установлению праздника Обретения Креста и гвоздей святой царицей Еленой в Иерусалиме [6(19) марта] и Крестопоклонной недели (3-е воскресенье Великого поста). Часть Креста Господня была впоследствии возвращена в Иерусалим, где находилась до начала крестовых походов. Дальнейшая судьба Креста Господня неизвестна, его частицы пребывают в составе реликвариев во многих храмах и монастырях мира.
В христианской, в частности в православной, традиции существуют разные формы почитания Креста Господня: поклонение реликвиям Креста Господня; установление крестов на куполах и внутри храмов и часовен; изображение крестов на стенах храмов, иконах, церковной утвари, богослужебных облачениях и др.; богослужения, молитвословия в честь Креста Господня; использование переносных крестов при богослужении (при благословении верующих, во время внутрихрамовых и внехрамовых процессий, погружение креста в воду в чинах освящения воды); крестное знамение; ношение нательных и наперсных крестов. В честь Креста Господня в православной Церкви, кроме Воздвижения, Обретения Креста и Крестопоклонной недели, установлены также праздники Воспоминания явления образа Креста на небе в Иерусалиме в 351 году [7(20) мая] и Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня [1(14) авг.; установлен в IX веке в Константинополе].
В богослужениях суточного круга Крест Господень воспевается на утрене в предваряющем шестопсалмие последовании - двупсалмии с тропарём и кондаком Кресту. Основное значение этого последования, введённого в византийское богослужение в XI веке, заключалось в молении за царя (императора), подобно тому, как некоторые песнопения в честь Креста Господня, исполняемые на Воздвижение и другие праздники, также содержали молитву за царя (императора) (в некоторых Поместных православных церквах тексты остаются без изменения доныне). Связь почитания Креста Господня и молитв за светскую власть восходит к явлению образа Креста с надписью «Сим победишь» императору Константину в 312 году. В богослужениях седмичного круга Крест Господень прославляется в среду, в пятницу, когда совершается память Распятия Христа, а также в воскресный день - в память Воскресения Христова, являя тесную связь между Распятием и Воскресением.
Иллюстрации:
Реликварий с частицей Креста Господня. Цетинский монастырь (Черногория). Архив БРЭ.