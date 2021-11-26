КОСМА И ДАМИАН
КОСМА И ДАМИАН - христианские святые, чтимые как безмездные целители, братья.
Факты почитания Космы и Дамиана в различных местностях под разными датами отмечает уже мартиролог блж. Иеронима (начало V века).
Почитание Космы и Дамиана, бессребреников киликийских, зафиксировано в начале V века в г. Кирр (Кир; Κύρρος) в Сирии еп. Феодоритом Кирским. В Риме память Космы и Дамиана значится в сакраментарии папы Льва I Великого (середина V века), к VII веку там сложилась своя традиция почитания этих святых. Уже в IV-V веках Косма и Дамиан чтились как покровители врачей, аптекарей, а позднее - всех нищих.
В Константинополь в период появления в Византии первых синаксарей (X век) почитание Космы Дамиана перешло из Сирии, Азии и Рима; даты памяти святых и местные агиографические традиции различались; в синаксарь соответственно вошли 3 двоицы одноимённых святых. С тех пор православной Церковью почитаются: Косма и Дамиан, римские бессребреники и мученики [день памяти по календарю Русской православной церкви - 1(14) июля]; Косма и Домиан, киликийские или аравийские бессребреники и мученики [день памяти 17(30) октября]; Косма и Дамиан; асийские бессребреники [день памяти 1(14) ноября].
Возможно, исторически достоверными являются только Косма и Дамиан, мученики, бессребреники и чудотворцы киликийские [умер в конце III века или в начале IV века, Киликия (юго-восточная область Малой Азии)]. Сказания об их мученичестве известны в греческих и сирийских списках, созданных после времени правления императора Юстиниана I (527-565 годы). Согласно этим сказаниям, Косма и Дамиан происходили из пров. Аравия; в г. Эги (Αγαιές, ныне г. Айас, Турция) в Киликии они занимались безвозмездным врачеванием, исцеляя именем Христа, и проповедовали христианство. В правление императора Диоклетиана Косма и Дамиан были арестованы префектом Киликии Лисием, подвергнуты пыткам и обезглавлены. Останки мучеников были перенесены и захоронены в г. Кирр (Кир).
В Римско-католической церкви день памяти Космы и Дамиана - 26 сентября.
Наиболее ранние изображения Космы и Дамиана сохранились в мозаиках церквей Св. Георгия в г. Фессалоники (конец IV века), Святых Космы и Дамиана в Риме, на форуме Веспасиана (526-530 годы), Евфразиевой базилики в Порече (XI век). В православных росписях (церковь Спаса Преображения Мирожского монастыря в Пскове - около 1140 года; церкви Святых Космы и Дамиана, Св. Стефана в Кастории - XII век; сцены жития в росписи Митрополии в Мистре - до 1312 года) и на иконах (синайские иконы X-XI веков, русские иконы с XIV века) Косма и Дамиан изображаются, как и целитель Св. Пантелеимон, с коробочкой лекарств и ложечкой в руках; в западно-европейских алтарных композициях (часто заказывавшихся по обету, в знак благодарности за избавление от болезней и эпидемий) - в длинных мантиях и круглых шляпах тёмно-красного цвета, головных уборах врачей в эпоху Возрождения, с ланцетом или другим хирургическим инструментом, с пестиком и ступой, со стеклянным сосудом и ложечкой (в композиции «Мадонна Медичи» Рогира ван дер Вейдена, около 1450 года, Штеделевский худож. ин-т, Франкфурт-на-Майне).
Косма и Дамиан - покровители семьи Медичи, предки которой были лекарями, поэтому их образы часто встречаются во флорентийской живописи (преимущественно XV век). Косма и Дамиан изображаются врачующими (исцеление Палладия, пересадка ноги Юстиниану - работы Фра Анджелико, Ф. дель Ринкони, А. Франкена) или подвергаемыми мучениям [композиции Фра Анджелико из большого алтаря церковь Сан-Марко во Флоренции (1438-1440 годы); ныне - в музее Сан-Марко (Флоренция), Национальной галерее искусств (Вашингтон), Старой пинакотеке (Мюнхен), в Лувре (Париж), Национальной галерее Ирландии (Дублин)]. Могут соседствовать со святыми Рохом и Себастьяном, которым также молились об исцелении от чумы и других болезней.
Иллюстрации:
«Святые Косма и Дамиан». Икона московской школы. Первая половина XV века. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (Москва). Архив «Православной энциклопедии».