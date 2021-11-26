КЛИМЕНТ РИМСКИЙ (лат. Clemens Romanus)

Апостол от семидесяти, один из мужей апостольских, четвёртый епископ Рима (с 88-90 по 97-99).

О жизни Климента до вступления на епископскую кафедру точных сведений не сохранилось, предположительно он происходил из иудейской среды, возможно именно он упоминается ап. Павлом в Послании к Филиппийцам (эту версию поддерживают Ориген, Евсевий, Епифаний Кипрский, Иероним). Иреней Лионский сообщает, что Клиемент «видел блаженных апостолов, обращался с ними и имел проповедь апостолов в ушах своих и предание их пред глазами», однако о ком из апостолов идет речь, неизвестно. Существует ошибочная традиция отождествлять св. Климента с Титом Флавием Климентом, консулом 95 г., дядей императора Домициана, которого тот казнил в 96 г., вероятно, за принадлежность к христианству. Возможно, Климент был вольноотпущенником, принадлежащиим к дому родственника императора Домициана — Флавия Климента. Климент был епископом до третьего года Траяна, то есть до 100—101 г. (Евсевий, Иероним), и занимал кафедру поле Лина и Анаклета, второго и третьего римских епископов.

Никто из древних авторов прямо не сообщает о смерти Клиемента и о его мученичестве, тем не в Римском мартирологе он упоминается среди мучеников. Клименту приписывалось авторство двух посланий (1-е и 2-е Послания к коринфянам), составленных им в качестве епископа Рима для христиан Коринфа, из которых авторство 1-го Послания к Коринфянам традиционно приписывается Клиементу. Оно написано на греческом языке и известно по двум греческим рукописям: Александрийскому кодексу, памятнику V в., который содержит еще так называемое «Второе послание Климента», а также Иерусалимскому кодексу 1056 г. 1-е Послание обращено к верующим Коринфа с цель успокоить разногласия внутри местной общины и призвать к согласию верующих с клиром. Традиционно принято говорить о демонстрации авторитета римской кафедры среди греческих церквей, хотя для данного периода истории церкви такая постановка вопроса является надуманной.

Кроме того по разным источникам его трудами считают «2-го Послание к коринфянам», два послания к девственницам, два к Иакову, брату Господню, ко всем Церквам и всем верующим, к двум ученикам Климента — Юлию и Юлиану, к христианам Иерусалима, «Климентины» (или «Псевдо-Климентины»), «Апостольские правила», «Апостольские постановления», авторство которых оспаривается. Существует легендарное жизнеописание Климента — «Псевдо-Климентины» (христианский греческий роман II или III в., написанный, вероятно в Сирии), где сообщается о его знатном происхождении, крещении и служении Климента. Апокрифические акты IV в. легенду о ссылке Климента в Херсонес в правление Траяна, творимых им чудесах, а также мученической смерти — Климент («Patres Apost.» 1724, I, 808 — Migne, P.G., II, 617,). По этой легенде Климент был сброшен в море с якорем на шее, однако позднее ученикам удалось отыскать его тело и похоронить. Ок. 861 г. мощи Климента были обнаружены Кириллом и Мефодием и торжественно перезахоронены в Херсонесе.

Иллюстрация :

Бернардино Фунгаи. «Мученичество святого Климента»