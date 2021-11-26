КАИН

КАИН - библейский персонаж.

Стар­ший из них - Каин был зем­ледель­цем, Авель - пас­ту­хом (Быт. 4:1-2). Бог при­нял жерт­ву Авеля, при­не­сён­ную им от пер­вен­цев сво­его ста­да и от их ту­ка (жи­ра), а жерт­ву Каин от пло­дов зем­ли не при­нял. Каин из за­вис­ти убил Авеля, а за­тем от­ка­зал­ся от­ве­тить Бо­гу на во­прос о ме­сто­на­хо­ж­де­нии сво­его бра­та. В на­ка­за­ние Бог от­нял от зем­ли, ко­то­рую воз­де­лы­вал Каин, пло­до­ро­дие, а сам Каин стал из­гнан­ни­ком и ски­таль­цем, по­се­лил­ся в зем­ле Нод, где стал от­цом Ено­ха и по­стро­ил пер­вый го­род (там же, 4:16-17). Имя Каина ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ют с названием го­ро­да, в ко­то­ром жи­ли Ке­неи (Числ. 24:21-22).

В Но­вом За­ве­те об­раз Авеля ос­мыс­ля­ет­ся как один из сим­во­лов не­вин­но уби­тых (Мф. 23:35; Лк. 11:51); Авель на­зван пра­вед­ным, а его ве­ра и дея­ния про­слав­лены (1 Ин. 3:12; Евр. 11:4). Имя Каина упо­ми­на­ет­ся в Но­вом За­ве­те в свя­зи с жерт­вой Авеля; путь Каина осу­ж­да­ет­ся как путь от­вер­же­ния Бо­га (1 Ин. 3:12; Евр. 11:4; Иуд. 1:11). В хри­сти­ан­ской тра­ди­ции Авель ос­мы­сли­ва­ет­ся как пер­вый му­че­ник , а Каин - как пер­вый че­ло­ве­ко­убий­ца; од­но­вре­мен­но Авель - вет­хо­за­вет­ный про­образ Хри­ста, жерт­ва Авеля - сим­вол ев­харистии.

С име­на­ми Авеля и Каина свя­за­ны назва­ния гно­стических сект аве­ли­тов (аве­ло­ни­тов) и кини­тов (смотрите Гно­сти­цизм). Пре­да­ние о Авеле и Каине и его тол­ко­ва­ние со­дер­жат ряд апок­ри­фических книг («Жи­тие Ада­ма и Евы», сирийская «Пе­ще­ра со­кро­вищ», эфи­опская «Кни­га Ада­ма»), Ко­ран (5:30-34), со­чи­не­ния апо­ло­ге­тов и от­цов Церк­ви (Тер­тул­лиа­на, Ири­нея Ли­он­ско­го, Ки­рил­ла Алек­сан­д­рий­ско­го, Еф­ре­ма Си­ри­на, Ио­ан­на Зла­то­ус­та) и му­сульманских ав­то­ров (Та­ба­ри, Ибн аль-Асир), при­чём мно­гие по­сле­биб­лей­ские тол­ко­ва­ния вос­хо­дят к мид­ра­ши­ст­ской тра­ди­ции (смотрите Мид­раш). Пра­во­слав­ной цер­ко­вью Авель по­чи­та­ет­ся как свя­той, его па­мять от­ме­ча­ет­ся в Не­де­лю свя­тых пра­отец и Не­де­лю свя­тых отец.

На­чи­ная с ран­не­хри­сти­ан­ско­го вре­ме­ни Авель изо­бра­жа­ет­ся юным, в длин­ном одея­нии, с ним­бом, Каин - с бо­ро­дой, ино­гда в ко­рот­кой ту­ни­ке и пла­ще с капю­шо­ном (рос­пи­си ка­та­комб на Виа Ла­ти­на в Ри­ме, IV век). Ат­ри­бу­та­ми Авеля мо­гут слу­жить аг­нец и сви­ток. Цикл с ис­то­ри­ей Авеля и Каина встре­ча­ет­ся в книж­ной ми­ниа­тю­ре и мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сях, вклю­ча­ет ро­ж­де­ст­во Авеля и Каина, сце­ны их дет­ст­ва и юно­сти, жерт­во­при­но­ше­ние Авеля и Каина (Авель ино­гда пред­ста­ёт с агн­цем на пле­чах, в ико­но­гра­фическом ти­пе Пас­ты­ря доб­ро­го), убий­ст­во Аве­ля Каи­ном (ору­жие Каина, не опи­сан­ное в Биб­лии, - ка­мень, ду­бин­ка, кир­ка, че­люсть ос­ла, ло­па­та или серп).

С IX века цикл допол­ня­ет­ся сце­ной по­гре­бе­ния Авеля (церковь Сан­та-Ма­рия Ан­тик­ва в Ри­ме). В сред­не­ве­ко­вом искусстве су­ще­ст­во­вал так­же сю­жет оп­ла­ки­ва­ния Авеля Ада­мом и Евой , поль­зо­вав­ший­ся по­пу­ляр­но­стью вплоть до эпо­хи ба­рок­ко. С XI века фи­гу­ра Авеля по­ме­ща­ет­ся сре­ди вет­хо­за­вет­ных пра­вед­ни­ков в ком­по­зи­ции «Со­ше­ст­вие во ад». С XIV века в мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си из­вест­ны отдельные изо­бра­же­ния Авеля как биб­лей­ско­го пра­от­ца, с XVI-XVII веков они вхо­дят в со­став пра­оте­че­ско­го ря­да русских ико­но­ста­сов.

Иллюстрация:

«Ка­ин и Авель». Фраг­мент рель­е­фана фа­са­де ка­фед­раль­но­го со­бо­рав Лин­коль­не (Ве­лико­бри­та­ния). Ок. 1145. Архив БРЭ.

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