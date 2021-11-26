КАТАКОМБЫ
КАТАКОМБЫ - подземные захоронения на территории современной Италии (вокруг Рима, Неаполя, на острове Сицилия), а также в Северной Африке (в т. ч. в Александрии), на острове Мальта, в Передней и Малой Азии, на Балканах и других.
Представляют собой систему высеченных в туфе коридоров, часто в несколько (не более 5) ярусов, освещённых световыми колодцами и снабжённых стенными нишами [прямоугольными для тел (локули) или аркообразными для саркофагов (аркосолии)], а также квадратными камерами для семейных захоронений (кубикулы). Катакомбы использовались для захоронения лиц среднего достатка уже во времена Римской империи; в соответствии с римскими погребальными обычаями всегда располагались за городской стеной. С конца II века Катакомбы стали местом захоронений христиан Рима, использовались ими как кладбища до конца V века, впоследствии став объектами паломничеств. Катакомбы устраивались близ церковных зданий (катакомбы Сан-Себастьяно, Сант-Аньезе) или на участках, пожертвованных общине её членами (катакомбы Присциллы, Домициллы и др.). Большинство катакомб были заброшены в эпоху раннего Средневековья, известными оставались лишь те, которые были связаны с пригородными базиликами. Изучение катакомб началось после случайного обнаружения комплекса близ церкви Сан-Себастьяно на Аппиевой дороге в 1578 году; первые систематические исследования катакомб провёл в 1-й четверти XVII века А. Бозио, открывший более 30 катакомб.
Как языческие, так и раннехристианские катакомбы содержали надписи и памятные предметы, закреплённые в штукатурке стены близ захоронения усопших, и украшались фресками (реже - мозаиками и стукковыми рельефами). Росписи языческих катакомб носят орнаментально-декоративный характер (катакомбы Сан-Себастьяно). Первые христианские изображения в катакомбах датируются началом III века. Живопись катакомб, использующая как языческие образы и знаки, так и христианскую символику, демонстрирует процесс становления изобразительного языка раннехристианского искусства. Среди адаптированных к новому смыслу языческих образов наиболее популярны фигуры умерших в позе «оранта», т. е. молящегося (катакомбы Присциллы, крипта Велацио и др.); «Христос - Добрый пастырь», воспроизводящий схемы Гермеса Криофора, овценосца - водителя душ (катакомбы Каллиста, Присциллы). Среди новых христианских символов - рыба как символ Христа, виноградная лоза как символ крови Христа и причащения, крест, якорь как символ надежды. После Миланского эдикта, узаконившего христианство как одно из вероисповеданий империи, появляются т. н. хризмы (греческие инициалы Христа), изображения Христа и Богоматери (катакомбы на Виа-Анапо, Коммодиллы и другие). В декорации катакомб встречаются также сцены античной мифологии: Орфей с животными, подвиги Геракла (катакомбы на Виа-Латина) и другие, частично воспринятые христианами как аллегории победы над смертью.
В декорации катакомб впервые в христианской традиции появляются сцены из Ветхого и Нового Завета, связанные, как правило, с темой спасения умершего. Традиционный набор сюжетов восходит к тексту молитвы над умирающим святого Киприана Антиохийского и включает сцены чудесных спасений праведников, подобно которым должен спастись и усопший: историю пророка Ионы как прообраз воскресения Христа, «Три отрока в пещи огненной», «Жертвоприношение Авраама», «Воскрешение Лазаря», «Исцеление кровоточивой жены» и др. Наряду с отдельными сюжетами встречаются первые «циклы», дающие возможность говорить о целостной программе ансамбля и состоящие из двух сцен: «Грехопадение прародителей», открывающее историю падшего человечества, и «Поклонение волхвов» или «Крещение» как начало истории Спасения.
Для стиля катакомбной живописи характерны предельная упрощённость, лапидарность, знаковость изображения. Нарастающая к V веку условность изобразительного языка проявляется во фронтальности и неподвижности фигур, обведённых жёстким контуром. Эти перемены объясняются новыми функциями изображения, пришедшими на смену античной декоративности: оно выступает теперь как носитель нового символического смысла и часть общей иконографической программы, что характерно уже для средне-вековых концепции образа.
В православной традиции термин «катакомбы» обычно не используется; подземные места отшельничества и погребений называются пещерами (в Киево-Печерской лавре, Псково-Печерском Успенском монастыре и др.). Катакомбами называют также систему сложных подземных ходов, заброшенных выработок, шахт и т. д. (например, катакомбы под Парижем, Одессой, Керчью и др.).
Иллюстрации:
Катакомбы Сан-Каллисто в Риме.
«Воскрешение Лазаря». Фреска из катакомб Сан-Каллисто в Риме. III век.