ИУДА ИСКАРИОТ
ИУДА ИСКАРИОТ - один из двенадцати апостолов, предавший Иисуса Христа в руки первосвященников.
Прозвище Искариот может быть понято как «человек из Кариота» (предположительно из города Кириаф в Иудее). В таком случае, Иуда Искариот был единственным представителем Иудина колена (смотри Колена Израилевы), тогда как почти все остальные апостолы происходили из Галилеи. Иуда Искариот ведал общими расходами общины учеников Иисуса Христа; при этом об Иуде Искариоте говорится, что он «был вор» (Ин. 12:6, 13:29).
Именно сребролюбие, согласно евангельскому повествованию, стало мотивом его предательства, за которое он получил от первосвященников 30 сребреников (Мф. 26:15; Ин. 12:4-6; ср.: Зах. 11:12-13). Христос на Тайной вечери подал Иуде Искариоту «кусок хлеба» в знак того, что тот предаст Его (Ин. 13:26); через некоторое время Иуда Искариот привёл народ в известное ему место к востоку от Иерусалима, за протоком Кедрон, чтобы схватить Христа. Поцеловав Иисуса, Иуда Искариот указал таким способом стражникам, кого они должны арестовать (Мф. 26:48-49; Лк. 22:47-48). Распространённая в научной литературе точка зрения (А. Швейцер и др.), согласно которой Иуда Искариот был зелотом, ожидавшим, что Христос возглавит иудейское восстание против римского владычества, и разочаровавшимся в своём Учителе, не имеет опоры в евангельском тексте.
После осуждения Христа Иуда Искариот, раскаявшись в том, что «предал кровь невинную», возвратил первосвященникам 30 сребреников и в отчаянии повесился (Мф. 27:3-5). В книге Деяния апостолов приводится иная версия его смерти: Иуда Искариот споткнулся и «расселось чрево его, и выпали все внутренности его» (Деян. 1:16-18); по свидетельству же Папия Иерапольского, Иуда Искариот прожил ещё долгое время, умер от тяжёлой болезни: тело его распухло и издавало зловоние. С именем Иуда Искариот связана апокрифическая традиция.
Представители гностической секты каинитов (II век) верили, что Иуда Искариот был единственным подлинным учеником Иисуса Христа, совершившим предательство по воле Самого Христа как исполнение высшего служения. Возможно, к этой секте восходит апокрифическое «Евангелие Иуды» (не позднее 175-185 годов), найденное в 1978 году и частично опубликованное в 2006 году. Евангельский образ предателя Иуды Искариота получил развитие в срденевековой апокрифической литературе, в которой излагается особенно много деталей о жизни Иуды Искариота до встречи с Христом.
Имя Иуды Искариота стало нарицательным, употребляется для обозначения предателя, «тридцать сребреников» понимается как «цена предательства».