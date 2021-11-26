КОСМА И ДАМИАН

КОСМА И ДАМИАН - христианские святые, чтимые как безмездные целители, братья.

Фак­ты по­чи­та­ния Космы и Дамиана в различных ме­ст­но­стях под раз­ны­ми да­та­ми от­ме­ча­ет уже мар­ти­ро­лог блж. Иеро­ни­ма (начало V века).

По­чи­та­ние Космы и Дамиана, бес­среб­ре­ни­ков ки­ли­кий­ских, за­фик­си­ро­ва­но в начале V века в г. Кирр (Кир; Κύρρος) в Си­рии еп. Фео­до­ри­том Кир­ским. В Ри­ме па­мять Космы и Дамиана зна­чит­ся в са­кра­мен­та­рии па­пы Льва I Ве­ли­ко­го (середина V века), к VII веку там сло­жи­лась своя тра­ди­ция по­чи­та­ния этих свя­тых. Уже в IV-V веках Косма и Дамиан чти­лись как по­кро­ви­те­ли вра­чей, ап­те­ка­рей, а позд­нее - всех ни­щих.

В Кон­стан­ти­но­поль в пе­ри­од по­яв­ле­ния в Ви­зан­тии пер­вых си­нак­са­рей (X век) по­чи­та­ние Космы Дамиана пе­ре­шло из Си­рии, Азии и Ри­ма; да­ты па­мя­ти свя­тых и ме­ст­ные агио­гра­фи­че­ские тра­ди­ции раз­ли­ча­лись; в си­нак­сарь со­от­вет­ст­вен­но во­шли 3 двои­цы од­но­имён­ных свя­тых. С тех пор пра­во­слав­ной Цер­ко­вью по­чи­та­ют­ся: Косма и Дамиан, римские бес­среб­ре­ни­ки и му­че­ни­ки [день па­мя­ти по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 1(14) ию­ля]; Косма и Домиан, ки­ли­кий­ские или ара­вий­ские бес­среб­ре­ни­ки и му­че­ни­ки [день па­мя­ти 17(30) октября]; Косма и Дамиан; асий­ские бес­среб­ре­ни­ки [день па­мя­ти 1(14) но­ября].

Воз­мож­но, ис­то­ри­че­ски дос­то­вер­ны­ми яв­ля­ют­ся толь­ко Косма и Дамиан, му­че­ни­ки, бес­среб­ре­ни­ки и чу­до­твор­цы ки­ли­кий­ские [умер в конце III века или в начале IV века, Ки­ли­кия (юго-восточная об­ласть Ма­лой Азии)]. Ска­за­ния об их му­че­ни­че­ст­ве из­вест­ны в греческих и сирийских спи­сках, соз­дан­ных по­сле вре­ме­ни прав­ле­ния императора Юс­ти­ниа­на I (527-565 годы). Со­глас­но этим ска­за­ни­ям, Косма и Дамиан про­ис­хо­ди­ли из пров. Ара­вия; в г. Эги (Αγαιές, ны­не г. Ай­ас, Тур­ция) в Ки­ли­кии они за­ни­ма­лись без­воз­мезд­ным вра­че­ва­ни­ем, ис­це­ляя име­нем Хри­ста, и про­по­ве­до­ва­ли хри­сти­анст­во. В прав­ле­ние императора Ди­ок­ле­тиа­на Косма и Дамиан бы­ли аре­сто­ва­ны пре­фек­том Ки­ли­кии Ли­си­ем, под­верг­ну­ты пыт­кам и обез­глав­ле­ны. Ос­тан­ки му­че­ни­ков бы­ли пе­ре­не­се­ны и за­хо­ро­не­ны в г. Кирр (Кир).

В Рим­ско-ка­то­лической церк­ви день па­мя­ти Космы и Дамиана - 26 сен­тяб­ря.

Ико­но­гра­фия .

Наи­бо­лее ран­ние изо­бра­же­ния Космы и Дамиана со­хра­ни­лись в мо­заи­ках церк­вей Св. Ге­ор­гия в г. Фес­са­ло­ни­ки (конец IV века), Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на в Ри­ме, на фо­ру­ме Вес­па­сиа­на (526-530 годы), Ев­фра­зие­вой ба­зи­ли­ки в По­ре­че (XI век). В пра­во­слав­ных рос­пи­сях (церковь Спа­са Пре­об­ра­же­ния Ми­ро­жско­го монастыря в Пско­ве - около 1140 года; церк­ви Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на, Св. Сте­фа­на в Кас­то­рии - XII век; сце­ны жи­тия в рос­пи­си Ми­тро­по­лии в Ми­ст­ре - до 1312 года) и на ико­нах (си­най­ские ико­ны X-XI веков, русские ико­ны с XIV века) Косма и Дамиан изо­бра­жа­ют­ся, как и це­ли­тель Св. Пан­те­леи­мон, с ко­ро­боч­кой ле­карств и ло­жеч­кой в ру­ках; в западно-ев­ропейских ал­тар­ных ком­по­зи­ци­ях (час­то за­ка­зы­вав­ших­ся по обе­ту, в знак бла­го­дар­но­сти за из­бав­ле­ние от бо­лез­ней и эпи­де­мий) - в длин­ных ман­ти­ях и круг­лых шля­пах тём­но-крас­но­го цве­та, го­лов­ных убо­рах вра­чей в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния, с лан­це­том или другим хи­рур­гическим ин­ст­ру­мен­том, с пес­ти­ком и сту­пой, со стек­лян­ным со­су­дом и ло­жеч­кой (в ком­по­зи­ции «Ма­дон­на Ме­ди­чи» Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на, около 1450 года, Ште­де­лев­ский ху­дож. ин-т, Франк­фурт-на-Май­не).

Косма и Дамиан - по­кро­ви­те­ли се­мьи Ме­ди­чи, пред­ки ко­то­рой бы­ли ле­ка­ря­ми, по­это­му их об­ра­зы час­то встре­ча­ют­ся во фло­рен­тий­ской жи­во­пи­си (пре­имущественно XV век). Косма и Дамиан изо­бра­жа­ют­ся вра­чую­щи­ми (ис­це­ле­ние Пал­ла­дия, пе­ре­сад­ка но­ги Юс­ти­ниа­ну - рабо­ты Фра Анд­же­ли­ко, Ф. дель Рин­ко­ни, А. Фран­ке­на) или под­вер­гае­мы­ми му­че­ни­ям [ком­по­зи­ции Фра Анд­же­ли­ко из боль­шо­го ал­та­ря церковь Сан-Мар­ко во Фло­рен­ции (1438-1440 годы); ны­не - в му­зее Сан-Мар­ко (Фло­рен­ция), Национальной га­ле­рее ис­кусств (Ва­шинг­тон), Ста­рой пи­на­ко­те­ке (Мюн­хен), в Лув­ре (Па­риж), Национальной га­ле­рее Ир­лан­дии (Дуб­лин)]. Мо­гут со­сед­ст­во­вать со свя­ты­ми Ро­хом и Се­ба­сть­я­ном, ко­то­рым так­же мо­ли­лись об исцелении от чу­мы и других бо­лез­ней.

Иллюстрации:

«Свя­тые Кос­ма и Да­ми­ан». Ико­на мо­с­ков­ской шко­лы. Первая половина XV века. Цен­траль­ный му­зей древ­не­рус­ской куль­ту­ры и ис­кус­ст­ва име­ни Ан­д­рея Руб­лё­ва (Мо­ск­ва). Архив «Православной энциклопедии».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)