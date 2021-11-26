КАИН
КАИН - библейский персонаж.
Старший из них - Каин был земледельцем, Авель - пастухом (Быт. 4:1-2). Бог принял жертву Авеля, принесённую им от первенцев своего стада и от их тука (жира), а жертву Каин от плодов земли не принял. Каин из зависти убил Авеля, а затем отказался ответить Богу на вопрос о местонахождении своего брата. В наказание Бог отнял от земли, которую возделывал Каин, плодородие, а сам Каин стал изгнанником и скитальцем, поселился в земле Нод, где стал отцом Еноха и построил первый город (там же, 4:16-17). Имя Каина исследователи связывают с названием города, в котором жили Кенеи (Числ. 24:21-22).
В Новом Завете образ Авеля осмысляется как один из символов невинно убитых (Мф. 23:35; Лк. 11:51); Авель назван праведным, а его вера и деяния прославлены (1 Ин. 3:12; Евр. 11:4). Имя Каина упоминается в Новом Завете в связи с жертвой Авеля; путь Каина осуждается как путь отвержения Бога (1 Ин. 3:12; Евр. 11:4; Иуд. 1:11). В христианской традиции Авель осмысливается как первый мученик, а Каин - как первый человекоубийца; одновременно Авель - ветхозаветный прообраз Христа, жертва Авеля - символ евхаристии.
С именами Авеля и Каина связаны названия гностических сект авелитов (авелонитов) и кинитов (смотрите Гностицизм). Предание о Авеле и Каине и его толкование содержат ряд апокрифических книг («Житие Адама и Евы», сирийская «Пещера сокровищ», эфиопская «Книга Адама»), Коран (5:30-34), сочинения апологетов и отцов Церкви (Тертуллиана, Иринея Лионского, Кирилла Александрийского, Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста) и мусульманских авторов (Табари, Ибн аль-Асир), причём многие послебиблейские толкования восходят к мидрашистской традиции (смотрите Мидраш). Православной церковью Авель почитается как святой, его память отмечается в Неделю святых праотец и Неделю святых отец.
Начиная с раннехристианского времени Авель изображается юным, в длинном одеянии, с нимбом, Каин - с бородой, иногда в короткой тунике и плаще с капюшоном (росписи катакомб на Виа Латина в Риме, IV век). Атрибутами Авеля могут служить агнец и свиток. Цикл с историей Авеля и Каина встречается в книжной миниатюре и монументальных росписях, включает рождество Авеля и Каина, сцены их детства и юности, жертвоприношение Авеля и Каина (Авель иногда предстаёт с агнцем на плечах, в иконографическом типе Пастыря доброго), убийство Авеля Каином (оружие Каина, не описанное в Библии, - камень, дубинка, кирка, челюсть осла, лопата или серп).
С IX века цикл дополняется сценой погребения Авеля (церковь Санта-Мария Антиква в Риме). В средневековом искусстве существовал также сюжет оплакивания Авеля Адамом и Евой, пользовавшийся популярностью вплоть до эпохи барокко. С XI века фигура Авеля помещается среди ветхозаветных праведников в композиции «Сошествие во ад». С XIV века в монументальной живописи известны отдельные изображения Авеля как библейского праотца, с XVI-XVII веков они входят в состав праотеческого ряда русских иконостасов.
Иллюстрация:
«Каин и Авель». Фрагмент рельефана фасаде кафедрального соборав Линкольне (Великобритания). Ок. 1145. Архив БРЭ.