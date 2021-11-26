КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (др.-греч. Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς)

Христианский писатель и теолог.

О жизни Климента нам известно немного, основные источники – сочинения Евсевия Кесарийского , Епифания Кипрского и Иеронима Стридонского . Климент родился в середине II в., около 150 г. Епифаний сообщает, что одни говорили, что он афинянин, – эту точку зрения предпочитает большинство современных ученых, другие, что александриец (Pan. 32, 6). На основании полученного Климентом образования считается, что его родители были язычниками, «людьми знатного рода и богатыми». Образование он завершил в путешествиях по Греции, Италии, Востоку.

Около 175-180 г. Климент встретил своего будущего учителя Пантена и остался в Александрии; возможно, именно Пантену Климент обязан хорошим знанием стоической философии. Когда и при каких обстоятельствах Климент принял христианство, неизвестно, но в александрийский период жизни он уже был пресвитером (Eus. HE VI, 11). Пантен преподавал в знаменитом александрийском огласительном училище, а после его смерти это место занимает Климент (ок. 190 г.). В самом начале III столетия из-за гонений он покидает Александрию, чтобы больше никогда туда не вернуться. Конец жизни он проводит, возможно, в Иерусалиме , где и умирает между 211 и 215 гг. (Eus. HE VI, 14).

Из сочинений Климента полностью сохранились лишь пять: три основных – «Протрептик» («Увещевание к язычникам»), «Педагог», «Строматы», к которым примыкают «Выписки из Теодота» и небольшая проповедь «Кто из богатых спасется». «Протрептик» обращен к язычнику и убеждает его принять христианство, «Педагог» – руководство по христианской этике, в котором затрагиваются вопросы и теологии, и морали, и повседневной жизни, а «Строматы» посвящены раскрытию истинной философии и учению Климента о христианском гностике. До настоящего времени остается открытым вопрос, являются ли «Протрептик», «Педагог» и «Строматы» законченной трилогией, или Климент собирался, но так и не написал завершающий трактат, материал для которого, возможно, был собран в «Строматах».

Он апеллирует не только к авторитету Писания, но и к мнениям античных философов. Климент стремится к синтезу античной и христианской культуры, он пытается привить вкус к философии христианам и показать, что не стоит ее бояться. Отнести Климента к какой-то одной философской школе однозначно нельзя. Сильнее всего в его сочинениях ощущается воздействие унаследованного от Пантена стоицизма, среднего платонизма и аристотелизма. Не исключено, что этой причудливой смеси Климент обязан Филону Александрийскому, влияние которого ощущается во всех его сочинениях.

Сочинения :

Clemens Alexandrinus. Bd. I-III / Ed. O. Stählin. Berlin, 1960-1972;

Климент Александрийский. Увещание к эллинам / Пер. H. Корсунского. Ярославль, 1888;

Климент Александрийский. Педагог / Пер. H. Корсунского. Ярославль, 1890;

Климент Александрийский. Строматы / Пер. H. Корсунского. Ярославль, 1892;

Климент Александрийский. Строматы. Т. 1-3 / Пер. и комм. Е. В. Афонасина. СПб., 2003.

Иллюстрация :

Климент Александрийский. A. Thevet. Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins et payens. 1584.