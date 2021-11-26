ИОАНН БОГОСЛОВ

ИОАНН БОГОСЛОВ - один из две­на­дца­ти апо­сто­лов, еван­ге­лист, ве­ро­ят­ный ав­тор Еван­ге­лия от Иоан­на, ав­тор От­кро­ве­ния Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (Апо­ка­лип­си­са) и трёх По­сла­ний.

Ис­точ­ни­ка­ми све­де­ний о жиз­ни, слу­же­нии и уче­нии Иоанна Богослова яв­ля­ют­ся Еван­ге­лия, кни­га Дея­ний свя­тых апо­сто­лов , сви­де­тель­ст­ва му­жей апо­столь­ских.

Иоанн Богослов был сы­ном га­ли­лей­ско­го ры­ба­ка Зе­ве­дея. Вме­сте с бра­том Иа­ко­вом стал уче­ни­ком Ии­су­са Хри­ста; бра­тья по­лу­чи­ли от Хри­ста про­зви­ще Воа­нер­гес (сы­ны гро­ма). Мать Иоанна Богослова Са­ло­мия с Ма­ри­ей Ма­гда­ли­ной и Ма­ри­ей Иаков­ле­вой бы­ли пер­вы­ми жен­щи­на­ми, при­шед­ши­ми ко гро­бу уже вос­крес­ше­го Хри­ста (Мк. 16:1; Мф. 27:56). Сле­дуя за Хри­стом, Иоанн Богослов стал сви­де­те­лем важ­ных со­бы­тий: при­сут­ст­во­вал при вос­кре­ше­нии до­че­ри Иа­и­ра, од­но­го из на­чаль­ни­ков си­на­го­ги (Мк. 5:37); при пре­об­ра­же­нии Ии­су­са Хри­ста (Мк. 9:2); во вре­мя мо­лит­вы в Геф­си­ман­ском са­ду (Мк. 14:33); вме­сте с Пет­ром он со­вер­шал при­го­тов­ле­ния к по­след­ней пас­халь­ной тра­пе­зе (см. Тай­ная ве­че­ря).

Иоанн Богослов отож­де­ст­в­ля­ют с «лю­би­мым уче­ни­ком» Ии­су­са Хри­ста, ко­то­ро­му Хри­стос по­ру­чил за­бо­ту о Сво­ей Ма­те­ри (Ин. 19:26–27); он од­ним из пер­вых сре­ди уче­ни­ков при­шёл ут­ром ко гро­бу Хри­ста и уве­ро­вал в Его вос­кре­се­ние (Ин. 20:2–8). Ве­ро­ят­но, ка­кое-то вре­мя жил в Эфе­се; был со­слан «за сло­во Бо­жие и за сви­де­тель­ст­во Ии­су­са Хри­ста» на остров Пат­мос (Откр. 1:9). По древнему пре­да­нию, Иоанн Богослов по­сле ссыл­ки воз­глав­лял Цер­ковь в Эфе­се, где вы­сту­пал про­тив ере­ти­ков и на­пи­сал Еван­ге­лие. Су­дя по по­след­ним сти­хам Еван­ге­лия от Ио­ан­на, Иоанн Богослов жил очень дол­го (Ин. 21:23).

Еван­ге­лие от Ио­ан­на (на­зва­ние опи­ра­ет­ся на пре­да­ние, са­мо Еван­ге­лие ано­ним­но) на­пи­са­но в конце I века; ав­тор­ст­во и ме­сто соз­да­ния те­кс­та - во­про­сы в современной биб­леи­сти­ке дис­кус­си­он­ные. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ны две точ­ки зре­ния: тра­ди­ци­он­ная, со­глас­но ко­то­рой Еван­ге­лие на­пи­са­но апостолом Ио­ан­ном, сы­ном Зе­ве­дея, и ос­но­ван­ная на литературно-кри­тическом ана­ли­зе, со­глас­но ко­то­рой Ио­анн - ху­дожественный об­раз иде­аль­но­го уче­ни­ка или Учи­те­ля пра­вед­но­сти (по­доб­но Учи­те­лю в кум­ран­ских тек­стах), соз­дан­ный для при­да­ния ав­то­ри­тет­но­сти тек­сту (Roloff J. Der Jo­hanneische «Lieblingsjünger» und der Lehrer der Gerechtigkeit // New Testament Studies. 1968/1969. Vol. 15. P. 129–151; Bauckham R. The beloved disciple as ideal author // The Johannine writings / Ed. S. E. Porter, C. A. Evans. Sheffield, 1995). Часть по­ве­ст­во­ва­тель­но­го ма­те­риа­ла и ре­че­ний Ии­су­са Хри­ста, пред­став­лен­ных в Еван­ге­лии от Ио­ан­на, от­сут­ст­ву­ет в дру­гих (так называемых си­ноп­ти­че­ских) Еван­ге­ли­ях: например, эпи­зо­ды встре­чи с жен­щи­ной у ко­лод­ца, вос­кре­ше­ния Ла­за­ря. Еван­ге­лие соз­да­ёт осо­бен­ный об­раз Ии­су­са Хри­ста: Он - Свет ми­ру, До­б­рый пас­тырь, Ви­но­град­ная ло­за, Хлеб жиз­ни, Путь, Ис­ти­на, Жизнь. Про­лог (1:1–18) со­дер­жит важ­ные для хри­сти­ан­ст­ва дог­ма­тические ис­ти­ны: Ии­сус Хри­стос - Во­пло­тив­ший­ся Бог Сло­во (1:14), Сын Бо­жий (1:34, 49), Мес­сия (1:41), Спа­си­тель ми­ра (4:42).

От­кро­ве­ние святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (Апо­ка­лип­сис, греч. Αποϰάλυψις) на­пи­са­но в са­мом конце I века. В на­ча­ле по­ве­ст­во­ва­ния ав­тор на­зы­ва­ет се­бя Ио­ан­ном, ра­бом Бо­жи­им (1:1). Апо­ка­лип­сис со­дер­жит всту­п­ле­ние, за­клю­че­ние и три час­ти: 1-я на­чи­на­ет­ся ви­де́­ни­ем Сы­на Че­ло­ве­че­ско­го, ко­то­рый по­ве­ле­ва­ет апо­сто­лу на­пи­сать на­зи­да­ние се­ми асий­ским Церк­вам, да­лее сле­ду­ют семь про­ро­че­ских по­сла­ний; 2-я часть пред­став­ля­ет в ви­де­ни­ях гря­ду­щие бед­ст­вия; 3-я часть рас­ска­зы­ва­ет о по­бе­де Агн­ца (Хри­ста) над зве­рем и дра­ко­ном, о страш­ном су­де; по­ве­ст­во­ва­ние за­вер­ша­ет­ся ви­де­ни­ем три­ум­фаль­ной по­бе­ды Цар­ст­ва Бо­жия (20:1–22:5).

В 90-е годы I века Иоанном Богословом бы­ли соз­да­ны 3 По­сла­ния, ад­ре­со­ван­ные ма­ло­азий­ским Церк­вам. Тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся, что по­сла­ния и Еван­ге­лие от Ио­ан­на на­пи­са­ны од­ним че­ло­ве­ком. Для хри­сти­ан­ско­го бо­го­сло­вия важ­но 1-е по­сла­ние: оно но­сит дог­ма­тический ха­рак­тер, на­прав­ле­но про­тив до­ке­тиз­ма - лже­уче­ния, от­вер­гав­ше­го во­пло­ще­ние Сы­на Бо­жия. Кро­ме то­го, в по­сла­нии Иоанна Богослова из­ла­га­ет три основные по­ло­же­ния от­но­си­тель­но по­зна­ния Бо­га и при­бли­же­ния к Не­му: пра­вед­ная жизнь, лю­бовь к ближ­не­му и ве­ра в Бо­га, во­пло­тив­ше­го­ся ра­ди спа­се­ния че­ло­ве­ка.

Дни па­мя­ти в восточной Це­рк­ви - 8(21) мая, 30 ию­ня (13 ию­ля) в Со­бо­ре 12 апо­сто­лов, 26 сент. (9 окт.) пре­став­ле­ние Иоанна Богослова; в западной Це­рк­ви - 27 декабря.

Ико­но­гра­фия. В ви­зантийской и русской тра­ди­ции в еван­гель­ских сю­же­тах Иоанна Богослова изо­бра­жа­ют юно­шей, в на­чаль­ных ми­ниа­тю­рах Еван­ге­лия от Ио­ан­на, ил­лю­ст­ра­ци­ях к Апо­ка­лип­си­су, жи­тий­ных ико­нах, в сю­же­те «Иоанн Бо­го­слов на Пат­мо­се» и «Ви­де­ние Иоан­на Бо­го­сло­ва» - длин­но­бо­ро­дым стар­цем (Рос­сан­ский ко­декс, VI век., Епар­хи­аль­ный му­зей цер­ков­но­го искусства, Рос­са­но). В западной тра­ди­ции он име­ет об­лик зре­ло­го му­жа или юно­ши («Ио­анн Еван­ге­лист на Пат­мо­се» Х. Бур­гк­май­ра, 1518 год, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен; А. Ка­но, 1646–50, Му­зей изо­бра­зит. ис­кусств, Бу­да­пешт), ре­же - стар­ца, по ти­пу на­по­ми­наю­ще­го про­ро­ка (ста­туя До­на­тел­ло, 1408–15, му­зей Опе­ра дель-Дуо­мо, Фло­рен­ция).

Одеж­ды Иоанна Богослова - хи­тон и плащ-ги­ма­тий, в ран­нее вре­мя ино­гда бе­лые («Хри­стос сре­ди апо­сто­лов», мо­заи­ка ц. Сан-Ло­рен­цо-Мад­жо­ре в Ми­ла­не, конец IV - начало V веков). Его ат­ри­бу­та­ми яв­ля­ют­ся сви­ток или кни­га, при­над­леж­но­сти для пись­ма, в западной тра­ди­ции так­же ча­ша со зме­ёй, на­по­ми­наю­щая о яде, ко­то­рый под­нес­ли свя­то­му по нау­ще­нию вол­хва Ки­но­пса («Св. Ио­анн Еван­ге­лист и св. Фран­циск» Эль Гре­ко, ок. 1608, Пра­до, Мад­рид), ре­же - ко­тёл (ору­дие му­че­ния Святого Ио­ан­на). В сю­же­те «Рас­пя­тие Хри­сто­во» Иоанна Богослова изо­бра­жа­ют с ча­шей, в ко­то­рую, по одному из пре­да­ний, свя­той со­брал кровь Хри­ста. Сим­во­ла­ми Иоан­на-еван­ге­ли­ста мог­ли вы­сту­пать как лев, так и орёл (см. в статье Еван­ге­ли­сты ). В ми­ниа­тю­рах Еван­ге­лий ря­дом с Иоанном Богословом не­ред­ко встре­ча­ет­ся пер­со­ни­фи­ка­ция Пре­муд­ро­сти (вна­ча­ле в ви­де жен­ской фи­гу­ры, за­тем – ан­ге­ла в звезд­ча­том ним­бе), вос­хо­дя­щая к ан­тич­но­му об­ра­зу му­зы.

Иоанна Богослова изо­бра­жа­ли сре­ди древних еван­ге­ли­стов в мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сях (пре­имущественно на под­ку­поль­ных па­ру­сах), в скульп­ту­ре го­тических пор­та­лов, сре­ди 12 апо­сто­лов в ком­по­зи­ции «Со­бор апо­сто­лов» и в её ва­ри­ан­те, по­лу­чив­шем название «Сою­зом люб­ве свя­зуе­ми апо­сто­ли». Ико­на Иоанна Богослова, оче­вид­но, из­на­чаль­но вхо­ди­ла в со­став деи­сус­но­го ря­да русского вы­со­ко­го ико­но­ста­са (ико­но­стас Ус­пен­ско­го со­бо­ра во Вла­ди­ми­ре, 1408 год, Ан­д­рей Руб­лёв и Да­ни­ил Чёр­ный). Во 2-й половине XVI века в русской ико­но­пи­си поя­ви­лась ком­по­зи­ция «Ио­анн Бо­го­слов в мол­ча­нии», где свя­той по­ка­зан оп­леч­но, с пер­ста­ми, под­не­сён­ны­ми к ус­там (ико­на 3-й четверти XVI века, Государственный Вла­ди­ми­ро-Суз­даль­ский ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник).

В Западной Ев­ро­пе в искусстве позд­ней го­ти­ки по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние скульп­тур­ные груп­пы, изо­бра­жаю­щие Иоанна Богослова, пре­кло­нив­ше­го го­ло­ву на грудь Хри­ста (начало XIV века, му­зей Май­е­ра ван ден Бер­га, Ан­твер­пен). Эта ико­но­гра­фия, вос­хо­дя­щая к из­об­ра­же­нию Тай­ной ве­че­ри, под­чёр­ки­ва­ла осо­бую бли­зость к Хри­сту его лю­би­мо­го уче­ни­ка и вы­сту­па­ла про­об­ра­зом мис­ти­че­ско­го еди­не­ния че­ло­ве­ка с Бо­гом. Наи­бо­лее древ­ний жи­тий­ный цикл Иоанна Богослова пред­по­ло­жи­тель­но имел­ся в церкви Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но в Ри­ме (IV век). Иоанну Богослову по­свя­ще­на часть рос­пи­сей Джот­то в ка­пел­ле Пе­руц­ци в церкви Сан­та-Кро­че (1320-е годы) и Фи­лип­пи­но Лип­пи в ка­пел­ле Строц­ци в ц. Сан­та-Ма­рия-Но­вел­ла (1487-1502 годы), обе - во Фло­рен­ции. Из жи­тий­ных сю­же­тов Иоанна Богослова наи­бо­лее рас­про­стра­не­на ком­по­зи­ция «Ио­анн Бо­го­слов на Пат­мо­се»; в западном искусстве он пи­шет текст От­кро­ве­ния соб­ст­вен­но­руч­но, в вос­точ­но­пра­во­слав­ном - дик­ту­ет уче­ни­ку Про­хо­ру (по пре­да­нию, апо­стол был «не­книж­ным», то есть не­гра­мот­ным).

Мно­го­сю­жет­ный цикл жи­тия («хо­ж­де­ния») Иоанна Богослова сло­жил­ся в русском искусстве ру­бе­жа XV-XVI веков (ико­на «Апо­стол Ио­анн Бо­го­слов на Пат­мо­се, с хо­ж­де­ни­ем», начало XVI века, ГТГ). Со­глас­но греческому ва­ри­ан­ту жи­тия, Иоанн Богослов скон­чал­ся мир­но; в сю­же­тах «Апо­столь­ских стра­да­ний», из­вест­ных в ви­зантийской ико­но­гра­фии с X-XI веков (Ми­но­ло­гий Ва­си­лия II, 976–1025, Биб­лио­те­ка Ва­ти­ка­на), изо­бра­жа­ли его по­гре­бе­ние (ико­на «Рас­пя­тие с апо­столь­ски­ми стра­стя­ми» Ф. Н. Рож­но­ва, 1699 год, Гос. ис­то­ри­ко-куль­тур­ный му­зей-за­по­вед­ник «Мо­с­ков­ский Кремль»). В западноев­ропейском искусстве по­лу­чил рас­про­стра­не­ние сю­жет «Му­че­ни­че­ст­во Ио­ан­на Бо­го­сло­ва» (гра­вю­ра А. Дю­ре­ра, 1497-1498 годы).

Иллюстрации:

«Иисус Хри­стос и Иоанн Бо­го­слов». Де­ре­во, рас­крас­ка. Нач. 14 в. Гер­ма­ния. Му­зей Май­е­ра ван ден Бер­га (Ан­твер­пен). Фото Н. К. Жомовой. Архив БРЭ;

«Бо­го­ма­терь Ка­та­фи­ги и Иоанн Бо­го­слов». Ико­на из мо­на­сты­ря Свя­то­го Иоан­на Бо­го­сло­ва в се­ле По­га­но­во (Бол­га­рия). Ок. 1395. Му­зеи сред­не­ве­ко­во­го ис­кус­ст­ва (фи­ли­ал На­цио­наль­ной ху­до­же­ст­вен­ной га­ле­реи, Со­фия). Архив БРЭ;

«Иоанн Бо­го­слов». Пра­вая створ­ка «Ал­та­ря Дон­на» Х. Мем­лин­га. Ок. 1478. На­цио­наль­ная га­ле­рея (Лон­дон). Архив БРЭ;

«Иоанн Бо­го­слов». Ико­на нач. 16 в. Ря­зан­ский ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ный му­зей-за­по­вед­ник. Архив БРЭ.