ИУСТИН ФИЛОСОФ
ИУСТИН ФИЛОСОФ - апологет, христианский святой.
Родился в семье греко-римских колонистов. В поисках истины посещал религиозно-философские школы, однако постепенно разочаровался в большинстве из них, остановившись на философии Платона, которая, как ему казалось, давала возможность «узреть самого Бога». Обращение Иустина Философа в христианство произошло под влиянием встречи (вероятно, в Эфесе) с неким старцем, убедившим его в том, что истинной философией, приводящей к подлинному богопознанию, может быть только богооткровенное учение, содержащееся в писаниях библейских пророков, которые провозглашали истину не от своего ума, но по вдохновению Святого Духа, а также в заповедях Иисуса Христа, которого они возвещали. Став христианином, Иустин Философ открыл в Риме христианскую филосовскую школу (среди его учеников был Татиан). При римском префекте Юнии Рустике (163-167 годы) Иустин Философ вместе с 6 учениками был обезглавлен (мученические акты Иустина Философа - самый ранний известный памятник этого жанра).
Сохранились 3 подлинных сочинения Иустина Философа: две Апологии в защиту христианства от преследований со стороны Римского государства и «Диалог с Трифоном иудеем», древнейший дошедший до нас трактат, посвящённый полемике христианства с иудаизмом (основная часть трактата раскрывает христианское понимание Ветхого Завета). В I Апологии содержится подробное изложение христианского вероучения и одно из самых ранних описаний христианского богослужения. Многие другие сочинения, известные под именем Иустина Философа, ему не принадлежат.
В основе учения Иустина Философа (как и ряда других апологетов раннехристианских) лежит концепция Логоса, позволявшая объяснить на понятном для образованных эллинов филосовских языках христианское учение о Сыне Божием (Втором Лице Святой Троицы). Иустин Философ соединяет учение апостола Иоанна Богослова о воплощённом Логосе (Слове) (Ин. 1:1-14) с известными в античной философии представлениями о Логосе как посреднике между Богом и миром (Филон Александрийский), а также с идеей «семенного Логоса» (имеющейся, направление, у стоиков). Тот самый Логос, посредством которого Бог Отец сотворил мир, как всеянное во все существа Разумное Начало частично и прикровенно открывался и нехристианским философам и поэтам (некоторых из них, направление Сократа и Гераклита, живших «согласно с Логосом», Иустин Философ даже называет христианами - 1 Apol. 46), однако только во Христе Логос был явлен во всей полноте. Такое представление позволяло Иустину Философу метафизически обосновывать особое место христианства в истории человеческой мысли.
День памяти в календаре Русской православной церкви - 1(14) июня; в календаре Римско-католической церкви - 1 июня.
Сочинения:
Творения / Перевод прот. П. Преображенского. М., 1892. М., 1995;
Dialogus cum Tryphone / Ed. M. Marcovich. B.; N. Y., 1997;
Apologie pour les chrétiens / Éd. Ch. Munier. P., 2006.