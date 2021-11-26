ИУСТИН ФИЛОСОФ

ИУСТИН ФИЛОСОФ - апо­ло­гет, хри­сти­ан­ский свя­той.

Ро­дил­ся в се­мье гре­ко-римских ко­ло­ни­стов. В по­ис­ках ис­ти­ны по­се­щал ре­лигиозно-фи­лософские шко­лы, од­на­ко по­сте­пен­но раз­оча­ро­вал­ся в боль­шин­ст­ве из них, ос­та­но­вив­шись на фи­ло­со­фии Пла­то­на, ко­то­рая, как ему ка­за­лось, да­ва­ла воз­мож­ность «уз­реть са­мо­го Бо­га». Об­ра­ще­ние Иустина Философа в хри­сти­ан­ст­во про­изош­ло под влия­ни­ем встре­чи (ве­ро­ят­но, в Эфе­се) с не­ким стар­цем, убе­див­шим его в том, что ис­тин­ной фи­ло­со­фи­ей, при­во­дя­щей к под­лин­но­му бо­го­по­зна­нию, мо­жет быть толь­ко бо­го­от­кро­вен­ное уче­ние, со­дер­жа­щее­ся в пи­са­ни­ях биб­лей­ских про­ро­ков, ко­то­рые про­воз­гла­ша­ли ис­ти­ну не от сво­его ума, но по вдох­но­ве­нию Святого Ду­ха, а так­же в за­по­ве­дях Ии­су­са Хри­ста, ко­то­ро­го они воз­ве­ща­ли. Став хри­стиа­ни­ном, Иустин Философ от­крыл в Ри­ме хри­сти­ан­скую фи­лосовскую шко­лу (сре­ди его уче­ни­ков был Та­ти­ан). При римском пре­фек­те Юнии Рус­ти­ке (163-167 годы) Иустин Философ вме­сте с 6 уче­ни­ка­ми был обез­глав­лен (му­че­ни­че­ские ак­ты Иустина Философа - са­мый ран­ний из­вест­ный па­мят­ник это­го жан­ра).

Со­хра­ни­лись 3 под­лин­ных со­чи­не­ния Иустина Философа: две Апо­ло­гии в за­щи­ту хри­сти­ан­ст­ва от пре­сле­до­ва­ний со сто­ро­ны Римского государства и «Диа­лог с Три­фо­ном иу­де­ем», древ­ней­ший до­шед­ший до нас трак­тат, по­свя­щён­ный по­леми­ке хри­сти­ан­ст­ва с иу­да­из­мом (основная часть трак­та­та рас­кры­ва­ет хри­сти­ан­ское по­ни­ма­ние Вет­хо­го За­ве­та). В I Апо­ло­гии со­дер­жит­ся под­роб­ное из­ло­же­ние хри­сти­ан­ско­го ве­ро­уче­ния и од­но из самых ран­них опи­са­ний хри­сти­ан­ско­го бо­го­слу­же­ния. Многие другие со­чи­не­ния, из­вест­ные под име­нем Иустина Философа, ему не при­над­ле­жат.

В ос­но­ве уче­ния Иустина Философа (как и ря­да других апо­ло­ге­тов ран­не­хри­сти­ан­ских) ле­жит кон­цеп­ция Ло­го­са, по­зво­ляв­шая объ­яс­нить на по­нят­ном для об­ра­зо­ван­ных эл­ли­нов фи­лосовских языках хри­сти­ан­ское уче­ние о Сы­не Бо­жи­ем (Вто­ром Ли­це Святой Трои­цы). Иустин Философ со­еди­ня­ет уче­ние апостола Ио­ан­на Бо­го­сло­ва о во­пло­щён­ном Ло­го­се (Сло­ве) (Ин. 1:1-14) с из­вест­ны­ми в ан­тич­ной фи­ло­со­фии пред­став­ле­ния­ми о Ло­го­се как по­сред­ни­ке ме­ж­ду Бо­гом и ми­ром (Фи­лон Алек­сан­д­рий­ский), а так­же с иде­ей «се­мен­но­го Ло­го­са» (имею­щей­ся, направление, у стои­ков). Тот са­мый Ло­гос, по­сред­ст­вом ко­то­ро­го Бог Отец со­тво­рил мир, как все­ян­ное во все су­ще­ст­ва Ра­зум­ное На­ча­ло час­тич­но и при­кро­вен­но от­кры­вал­ся и не­хри­сти­ан­ским фи­лосо­фам и по­этам (не­ко­то­рых из них, направление Со­кра­та и Ге­рак­ли­та , жив­ших «со­глас­но с Ло­го­сом», Иустин Философ да­же на­зы­ва­ет хри­стиа­на­ми - 1 Apol. 46), од­на­ко толь­ко во Хри­сте Ло­гос был яв­лен во всей пол­но­те. Та­кое пред­став­ле­ние по­зво­ля­ло Иустину Философу ме­та­фи­зи­че­ски обос­но­вы­вать осо­бое ме­сто хри­сти­ан­ст­ва в ис­то­рии че­ло­ве­че­ской мыс­ли.

День па­мя­ти в календаре Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 1(14) ию­ня; в календа­ре Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 1 ию­ня.

Сочинения:

Тво­ре­ния / Перевод прот. П. Пре­об­ра­жен­ско­го. М., 1892. М., 1995;

Dialogus cum Try­phone / Ed. M. Marcovich. B.; N. Y., 1997;

Apo­logie pour les chrétiens / Éd. Ch. Munier. P., 2006.