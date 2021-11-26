ИОАКИМ И АННА

ИОАКИМ И АННА (греч. ᾿Ιωακεμ κα ῎Αννα) - святые, праведные (день памяти 9 сентября), родители Пресвтой Богородицы .

Иоаким и Анна, как и другие библейские праведники - родственники Иисуса Христа по плоти, именуются в православном литургическом предании богоотцами. Термин θεοπάτωρ - «богоотец» только по отношению к Иоакиму и Анне употребляется во множественном числе (θεοπάτορες; слав. ) в отпусте после главных церковных служб. Древнейшим источником, в котором содержатся сведения о жизни Иоакима и Анны, являются главы 1-7 Иакова Протоевангелия, христианского апокрифа, относящегося к периоду около 150 года - начала III века. Согласно Протоевангелию, Иоаким и Анна были бездетной благочестивой зажиточной супружеской парой. В один из иудейских праздников Иоаким хотел принести дары для жертвоприношения в Иерусалимском храме, но был остановлен неким Рувимом, сказавшим Иоакиму, что он не может приносить дары первым, так как «не произвел потомства Израилю» (Protev. Jac. 1. 3). Опечаленный этим, Иоаким ушел в пустыню и, поселившись в шатре, решил провести в посте и молитве 40 дней и ночей, ожидая, «пока Господь не снизойдет» к нему (Ibid. 1. 7). Анна также предалась скорби, которая усилилась из-за оскорблений, нанесенных ей служанкой по имени Иудифь. Однако, не теряя надежды, Анна продолжала молиться Богу о даровании ребенка по примеру праведной Сарры, жены родоначальника еврейского народа праведного Авраама. В 4-й главе описывается явление Анне ангела Господня, возвестившего ей: «...Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире» (ст. 1). В ответ Анна обещала посвятить дитя Богу. Одновременно она узнала о возвращении ее мужа, которому также было откровение через ангела о рождении ребенка. Эти события легли в основу праздника Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Исследователи отмечают в рассказе об Иоакиме и Анне наличие аллюзий и прямых сюжетных заимствований из 1 Цар 1-2, Мф 1-2, Лк 1-2, когда некоторые поступки и слова Анны имеют сходство с поступками и со словами бесплодной Анны, матери пророка Самуила, во время посещения последней Иерусалимского храма (см.: 1 Цар 1. 6-18). Сцена явления ангела Иоакиму напоминает сцену явления ангела праведному Захарии в Лк 1. 11 сл. (Vorster. P. 631; Gli Apocrifi del Nuovo Testamento / Ed. M. Erbetta. Torino, 19752. Vol. 1/2. P. 18, 29).

После рождения Марии Иоаким и Анна «устроили особое место в спальне Дочери, и запрещено было туда вносить что-либо нечистое, и призвала [Анна] непорочных дочерей иудейских, чтобы они ухаживали за Нею» (Protev. Jac. 6. 3). Когда Марии исполнился год, Иоаким пригласил на большой пир священников и первосвященников; они благословили Марию и изрекли пророчество о Ней, сказав: «Бог отцов наших, благослови это Дитя и дай имя славное во всех родах» (Ibid. 6. 5). В 7-й главе «Протоевангелия Иакова» описывается Введение во храм Пресвятой Богородицы. Когда Пресвятая Дева достигла 3-летнего возраста, Иоаким и Анна решили исполнить обет посвящения Ее Богу и привели в Иерусалимский храм. По преданию, вступление Марии во храм сопровождалось торжественным шествием, а по дороге к храму стояли непорочные девы с зажженными светильниками (Ibid. 7). По окончании церемонии «ушли Ее родители, удивляясь и вознося хвалу Господу, что Дочь их не повернула назад» (Ibid. 8. 1).

В апокрифе «Евангелие о рождестве и детстве Спасителя» Псевдо-Матфея (не ранее VI века), которое было составлено на основе «Протоевангелия Иакова» и «Евангелия детства Фомы» (не позднее начала V века), говорится о происхождении Иоакима «из колена Иудина» (1. 1), Анны «из рода Давида» и о том, что ее отца звали Иссахар (1. 2). Еще один апокриф - «Книга о Рождестве Святой Марии» (Libellus de nativitate sanctae Mariae) (IX век) сообщает о том, что семья Пресвятой Богородицы жила в городе Назарете в Галилее (1. 1), и приводит рассказ о чудесном зачатии Анной Девы Марии (3. 1). В сирийской версии «Протоевангелия Иакова» (наиболее ранние рукописи 1-го перевода относятся к VI веку) во 2-м переводе, вошедшем в позднейшие компиляции, содержится ряд разночтений с греческим текстом «Протоевангелия»: Иоаким назван Ионакир (сир. ); в главе 2 перед обращением к Богу Анна надевает «одежды царские» (в греческом - брачные), что может рассматриваться как указание на царственное происхождение Пресвятой Богородицы (Мещерская. 2007. С. 25). Также ряд оригинальных преданий об Иоакиме и Анне содержится в сирийских апокрифических компиляциях на основе «Протоевангелия Иакова», в том числе в «Истории благословенной Девы Марии», написанной в среде Церкви Востока и представленной рукописями XII-XVIII веков (CANT, N 94; BHO, N 643-645; изд.: Budge E., ed. The History of the Blessed Virgin Mary: And the History of the Likeness of Christ which the Jews of Tiberias Made to Mock at. / The Syriac texts ed. with English transl. E. A. W. Budge. L., 1899. Vol. 1. P. 3-146).

Согласно этому произведению, Ионакир, названный также Цадок ( - праведный), был сыном Маттана/Натана ( / ), сына Елеазара ( ) (ср.: Мф 1. 15), из чего следует, что Пресвятая Богородица, так же как и Иосиф, происходила по отцу из дома Давида. Жена Ионакира названа Дина ( ) (евр.- праведная); ее имя было заменено именем Анна ( ) (евр.- милость) после возвещения ей ангелом о рождении Марии. После того как Пресвятой Богородице исполнилось 12 лет и Ее по обету ввели в Иерусалимский храм, у Ионакира и Анны родилась 2-я дочь, которую назвали Перогита/Парогита ( ) и которая стала отрадой для родителей. Ионакир и Анна сделали щедрое пожертвование для храма и раздали дары народу Иерусалима; умерли спустя 12 лет после этих событий. Во время пребывания Пресвятой Богородицы в храме попечение о Ней взяли на себя священник Цадок и его жена, не имевшие детей, и «Мария стала называться дочерью Цадока по закону Господню, а праведно и истинно была дочерью Ионакира по обету» (Budge. 1899. Vol. 1. P. 16). Таким образом, 2-м именем Ионакира, изначально бывшим его эпитетом, составителями компиляции назван приемный отец Пресвятой Богородицы. В дальнейшем фрагмент этой компиляции под названием «О благовещении ангела Ионакиру о рождестве Марии» был включен восточносирийским писателем Соломоном Басрским (XIII век) в состав сборника библейских и апокрифических легенд «Книга Пчелы» (Assemani. BO. T. 3/1. P. 315).

Преподобный Иоанн Дамаскин (VIII век), основываясь, возможно, на местных палестинских преданиях, писал, что Иоаким был сыном Варпанфира из рода царя Давида и приходился свойственником Иакову, отцу святого Иосифа Обручника, мужу Девы Марии (Ioan. Damasc. De fide orth. IV 14 // PG. 94. Col. 1154). Византийский писатель-агиограф Епифаний Монах (1-я половина - середина IX века), приводя те же сведения, дополнительно сообщает, что Анна была дочерью «Матфама [Ματθάμ], священника из Вифлеема» и что до рождения Марии, названной в честь одной из сестер Анны, она прожила с Иоакимом 50 лет (Epiphanius Monachus. Sermo de vita Sanctissime Deiparae. 3 // PG. 120. Col. 190с). Также Епифаний указывает на то, что 2-я сестра Анны - Сови (Σωβή) была матерью правоверной Елисаветы, матери святого Иоанна Предтечи (Ibid.; ср.: Niceph. Callist. Hist. eccl. II. 3 // PG. 145. Col. 760). Иоаким, по словам Епифания, умер 80 лет от роду, а Анна - 2 годами позже в Иерусалиме в возрасте 82 лет (Epiphanius Monachus. Sermo de vita Sanctissime Deiparae. 4 // PG. 120. Col. 192b).

Иоаким и Аннна в творениях святых отцов и учителей Церкви стали примером твердой веры и упования на Бога. Преподобный Андрей Критский, восхваляя веру Иоакима и Анны, говорит, что они «...сетовали о том, что не имели преемника рода своего, тем не менее искра надежды еще не погасла в них совершенно: оба они воссылали молитву к Богу о даровании им чада для продолжения семени их,- оба подражая услышанной некогда молитве Анны (матери пророка Самуила.- П. Л.)... И не оставляли они своих усилий, пока не получили желаемого» (Andr. Caes. In Beatae Mariae Natalem. Or. 1 // PG. 97. Col. 815). Повествование об Иоакиме и Анне содержится в «Толковании на Шестоднев», составленном между 375 годом и 400 годом и ошибочно приписываемом Евстафию, епископу Антиохийскому (Commentarius in hexameron [Sp.] // PG. 18. Р. 771-774). К преданиям об Иоакиме и Анне также обращались в проповедях и древнехристианские авторы: святой Иоанн Златоуст (De nativitate Mariae Deiparae // CPG, N 4915), святой Епифаний Кипрский (Homilia de conceptione Annae [georgice] // CPG, N 3803; см. также приписываемый ему труд: Homilia in laudes s. Mariae deipare [Sp.] // CPG, N 3771), Константинопольский патриарх Герман I (Homilia in praesentationem s. deipare // CPG, N 8007-8008), преподобный Григорий Никомидийский (Homilia de conceptione // CPG, N 8224).

Почитание в православной традиции

Центром почитания Иоакима и Анны является Палестина: в Иерусалиме близ купальни Вифезда, к западу от Львиных ворот, находился дом Иоакима и Анны, где, согласно местному преданию, они скончались. По сообщению игумена Даниила (начало XII века), на этом месте была построена церковь, под ее алтарем была пещера, где хранился их гроб («Хожение» игумена Даниила в Святую Землю в нач. XII в. СПб., 2007. С. 37). Здесь расположена православная церковь Рождества Пресвятой Богородицы с криптой (пещерой). В эпоху крестоносцев в Иерусалиме появились храмы, посвященные Анне и сохранившиеся до настоящего времени: рядом с домом Иоакима и Анны была построена базилика праведной Анны (восходящая к XII веку), а в церкви Гроба Богородицы (Успения Богородицы) в Гефсимании была устроена часовня Иоакима и Анны на месте захоронения королевы Мелисенды (подробнее смотри в статье Иерусалим). В этой часовне, расположенной на месте родовой усыпальницы семейства Пресвятой Богородицы, находятся гробницы Иоакима и Анны Почитание Иоакима и Анны на Святой земле было также связано с монастырем Хозива (V век): согласно местному преданию, Иоаким молился о даровании ему потомства в пещере пророка Илии на территории монастыря. К востоку от монастыря находится пещера преподобного Георгия Хозевита, где, по преданию, некоторое время жила Анна. Обе пещеры называются скитом праведной Анны.

В Константинополе известны несколько храмов, освященных во имя Анны, самым древним из которых является церковь в Девтероне, построенная, как сообщает Прокопий Кесарийский, императором Юстинианом I около 550 года (Procop. De aedificiis. I 3). Церковь пострадала во время землетрясения 16 мая 865 года и была восстановлена императором Василием I Македонянином (867-886 годы); при вдове императора Алексея I Комнина Ирине (начало XII века) эта церковь еще существовала (Janin. Églises et monastères. P. 35-37). Церковь в Дигистеях построена, по сообщению патриографов, святой Феодорой (842-856 годы), супругой императора Феофила, на месте, где ее лошадь дважды споткнулась по пути во Влахерну и обратно. В эпиграмме Антиохийского патриарха Феодора IV Вальсамона (XII век) содержится упоминание о церкви во имя Анны в монастыре Пресвятой Богородицы Одигитрии . В Палатии церковь была построена императором Львом VI Мудрым (886-912 годы) недалеко от дворца императрицы. В монастыре Пресвятой Богородицы в Пиги (смотри статью «Живоносный Источник» иконы Божией Матери монастырь) находилась часовня во имя Анны. Храм или часовня в Халкопратиях, по мнению Р. Жанена, могли находиться на территории храма Пресвятой Богородицы (Ibid.). По сообщению Псевдо-Кодина (середина XIV века), Анна, супруга императора Льва III Исавра (717-741 годы), построила монастырь во имя Анны, известный также как монастырь Спуда (Preger T. Scriptores originum Constantinopolitanarum. Lpz., 1907, 1975r. Vol. 2. P. 251; Janin. P. 38).

Мощи Анны и ее мафорий были перенесены в 710 году, при императоре Юстиниане II , из Иерусалима в Константинополь (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 284). В средние века западные паломники сообщали, что видели в монастыре Ставровуни (Кипр) плечо и ладонь Анны. Части мощей Анны находятся в монастырях на Афоне : левая стопа Анны была перенесена из скита праведной Анны близ монастыря Хозива в Большой скит праведной Анны на Афоне. Правая стопа Анны находится в монастыре Кутлумуш, левая рука - в монастыре Ставроникита. Частицы мощей Анны хранятся в монастырях и храмах Греции: великомученика Пантелеимона, Ксенофонта преподобного монастыре, Успения Пресвятой Богородицы Макелларии близ Калавриты (полуостров Пелопоннес), Успения Пресв. Богородицы в Прастосе в Кинурии, в церкви святого Герасима в районе Ано-Илисия в Афинах, в Иоанна Богослова монастыре на Патмосе (Meinardus O. F. A. A Study of the Relics of Saints of the Greek Church // Oriens Chr. 1970. Bd. 54. S. 143), а также в монастыре святой Анны близ Ламии и в Иоанна Богослова монастыре близ Суроти. Частица мощей Иоакима находится в церкви Панагии Горгоэпикоос в Фессалонике.

Основным днем памяти Иоакима и Анны является 9 сентября, попразднство Рождества Богородицы. Эта память указана в палестино-грузинских календарях VII-X веков, отражающих древнюю минологическую традицию Иерусалимского Патриархата (Garitte. Calendrier Palestino-Géorgien. P. 325-326; Марр И. Я. Описание груз. рукописей Синайского мон-ря. М.; Л., 1940. С. 143). Согласно Синаксарю К-польской ц. (кон. X в.) и Типикону Великой ц. (IX-XI вв.), в этот день в Константинополе совершалась торжественная служба в их честь в храме Пресвятой Богородицы в Халкопратиях (SynCP. Col. 29; Mateos. Typicon. T. 1. P. 22). В труде мусульманского энциклопедиста аль-Бируни, ссылающегося на календарь православной общины Хорезма начала XI века, память Иоакима и Анны указана 8 сентября, причем Рождество Богородицы не отмечено (Al-Birouni Abou Rîhân. Les fêtes des Melchites et al. / Éd., trad. R. Griveau. P., 1914. P. 312. (PO; T. 10. Fasc. 4)). 9 декабря, в день Зачатия Пресвятой Богородицы, совершалась служба Анне в посвященной ей церкви в константинопольском квартале Эвурани (Mateos. Typicon. T. 1. P. 127) и в храме во имя Анны в Халкопратиях (SynCP. Col. 291), а 25 июля, в праздник успения Анны,- в церкви во имя Анны в Девтероне (SynCP. Col. 841-842). В Минее из рукописи Sinait. iber. 56 под 25 июля отмечена память успения Иоакима и Анны (Garitte. P. 287; Марр. С. 91). В грузинском календаре X века (Sinait. iber. 34) под 16 января обозначена память благовестия Иоакима о рождении Пресвятой Богородицы (Garitte. P. 132).

Косма Веститор (VIII-IX века) написал Гомилию об Иоакиме и Анне (BHG, N 828), святой Георгий Никомидийский (IX век) - Похвальное слово в честь Анны (BHG, N 131) и 3 Слова на праздник Зачатия Богородицы (BHG, N 1102, 1111, 1125z), преподобный Петр Аргосcкий (конец IX - начало X веков) - Похвальное слово в честь Анны (BHG, N 133) и Слово о празднике Зачатия (BHG, N 132), святой Евфимий II (I) (IX - начало X веков), патриарх Константинопольский,- 3 Слова о празднике Зачатия (BHG, N 134a - c), монах Иаков Коккиновафский, византийский писатель XII века,- Слово о празднике Зачатия А. (BHG, N 1126), Георгий Ритор - Похвальное слово в честь Иоакима и Анны (BHG, N 828c). Из анонимных сочинений известны Житие Иоакима и Анны (BHG, N 828b) и Похвальное слово в честь Анны (BHG, N 134d). Феодор Иртакин (1-я половина XIV века) составил на основе «Протоевангелия Иакова» и других источников, включающих Гомилии и Похвальные слова, сочинение «Описание сада святой Анны», где рассказывается о месте, в котором молилась Анна о даровании ей потомства (BHG, N 134; Dolezal M.-L., Mavroudi M. Theodore Hyrtakenos' Description of the Garden of St. Anna and the Ekphasis of Garden // Byzantine Garden Culture / Ed. A. Littlewood e. a. Wash., 2002. P. 105-159).

Сиро-мелькитские Минеи содержат службы 2 праздников - 9 сентябр и 25 июля (Codices syricacos, carshunicos, mendaeos, complectens / Ed. R. Payne-Smith. Oxonii, 1864. Pt. 6. P. 313, 359. (Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae; 6); Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum / Ed. W. Wright. L., 1870. Vol. 1. P. 319).

Почитание на Руси (в России)

Придел во имя родителей Пресвятой Богородицы был устроен не позднее начала XII века в новгородском Софийском соборе (упоминается в НПЛ под 1108 году в связи с погребением в соборе святого Никиты Новгородского). В «Летописце новгородском церквам Божиим» XVII века сообщается, что еще в 988 году 1-й Новгородский епископ, святой Иоаким Корсунянин (умер в 1030 году), поставил храм во имя этих святых в Новгороде (НовгорЛет. С. 173-174), однако достоверность этого сообщения вызывает сомнения.

Имя Анна было одним из самых распространенных женских княжеских имен на Руси, однако в некоторых случаях его получение могло быть связано со святой Анной пророчицей. Определенно можно говорить, что в честь святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, была наречена Анна Юрьевна - жена великого князя Киевского Рюрика Ростиславича. В Ипатьевской летописи под 1199 годом говорится, что она была «тезоименьна сущи Анне родителници Матери Бога нашего» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 710). В 1196 г., при святом благоверном великом князе Владимирском Всеволоде (Димитрии) Юрьевиче Большое Гнездо, во Владимире была заложена каменная церковь во имя святых Иоакима и Анны «на воротех святое Богородици» (во дворе Успенского собора?) (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 412). Известно также, что Иоаким было схимническим именем Олега (Иакова) Иоанновича, великого князя Рязанского (в иночестве Иона). В честь святого Иоакима, очевидно, получили свои иноческие имена русские преподобные XVI-XVII веков Иоаким Опочский, Иоаким Сийский и Иоаким Шартомский.

В 1493 году в Москве был построен придел во имя Иоакима и Анны у Благовещенской церкви (от придела в конце XVII века получила название улица Якиманка). В Можайске до 1764 года существовал Якиманский монастырь (возник при храме святых Иоакима и Анны 90-х годах XIV века; ныне действующая церковь возведена в 1871 году). Имя Иоаким носил один из патриархов всея Руси XVII века - Иоаким (Савёлов) (1674-1690 года).

26 октября 2008 года частица мощей Анны была привезена с Афона в храмовый комплекс Иверской иконы Божией Матери города Днепропетровска, где она была помещена в ковчеге в нижнем приделе соборного храма во имя Иоакима и Анны

Почитание на Западе

Память Иоакима и Анны под 9 сентября впервые встречается в мраморном Неаполитанском календаре (1-я половина IX века), отчасти отражающем восточную литургическую практику. С XIV века память Анны появляется в дополнениях к Мартирологу Узуарда под 26 июля (PL. 124. Col. 299-302). Имя Анна упоминается в литаниях каноников базилики святого Петра в Риме (не ранее XII века). Упоминания имени Анна в мосарабских литургических текстах не дают основания для утверждения о том, что речь идет о матери Пресвятой Богородицы. Распространение культа Анны во 2-й половине XIII века было связано с деятельностью францисканцев, исповедующих учение о непорочном зачатии Девы Марии. С 1-й половины XIV века известны ранние латинские гимны (в Бревиариях из Байё и Алансона - Charland. Les Trois légendes. 1898. Vol. 1. P. 360-361) и секвенции в честь Анны (Ibid. P. 370-371). Папа Урбан VI в булле «Splendor aeternae gloriae» от 1382 года учредил почитание Анны 26 июля для всей Англии, что, вероятно, было приурочено к браку короля Ричарда II с Анной Богемской. В Скандинавских странах отмечалось также 9 декабря - день Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. В XIV веке культ Анны получил широкое распространение в Швеции благодаря деятельности святой Биргитты Шведской (умерла в 1373 году).

Не позднее начала XV века в доминиканской среде был составлен 1-й известный рифмованный оффиций Анны (Ibid. P. 351-352). В печатном Бревиарии, изданном в Венеции в 1522 году, сообщается, что папа Юлий II (1503-1513) учредил 20 марта особый день памяти Иоакима. Однако обе памяти (26 июля и 20 марта) были исключены сначала из Бревиария Киньонеса (1535 год), а затем из Бревиария папы Пия V (1568 год) по той причине, что тексты, сообщающие об Иоакиме, были признаны апокрифическими. Только в 1584 году папа Григорий XIII восстановил почитание Иоакима 20 марта, а 26 июля отмечался день успения Анны; эта память вошла в составленный по распоряжению Григория XIII кардиналом Цезарем Баронием Римский мартиролог (XVI век) (MartRom. Comment. P. 104, 306). Полная служба праздника в честь Иоакима 20 марта была составлена в 1622 году, при папе Григории XV, а в 1623 году он придал празднику в честь Анны статус двойного. В 1731 году папа Климент XII по просьбе императора Карла VI перенес празднование в честь Иоакима на воскресенье (октаву) после Успения. В 1742 году была сделана попытка объединить праздники в честь родителей Пресвятой Девы. В 1879 году Лев XIII (носивший до избрания имя Иоаким) поднял статус праздника в честь Иоакима до двойного 2-го класса (duplex secundae classis), а в 1911 году Пий X перенес празднование Иоакима на 16 августа Общий праздник в честь Иоакима и Анны (26 июля) стал отмечаться только после реформ II Ватиканского Собора.

В эпоху раннего средневековья почитание Иоакима и Анны не получило широкого распространения, поскольку апокрифическое «Протоевангелие Иакова» не принималось уже блаженным Иеронимом (Hieron. Adv. Helvid. I 8) и было впоследствии включено в декрет запрещенных книг, приписываемый папе Геласию I (492-496 год). Первым агиографическим памятником на Западе, повествующим о рождении Анной Девы Марии, можно считать поэму «История рождества и похвального жития непорочной Богородицы» (Historia nativitatis laudabilisque conversationis infactae Dei Genitricis // PL. 137. Col. 1065-1080) монастыря Гросвиты (X век). К апокрифическим преданиям об Иоакиме и Анне обращался в проповедях и Фульберт Шартрский в X веке (PL. 141. Col. 320-325). В XIII-XVII веках, после эпохи крестовых походов, появляются посвященные Иоакиму и Анне латинские агиографические произведения, в основе которых были сюжеты из «Протоевангелия Иакова» (BHL, N 483-493), в том числе сборники чудес (BHL, N 494-505). Самой распространенной версией стало повествование из «Золотой легенды» (XIII век) Иакова из Варацце. Тогда же начали появляться литургические гимны в честь Иоакима и Анны Жития Анны и посвященные ей панегирики создавались как на латыни, так и на местных языках.

В конце XV века распространению культа Анны на западе Германии способствовал аббат Иоганн Тритемий, который составил панегирик «Похвалы святой Анне» (De laudibus sanctissimae Annae - BHL, N 492), а также сборник ее чудес, особый розарий из 50 строф, оффиций и ряд гимнов и секвенций в ее честь. Из поэтических произведений известна латинская «Похвальная песнь святой Анне» (Carmen in laudem S. Annae) германского гуманиста Рудольфа Агриколы (1485 год). В 1496 году приор Румольд Лаубах велел высечь эту поэму на мраморных плитах и поместить их в церкви кармелитского монастыря во Франкфурте-на-Майне. Многие ремесленные цеха и купеческие корпорации избирали Анну своей покровительницей. Анна стала святой патронессой горняков в основанном в 1496 году в Саксонии городе Аннаберге. Народные песни об Анне получили распространение в Провансе и Бретани, а также на германских землях. Иоаким и Анна были персонажами французской мистерии «Страсти Иисуса Христа», впервые разыгранной в 1402 году в Париже. В XVI-XVII веках агиографические сочинения об Анне издавались преимущественно во Франции (например, кармелит Жан Тома из Сен-Сириля составил монументальный труд «Матерь почитаемая» (Mater honorificata, 1657), в котором в том числе собрал свидетельства отцов Церкви и ранних церковных писателей об Анне).

Одним из регионов, где почитание Анны появилось раньше всего, была Северная Испания. Согласно выполненному, вероятно, при епископе Пелагии (1101-1130 годы) описанию ковчега-реликвария (исп. Arca Santa) в Овьедо, среди святынь находилась частица мощей Анны. Изображения Анны. находятся на чеканных рельефах ковчега и среди росписей Пантеона королей в базилике святого Исидора в Леоне в составе композиций «Благовещение» и «Бегство в Египет» (Harris J. A. Redating the Arca Santa of Oviedo // The Art Bull. N. Y., 1995. Vol. 77. N 1. P. 90-91).

В 1199 году архиепископ Гартвик доставил часть мощей Анны в Бремен. В Германии особым почитанием пользовалась глава Анны, по преданию привезенная в XIII век из Вифлеема и хранившаяся в коллегиальной церкви святого Стефана в Майнце. В 1501 году реликвия была похищена и доставлена в город Дюрен. Спор за обладание святыней, возникший между 2 городами, папа Римский Юлий II решил в пользу последнего (1506 год). С этого времени Дюрен стал крупным центром паломничества. Культ Анны стремительно распространялся в Германии вплоть до Реформации. Впоследствии почитание Анны было преимущественно связано с культом Девы Марии, а также сосредоточилось в отдельных центрах - в Апте (Франция), Сент-Ан-д'Оре (Бретань), Сент-Ан-де-Бопре (Канада).

Одним из главных центров почитания Анны на Западе стал город Апт. Согласно местной легенде, сохранившейся в Бревиарии Аптского епископства (BHL, N 493), мощи Анны были перенесены в Галлию в I-II веках В 162 году, узнав о том, что император Марк Аврелий собирается разорить христианские общины в Галлии, епископ Авспиций спрятал мощи в подземной пещере; впоследствии он претерпел мученическую кончину. Мощи Анны были чудесным образом обретены при императоре Карле Великом, когда Реймсский архиепископ Турпин освятил новый кафедральный собор в Апте. В ризнице собора находился резной ларец из слоновой кости, в котором были обретены мощи Анны. На ларце было написано: «Это тело блаженной Анны, матери Девы Марии» (Hic est corpus beatae Annae, matris Virginis Mariae). Ларец изготовлен на Востоке или в арабской Испании в XI-XII веках. (Golvin L. Note sur quelques objets en ivoire d'origine musulmane // Rev. de l'Occident musulman et de la Méditerranée. Aix-en-Provence, 1973. Vol. 13/14. P. 427-436). Шелковая ткань, в которую была завернута святыня, изготовлена в конце XI века в Египте и, вероятно, вместе с мощами Анны была привезена в Апт с Востока после 1-го крестового похода (1096-1099 годы). В Аптском лекционарии (1664 год) сокрытие мощей Анны связывалось с гонением императора Траяна, упоминания об архиепископе Турпине отсутствуют.

Согласно древнему преданию, мощи Анны, которые хранились в Риме, были подарены 1-му Аптскому епископу Авспицию папой Климентом I . В поздних источниках обретение мощей Анны датировано 790 годом, 792 годом или 801 годом. Болландисты высказывали сомнения в истинности этих преданий, которые не подтверждаются более ранними источниками (ActaSS. Iul. T. 6. P. 254). В 1407 году епископ Жан Фийе даровал отпущение грехов всем, кто окажут помощь в строительстве новой капеллы для хранения мощей Анны. В 1501 году в Апте было основано братство святой Анны. В 1533 году папа Климент VII даровал отпущение грехов тем, кто совершили паломничество к мощам Анны. Королева Анна Австрийская в надежде на исцеление от бесплодия приобрела частицу мощей Анны. (1623 год). После рождения сына, будущего короля Людовика XIV, королева совершила паломничество в Апт. На ее средства была построена новая капелла (1664 год) для хранения бюстов-реликвариев с мощами Анны, святого Авспиция и мученика. Кастора. В 1879 году собору в Апте был присвоен титул малой базилики. Частицы мощей Анны, в основном происходившие из Апта, находились в различных церквах Европы, США и Канады (Charland. Les Trois légendes. 1898. Vol. 1. P. 222-234).

В XVII веке центром почитания Анны стала Бретань. В 1623-1625 годах Анна неоднократно являлась крестьянину Ивону Николазику из прихода Плюнре (епископство Ван), указала место, где была закопана ее древняя статуя, и повелела возвести капеллу в ее честь. После канонического расследования епископ Себастьен де Росмадек признал факт явления и разрешил построить капеллу, которая впоследствии была передана кармелитам, основавшим там монастырь. В 1639 году король Людовик XIII и его супруга Анна Австрийская в благодарность за рождение сына прислали в монастырь частицу мощей Анны, что способствовало увеличению числа паломников. Селение, возникшее при капелле и монастыре, получило название Сент-Ан-д'Оре. В 1793 году капелла была закрыта, монашеская община распущена, статуя Анны сожжена. В 1802 году по инициативе епископа Пьера Фердинана Боссе-Рокфора вновь открыт монастырь. В 1822 году была изготовлена новая статуя Анны, в ее основание вложен уцелевший фрагмент древней статуи. В 1858 году Сент-Ан-д'Оре посетил император Наполеон III . В 1865-1877 годах на месте капеллы была сооружена новая базилика в честь Анны. В 1914 году Анна была провозглашена покровительницей Бретани. Базилика была включена в маршрут традиционного паломничества к местам почитания 7 святых - покровителей Бретани (бретон. Tro Breizh). В 1996 году паломничество в Сент-Ан-д'Оре совершил папа Римский Иоанн Павел II .

Благодаря переселенцам из Бретани Анна стала почитаться в Канаде уже в XVII веке. Капелла святой Анны в селении Пти-Кап была построена в 1658 году французскими колонистами. По просьбе Франсуа де Лаваля, епископа Квебека, из Франции была прислана частица мощей Анны (1670 год). В 1676 году на месте капеллы была возведена каменная церковь во имя Анны. Благодаря деятельности кардинала Э.А. Ташрё, архиепископа Квебекского (1871-1898 годы), Сент-Ан-де-Бопре стала крупнейшей святыней Канады. В 1876 году Анна была объявлена покровительницей провинции Квебек, было основано периодическое издание «Анналы благой святой Анны» (ныне «Вестник святой Анны» - «Revue de Ste. Anne») на французском и английском языках. В «Анналах...» публиковались в том числе свидетельства исцелений по молитве к Анне. В 1876 году была освящена новая церковь, получившая в 1887 году статус малой базилики. Существующая базилика была основана в 1923 году (освящена в 1976 году). В 1960 году папа Иоанн XXIII подарил храму часть мощей (кость руки) Анны, происходящую из города Апт. В Сент-Ан-де-Бопре, где почитаются также статуя и источник святой Анны, функционирует крупный паломнический центр. Культ святой распространился в Канаде, США, а затем и в других странах. Франкоязычный Квебек является главным хранителем традиций почитания Анны в католическом мире.

Почитание в дохалкидонских Церквах

Сирийская яковитская Церковь следует византийской традиции почитания Иоакима и Анны в день попразднства Рождества Богородицы. Однако в позднесредневековых сирийских Минологиях их память отмечалась в самый день праздника, который приходился либо на 8, либо на 9 сентября (Un Martyrologe et douze Ménologes syriaques / Éd. F. Nau. P., 1915. P. 86, 106, 124, 131. (PO; T. 10. Fasc. 1)). В сирийской Минологии 1547 года из Халеба (Алеппо) встречается особая память Иоакима 2 апреля (Ibid. P. 75; Peeters P. Le Martyrologe de Rabban Sliba // AnBoll. 1908. Vol. 27. P. 160, 194).

В Коптской Церкви 11-го хатора (7 ноября) празднуется успение Анны, 7-го пармуте (2 апреля) - успение Иоакиму, 7-го месоре (31 июля) - благовестие Иоакиму о рождении Пресвятой Богородицы. Под соответствующими числами имеются сказания в копто-арабском Александрийском Синаксаре (XIII-XIV века) (SynAlex. Vol. 2. P. 278; Vol. 4. P. 290-291; Vol. 5. P. 708-709). В копто-арабских Минологиях при Евангелиях встречается также общая с Византийской Церковью память Анны 1 месоре (25 июля) (Les Ménologes des Évangéliaires coptes-arabes / Éd., trad. F. Nau. P., 1915. P. 208 (not.). (PO; T. 10. Fasc. 2)).

В Эфиопской Церкви дни памяти Иоакима и Анны те же, что и в Коптской. Существует эфиопское Житие Анны (BHO, N 60; Legends of Our Lady Mary, the Perperual Virgin and Her Mother Hannâ / Transl. E. A. W. Budge. L., 1922. P. 1-53). Написанное на основании «Протоевангелия Иакова» в форме панегирика, оно предназначалось для уставного чтения седмичного богослужебного круга. В Житии содержится рассказ о чудесном зачатии Марии (на Анну сошел голубь, и через 30 дней она зачала Пресвятую Богородицу), возможно восходящий к латинской «Книге о Рождестве Святой Марии».

В Армянской Апостольской Церкви память Иоакима и Анны переходящая, празднуется во вторник 2-й седмицы после Успения Пресв. Богородицы, которое отмечается в воскресенье, ближайшее к 15 августа

В Маронитской католической Церкви помимо традиционной даты 9 сентября память Иоакима и Анны, согласно древнейшему календарю (1673 год), праздновалась также 20 ноября (Al-Birouni Abou Rîhân. Les fêtes des Melchites et al. / Éd., trad. R. Griveau. P., 1914. P. 349. (PO; T. 10. Fasc. 4)).

Гимнография

Память Иоакима и Анны отмечается в Типиконе Великой церкви IX-XI веков (Mateos. Typicon. T. 1. P. 22) 9 сентября (на следующий день после праздника Рождества Пресвятой Богородицы); на Пс 50 указан тропарь «тяжкого» (то есть 7-го) гласа Χαῖρε, κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε̇ ( ); на литургии на 3-м антифоне поется богородичен «тяжкого» (то есть 7-го) гласа ῾Αϒιωτέρα τῶν Χερουβίμ̇ ( ), назначаются прокимен из Пс 31, Апостол - Гал 5. 22 - 6. 2, аллилуиарий из Пс 36, Евангелие - Лк 8. 16-21, причастен из Пс 32.

Согласно Студийско-Алексиевскому Типикону 1034 года (Пентковский. Типикон. С. 280-281), 9 сентября последование Иоакима и Анны, состоящее из канона и цикла стихир-подобнов, соединяется со службой попразднства Рождества Пресвятой Богородицы; на литургии назначаются те же, что и в Типиконе Великой церкви, прокимен, аллилуиарий и Евангелие, а также иной Апостол - Гал 4. 22-27 (Типикон ссылается на Послание к Евреям, но указаны начальные слова Гал 4. 22). В Евергетидском Типиконе 2-й пол. XI века (Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 266) 9 сентября также соединяются службы Иоакима и Анны и попразднства; последование Иоакима и Анны нескесколько отличается от известного по Студийско-Алексиевскому Типикону: указаны иной цикл стихир-подобнов, седален, на литургии читается иной Апостол - Евр 9. 1-7. Последование Иоакима и Анны, согласно Мессинскому Типикону 1131 года (Arranz. Typicon. P. 19-20), состоит из канона, цикла стихир-подобнов (тот же, что и в Студийско-Алексиевском Типиконе), стихиры-самогласна, седальна; на литургии назначается прокимен из Пс 63, Апостол - Евр 9. 1-7, аллилуиарий из Пс 36, Евангелие -Лк 8. 16-21.

Согласно одной из ранних сохранившихся редакций Иерусалимского устава - Sinait. gr. 1094, XII-XIII вв. (Lossky. Typicon. P. 162-163), служба Иоакима и Анны совершается так же, как и в Типиконах студийской традиции; на литургии назначаются те же чтения, что и в Мессинском Типиконе, за исключением прокимна - из Пс 67. В первопечатном греческом Типиконе (Венеция, 1545) 9 сентября также празднуется память мученика Севериана, последование которого поется на повечерии (в современных греческих богослужебных книгах его последование поется вместе со службой Иоакиму и Анне и попразднства Рождества Пресвятой Богородицы); указан отпустительный тропарь Иоакима и А. 2-го гласа Τῶν δικαίων σου̇ ( ).

В первопечатном московском Типиконе 1610 года 9 сентября отмечено знаком (смотри статью Знаки праздников месяцеслова); указаны отпустительный тропарь Иоакима и Анны 4-го гласа кондак 2-го гласа на литургии назначается прокимен из Пс 67, Апостол - Гал 4. 22-27, аллилуиарий и Евангелие - те же, что и в Типиконах студийской традиции. С момента издания первопечатного Типикона устав совершения службы Иоакима и Анны в славянских богослужебных книгах существенно не изменился.

Последование Иоакима и Анны, помещенное в современных богослужебных книгах, включает: отпустительный тропарь 2-го гласа Τῶν δικαίων Θεοπατόρων σου̇ ( [ ] ), 4-го гласа (только в славянских); кондак 2-го гласа Εὐφραίνεται νῦν ἡ ῎Αννα̇ ( этот кондак известен уже по греч. Кондакарию XII-XIII веков (Амфилохий. Кондакарий. С. 55) и по рукописным славянским Минеям начала XV века (напр., РГБ. Троиц. № 465)) с икосом; канон, в некоторых греческих рукописях приписываемый гимнографу Феофану (в современных Минеях автор не указывается), 2-го гласа с акростихом Τοὺς σοὺς ϒονεῖς Πάναϒνε μέλπω προφρόνως (Твоих родителей, Всечистая, пою целомудренно), ирмос: ᾿Εν βυθῷ κατέστρωσε̇ ( ), нач.: Τὴν λαμπάδα τὴν τὸν νοητὸν ἥλιον ἀστράψασαν̇ ( ); цикл стихир-подобнов (в греч. Минее их 2); седален; светилен.

По рукописям известны песнопения Иоакима и Анны, не вошедшие в современные богослужебные книги: канон, предположительно составленный Андреем Критским, плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа без акростиха, ирмос: Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσσῃ ( ), начало: Τὴν ἀξιέπαινον ξυνωρίδα (Достохвальную двоицу), канон содержит 2-ю песнь (Ταμεῖον. Σ. 40); дополнительные икосы (Амфилохий. Кондакарий. С. 160-161).

Исторические источники:

ctaSS. Mart. T. 3. P. 77-80; Iul. T. 6. P. 233-253, 261-279;

La forme plus ancienne du Protévangile de Jacques: Rech. sur le papyrus Bodmer V avec une édition crit. du texte grec et une traduction annotée / Éd. E. de Strycker. Brux., 1961;

Libellus de nativitate sanctae Mariae // BHL, N 5343-5345; Idem // CANT, N 52; Pseudo-Matthaei Euangelium // BHL, N 5334-5342b; Idem // CANT, N 51.

Дополнительная литература:

Bernard E. Les gloires de Sainte Anne d'Auray: Son culte, son histoire, son couronnement. P., 1869;

Charland P.-V. Le Culte de Sainte Anne en Amerique, ou Sainte-Anne de Beaupré. Levis, 1898; idem. Les trois légendes de Madame Saincte Anne. Montréal, 1898. Vol. 1: La légende hagiographique; idem. Madame saincte Anne et son culte au Moyen Âge. P., 1911-1913. 2 vol.; idem. Le Culte de Saint Anne en Occident: Seconde période. Québec, 1921. Vol. 2: De 1400 (environ) à nos jours; idem. Sainte Anne: Sa fête liturgique et son culte dans l'Église latine universalite, anciennete. Québec, 1933;

Bannister M. H. The Introduction of the Cultus of St. Anna in the West // EHR. 1903. Vol. 18. P. 107-112;

Gordini G. D. Anna // BiblSS. Vol. 1. Col. 1269-1276; idem. Gioacchino // Ibid. Vol. 6. Col. 465-470;

Asselin J. P. Anne and Joachim, SS // NCE. Vol. 1. P. 468-470;

Viller M. Anne // DSAMDH. Vol. 1. Col. 672-673; Leclercq H. Anne // DHGE. T. 1. Col. 2162-2174;

Zender M. Anna // TRE. Bd. 2. S. 752-755; Newport K. G. Matthew, Gospel of Pseudo- // ABD. Vol. 4. P. 641-642;

Vorster W. S. James, Protevangelium of // Ibid. Vol. 3. P. 629-632; Ronan M. V. S. Anne, her Cult and her Shrines. L., 1927;

Kleinschmidt B. Die heilige Anna: Ihre Verehrung in Geschichte, Kunst und Volkstum. Düsseldorf, 1930; Lefebvre E. La bonne Sainte Anne. Québec, 1950.

Иконография

Иоакима и Анны представлена как единоличными изображениями, так и образами в композициях на сюжеты апокрифического «Протоевангелия Иакова». В греческом Ерминии иеромонаха Дионисия Фурноаграфиота (около 1730-1733 годы) об облике Иоакима и Анны сказано: «Праведный Иоаким, отец Богородицы, с проседью в круглой бороде», «Святая Анна, мать Богородицы, престарелая» (Ерминия ДФ. С. 81). Русские иконописные подлинники сводной редакции XVIII века также указывают на зрелый возраст святых, особо подчеркивая преклонные лета Анны: «Иоаким средний, брада вчерне седина, аки Николина, риза верх вохра или дымчата, испод киноварь или лазорь, Анна верх риза киноварь, испод празелень или лазорь, Анна Пресвятую младенца держит в руках» (под 9 сент.; Большаков. Подлинник иконописный. С. 28), «Анна… подобием стара» (под 9 дек.; Филимонов. Иконописный подлинник. С. 209) или «…подобием стара, лицем морщиновата» (под 25 июля; Там же. С. 398). Однако строгого следования указаниям иконописных подлинников в памятниках изобразительного искусства не наблюдается. Так, Иоаким чаще изображается черноволосым средовеком или средовеком с начинающими седеть волосами, редко старцем.

Еще более очевидными являются расхождения описаний подлинников с сохранившимися образами Анны, изображаемой в большинстве ранних памятников юной. Одежды Иоакимасоставляют хитон (зеленого или голубого цвета) с клавом и гиматий (как правило, цвета темной охры); мафорий Анны, как правило, красного цвета, платье зеленое или голубое. Одним из атрибутов Анны могут быть иногда встречающиеся изображения звезд (розеток или крестиков) на ее мафории, расположенные, подобно звездам на мафории Пресвятой Богородицы, на челе и плечах, поскольку, сохранив целомудрие, Анна родила Пречистую Деву, явившую миру Христа. Анну изображают также с крестом в руке, что отмечено в иконописном подлиннике: «…рука молебна, в правой крест» (Большаков. С. 123). Крест в руке, в христианкой иконографии обычно указывающий на мученичество святого, в данном случае рассматривают как «символ Распятия и Воскресения», тем самым подчеркивается участие Анны в спасении человечества (Смирнова. 1995. С. 302). Обе отмеченные детали присутствуют в росписи церкви Спаса на Нередице (1199 год): образ Анны помещен в медальоне в подкупольном кольце, на мафории 3 крупные розетки, в правой руке крест, левая перед грудью ладонью вовне. С крестом Анна изображена на мозаике собора монастыря Неа-Мони на острове Хиос (1042-1056 годы) и в эмалевом медальоне на окладе Евангелия (конец X - начало XI века, базилика святого Марка, Венеция).

Единоличные изображения

родителей Пресвятой Богородицы, не входящие в сцены протоевангельского цикла, в монументальной живописи помещались вблизи образов Пречистой Девы или композиций, связанных с темой Боговоплощения в алтарной, реже в подкупольной зонах храма: на мозаиках кафоликона монастыря Неа-Мони на острове Хиос - в куполе внутреннего нартекса образ Богородицы Оранты, в парусах Иоакима и Анны; на мозаиках в нартексе церкви Успения Пресвятой Богородицы в Никее (1065-1067 годы) - медальоны с оплечными образами; в росписях церкви Асину (Панагии Форвиотиссы) близ Никитари, Кипр (1105/1506 годы), в конхе апсиды - Богородица Оранта, на пилонах триумфальной арки, под «Благовещением»,- ростовые фигуры Иоакима и Анны в легком развороте к центру, в правой руке Анны крест, левая перед грудью ладонью вовне, в том же жесте правая рука Иоакима, левой он придерживает край гиматия; на мозаиках церкви Санта-Мария дель Аммиральо (Марторана) в Палермо, Сицилия (около 1146 - 1151 годы), полуфигуры Иоакима и Анны в жертвеннике и диаконнике фланкировали образ Пресвятой Богородицы (не сохранился); в росписях церкви Спаса на Нередице - полуфигурные изображения в медальонах Иоакима и Анны на северной и южной подпружных арках под регистром с ветхозаветными пророками и др. В нартексе церкви Богородицы Одигитрии (Афендико) монастыря Вронтохион в Мистре (около 1322 года) над входом в храм Иоакима и Анны представлены в молении образу Богоматери с Младенцем на лоне, названному в подписи «Живоносный Источник».

В византийских Минологиях, в книжной миниатюре, в иконописи и в росписях под 9 сентября, в день памяти Иоакима и Анны, может быть представлено парное изображение праотцев. Они изображаются обращенными друг к другу (на миниатюре Минология императора Василия II - Vat. gr. 1613. P. 13, 976-1025 гг.; на одной из 6 икон так называемого синайского гексаптиха (2-я половина XI века - 1-я половина XII века, монастырь великомученицы Екатерины на Синае); на миниатюре греко-грузинской рукописи - РНБ. O. I. 58. Л. 77, XV в.); в рост фронтально (на миниатюре из Служебного Евангелия с Минологием - Vat. gr. 1156. Fol. 248r, 3-я четв. XI век; на минейной иконе-диптихе (2-я пол. XI - нач. XII в., мон-рь вмц. Екатерины на Синае); в росписи церкви Св. Троицы монастыря Козия, Румыния, около 1386 года; в росписи церкви Христа Пантократора монастыря Дечаны, 1335-1350 годы); а также оплечно или по пояс (на миниатюре из Минология - Oxon. Bodl. F. 1. Fol. 8r, 1327-1340 годы; в росписи церкви Успения Богородицы мон-ря Грачаница, около 1320 года).

Поясные прямоличные изображения Иоакима и Анны сохранились в эмалевых медальонах на окладе Евангелия (конец X века - начало XI века базилика святого Марка, Венеция) - в руке Анны крест. На нижнем поле иконы «Богоматерь Киккотисса на престоле, с пророками и избранными святыми» (1-я половина XII века, монастырь великомученицы Екатерины на Синае) фигуры Иоакима и Анны представлены в рост, в 3/4-ном развороте. Их руки молебно вытянуты, взгляды обращены вверх в молении Пресв. Богородице с Младенцем Христом в среднике. Образы родителей Богородицы соотнесены с парными им фигурами прародителей Адама и Евы, представленными в тех же позах. 2-й четверть - середина XII века датируется 2-сторонняя икона «Богоматерь Знамение» из Знаменского собора в Великом Новгороде (НГОМЗ, Софийский собор), на оборотной стороне которой, как убедительно доказала Э.С. Смирнова, представлено парное изображение Иоакима и Анны (Смирнова. 1995. С. 300-304). Святая чета показана в 3/4-ном развороте к центру в молитвенном предстоянии Спасителю, представленному в небесном сегменте, Который благословляет их обеими руками.

Иконографическим элементом, подтверждающим атрибуцию образов, является золотой ромбик c крестиком на мафории Анны (на правом плече). Еще одна икона такой же иконографии происходит из собрания С.П. Рябушинского и датируется последней четвертью XVI века (ГТГ). Поясные изображения Иоакима и Анны в молении перед медальоном с образом Богородицы «Неопалимая Купина» сохранились на правой створке диптиха «Святой Прокопий, Богородица Киккотисса, со святыми на полях» (около 1280 года, монастырь великомученицы Екатерины на Синае). В русской иконописи на уникальной северной иконе из города Шенкурска Архангельской области Иоаким и Анна изображены предстоящими Спасителю на престоле (2-я половина XVI века, ГТГ): святые представлены в рост в легком повороте к центру, Иоаким справа от престола Спасителя, Анна слева, руки в жесте моления перед грудью. На иконах «Святая София Премудрость Божия» Иоаким и Анна предстоят Святой Софии. Так, на сольвычегодской иконе из собрания Г.К. Рахманова (1-я четверть XVII века, ГТГ) их фигуры показаны слева от трона Святой Софии, сразу за Богородицей.

О раннем примере размещения изображений Иоакима и Анны на церковных облачениях свидетельствует Liber Pontificalis, где упоминается, что папа Лев III (795-816 годы) передал в римскую церковь Санта-Мария Маджоре одеяние с шитыми образами Иоакима и Анны и со сценой «Благовещение».

В отличие от практически неизвестных отдельных образов Иоакима сохранилось достаточно много самостоятельных изображений Анны. Одно из ранних дошло от 1-й половины VIII века, этим временем датируется фрагмент фрески из кафедрального собора в Фарасе, Северная Нубия (Национальный музей, Варшава), с изображением покрытой мафорием головы юной Анны, ее глаза преувеличенно большие, с темной обводкой. Интересной иконографической деталью является жест правой руки - палец прикасается к устам, что придает и без того юному образу Анны детскую трогательность. Этот жест трактуют как намек на будущее непорочное зачатие Девы Марии. В росписи церкви Санта-Мария Антиква в Риме (середина VII века) известна уникальная композиция, включающая фронтальное в рост изображение Анны, стоящей с младенцем Марией на руках справа от трона Богоматери с Младенцем Христом. Слева от трона представлена фигура праведной Елисаветы с младенцем Иоанном на руках. Изображения этих ветхозаветных праведных жен в иконографии уподоблялись друг другу.

На правой створке диптиха «Иисус Христос, Богоматерь с Младенцем, с 28 святыми на полях» (между 1367 годом и 1384 годом, монастырь Преображения Господня в Метеорах, Греция) - поясное изображение Анны на верхнем поле, над образом Богоматери с Младенцем в среднике; она облачена в красный мафорий с изображениями четырехугольников, расположенных на челе и плечах (Byzantium: Faith and Power (1261-1557). N. Y., 2004. P. 51-52. Cat. 24B). По образцу первого в Метеорах или в Константинополе был создан диптих из Музея кафедрального собора в Куэнке, Испания (1382-1384 годы),- Анна изображена в красном мафории, из-под которого видна горловина, проработанная ассистом, четырехугольники на мафории заменены золотыми звездами в виде крестиков (Ibid. P. 52-53. Cat. 24C).

Известны изображения одной Анны в минейных циклах под 25 июля, когда отмечается день успения святой. Соответствующая композиция «Успение праведной Анны» имеется на так называемом синайском гексаптихе (2-я половина XI века - 1-я половина XII века, монастырь великомученицы Екатерины на Синае), в росписи церкви Успения Пресвятой Богородицы монастыря Грачаница. На миниатюре в греко-грузинской рукописи под тем же днем памяти помещено изображение Анны с крестом в правой руке (РНБ. O. I. 58. Л. 122, XV в.). Под 9 сентября, в празднование Зачатия Анной Пресвятой Богородицы, вместо сцены «Встреча у Золотых ворот» на миниатюре той же рукописи дано единоличное изображение Анны в профиль, с воздетыми руками, обращающейся в молении к Господу («Моление Анны о чадородии») (Там же. Л. 89 об.).

Сохранилось уникальное изображение погребения Анны, представленное отдельным сюжетом на шитой пелене (2-я половина XV века, СПГИАХМЗ). Архитектурный фон с башней и 3-главым храмом ограничен справа высокой горкой; на переднем плане на земле стоит гроб с телом Анны. Святая изображена с нимбом, облачена в красный мафорий и синее платье, руки крестообразно сложены на груди, изображение имеет подпись. Слева, склонившись над Анной, первосвященник Захария читает свиток и совершает каждение; он изображен с нимбом, его имя читается в подписи. Справа отрок держит крышку гроба, готовясь накрыть его. За гробом в центре показаны 2 фигуры скорбящих жен с нимбами - небольшая, стоящая впереди фигурка отроковицы Богородицы в коричневато-вишневом мафории и лазоревом платье и позади Нее жена, очевидно Елисавета (без подписи), в ало-красном мафории и охристом платье. Их головы склонены, скрытые мафорием руки прижаты к лицу. Справа за гробом - женские и мужские фигуры, среди которых выделяется человек преклонных лет (без нимба, подпись отсутствует), с седой средней длины клиновидной бородой, в белом головном уборе, в коричневом гиматии и охристом хитоне.

Изображениям Богородицы с Младенцем Христом уподоблена иконография материнства Анны, где она представлена с младенцем Марией на руках. Иконописные подлинники упоминают подобный тип иконографии (Большаков. Подлинник иконописный. С. 28). В монументальной живописи самое раннее изображение этого типа сохранилось в росписи церкви великомученика Георгия в Курбинове, Македония (1191 год): в ряду образов святых подле равноапостольных императора Константина и императрицы Елены, держащих крест, представлены Иоаким и Анна (подчеркнуто преклонного возраста). Младенец Богородица, обхватив протянутую в молении правую руку Своей матери, выглядит совсем маленькой в сравнении с ростовой, вытянутой по пропорциям фигурой Анны. Фреска того же типа известна в церкви праведных Иоакима и Анны (Кралева церковь) в монастыре Студеница, Сербия (около 1314 года).

В иконописи наиболее ранней считается мозаичная икона конца XIII века из монастыря Ватопед на Афоне, где величественная фигура Анны представлена в рост по типу «Одигитрия» с младенцем Марией на левой руке, на правом поле басменного оклада - ростовой образ Иоакима (см.: Кондаков. Иконография Богоматери. Т. 2. С. 247; Лазарев. 1986. Табл. 429). Другой тип изображения, близкий к образам Богоматери типа «Умиление», представлен на предположительно сербской иконе «Святая Анна с младенцем Марией» из ризницы Троице-Сергиевой лавры (XIV век, СПГИАХМЗ); на иконе XV века с образом Анны и младенца Марии (Музей Бенаки, Афины) - в руках Марии белый цветок, вероятно символизирующий Иисуса Христа (см.: From Byzantium to el Greco: Greek Frescoes and Icons. L., 1987. P. 102). В западноевропейском искусстве с начала XIV века в связи с усилением почитания Анны тема материнства получила развитие в отдельной иконографии (нем. Anna Selbdritt), отражающей также идею Боговоплощения: на лоне Анны изображена отроковица Мария, держащая Младенца Христа. С XVII века эта иконография, напоминающая композицию русских икон «Отечество», известна в поствизантийской иконописи, например икона XV века из церкви свяитого Николая в городе Закинтос на острове Закинф (Музей города Закинтос), где Анна сидит на престоле, придерживая обеими руками у себя на коленях Марию. Младенец Христос показан на коленях Божией Матери со свитком в левой руке, правой благословляет.

Среди избранных патрональных святых Анна изображена, например, на иконе письма Кузьмы Бабухина «Избранные святые, предстоящие Христу Вседержителю» из собора Ризоположенского монастыря в Суздале (1681 год, ГВСМЗ) - слева, первая во 2-м ряду.

Циклы

История родителей Пресвятой Богородицы в протоевангельском цикле включает сюжеты от событий, предваряющих Рождество Пресвятой Богородицы, до Введения Ее во храм: принесение даров Иоамкима и Анны, отвержение даров, плач Иоакима и Анны, Иоаким укоряет Анну, моление Иоакима, моление Анны, испытание писаний, благовестие Анны, благовестие Иоакима, встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот (зачатие Пресвятой Богородицы), Рождество Пресвятой Богородицы (со сценами купания и пеленания Марии), ласкание Марии, кормление Марии Анной, первые 7 шагов Марии, благословение Марии иереями, введение во храм.

История Иоакима и Анны в составе Богородичного цикла подробно иллюстрировалась уже в VI веке. Так, состав рельефных изображений на колонках кивория в церкви Сан-Марко в Венеции (XIII век, выполнены по иконографическому образцу VI века) свидетельствует об интересе к подробному иллюстрированию текста «Протоевангелия Иакова» в части истории Иоакима и Анны: «Отвержение даров. Изучение Иоакимом книг 12 колен Израилевых», «Благовестие Иоакиму. Упреки служанки Анне», «Благовестие Анне», «Иоаким и пастухи», «Встреча Иоакима и Анны», «Рождество Богородицы», «Кормление Анной младенца Марии. Слуги готовят пиршественного тельца. Первые шаги Марии», «Иереи благословляют Марию. Радостная песнь Анны», «Введение во храм Богородицы». Одним из ранних сохранившихся изображений этого времени является происходящая из собрания М.П. Боткина часть диптиха со сценой «Благовестие Анне» на резной пластине слоновой кости сирийского или египетского происхождения (VI век, ГЭ).

В монументальной живописи наиболее ранние фрески цикла с образами Иоакима и Анны известны в церкви Санта-Мария Антиква в Риме (середина VIII века), они сохранились в 2 сценах: «Отвержение даров» и «Рождество Богородицы». Пространное изложение протоевангельского цикла в IX веке представлено фресками каппадокийского храма, освященного во имя Иоакима и Анны в Кызылчукуре (850-860 годы): «Отвержение даров», «Благовестие Иоакиму. Изучение Иоакимом книг 12 колен Израилевых», «Упреки служанки Анне», «Благовестие Анне», «Встреча Иоакима и Анны», «Зачатие Богородицы», «Рождество Богородицы», «Первые шаги Марии», «Введение во храм Богородицы». С конца X века сюжеты Жития Богородицы вошли в систему декоративной росписи византийских храмов. Наибольшее распространение получили сцены «Рождество Богородицы» и «Введение во храм»: в церкви Святой Софии в Охриде (40-е годы XI века) - обе сцены («Рождество Богородицы» не сохранилось); в Сарыджа-килисе в Кепезе (Каппадокия) (середина XI века) - обе сцены и т. д.

Включение в роспись истории родителей Богородицы и сцен Ее детства, как правило, было обусловлено посвящением храма Богородице (например, цикл в нартексе посвященного Богородице кафоликона монастыря Дафни, Греция, около 1100 года), а также освящением его престола во имя Иоакима и Анны (например, придел Иоакима и Анны в соборе Святой Софии в Киеве, 40-е годы XI века). В соборе Мирожского монастыря в Пскове (40-е годы XII века) в юго-западной компартименте под хорами располагается один из самых подробных в монументальной живописи средневизантийских периода циклов, состоящий из следующих сюжетов: «Отвержение даров», «Иоаким и Анна отпускают жертвенных агнцев», «Скорбь Иоакима и Анны», «Моление Анны», «Иоаким и Анна толкуют Книгу пророку Исаии», «Благовестие Анне», «Благовестие Иоакиму», «Встреча у Золотых ворот», «Праздничная трапеза Иоакима и Анны», «Рождество Богородицы. Купание Марии. Пеленание Марии», «Ласкание Марии», «Первые шаги Марии», «Введение во храм».

К примерам пространного цикла поздневизантийского периода относятся фрески церкви Богородицы Перивлепты (св. Климента) в Охриде (1294-1295 годы) и мозаики кафоликона монастыря Хора (Кахрие-джами) в Константинополе (около 1316-1321 годы). Число сцен в цикле варьировалось, их состав мог быть обусловлен как желанием подробно проиллюстрировать апокрифический текст, так и необходимостью выявить литургико-богословскую значимость композиций в контексте росписи. Так, для церкви Спаса на Нередице (1199 год) были выбраны сцены, подчеркивающие жертвенную тематику росписи: «Отвержение даров Иоакима и Анны», «Возвращение Иоакима и Анны из храма», «Иоаким у стад своих» («Моление Иоакима»). Литургической значимостью цикла обусловлено размещение росписи в ряде русских храмов XIV века: в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря во Пскове (смотри: Лифшиц Л. И. Очерки истории живописи древнего Пскова: Сер. XIII - нач. XV в. М., 2004. С. 205) и в церкви Успения на Волотовом поле в Великом Новгороде (1363 год) (смотри: Царевская Т. Ю. Роспись ц. Феодора Стратилата на Ручью в Новгороде и ее место в искусстве Византии и Руси 2-й пол. XIV в. М., 2007. С. 128).

В поствизантийский период тенденции включения протоевангельского цикла с житием родителей Богородицы сохраняются. В русских памятниках с разной степенью подробности он представлен в росписях храмов Успения Пресвятой Богородицы в Московском Кремле (1642-1643 годы, по первоначальной росписи 1515 год), Успения Пресвятой Богородицы Свияжского монастыря (60-е годы XVI века), Смоленской иконы Божией Матери Новодевичьего монастыря (1589 год), Успенского собора Кириллова Белозерского монастыря (1641 год), церкви Рождества Пресвятой Богородицы Саввина Сторожевского монастыря (середина XVII века), церкви Спаса на Сенях в Ростове (70-е годы XVII века) и др.

В миниатюрах рукописей минейного типа выбор сцен протоевангельского цикла обусловлен включением в церковный календарный год праздников, связанных с памятью Иоакима и Анны. Самым ранним примером является Минологий императора Василия II (Vat. gr. 1613, 976-1025 гг.), в миниатюрах которого представлены сцены «Встреча у Золотых ворот» (P. 220), «Рождество Пресвятой Богородицы» и «Введение во храм Пресвятой Богородицы» (P. 198). Те же сцены входят в Служебное Евангелие с Минологием (Vat. gr. 1156. Fol. 246v, 269v, XI в.). В Минологии (ГИМ. Греч. № 382, 1063 г.) изображено «Рождество Пресвятой Богородицы». Наиболее подробными по композиционному составу являются иллюстрации к тексту 6 Слов о Марии Иакова Коккиновафского, представленных 2 ранними рукописями гомилий константинопольского происхождения (Paris. gr. 1208 и Vat. gr. 1162, обе 1-й пол. XII в.).

Слово о празднике Зачатия Марии проиллюстрировано сценами «Отвержение даров», «Иоаким в пустыне», «Благовестие Иоакиму», «Плач Анны», «Благовестие Анне», «Возвращение Иоакима»; в тексте Слова о Рождестве Марии помещены иллюстрации «Рождество Пресв. Богородицы», «Излияние благодати на Царицу», «Молебная песнь царя Давида к Анне», «Младенца Марию помещают в Ее комнату», «Пир в честь Марии и благословение иереев», «Мария возвращается в свою комнату после благословения иереев», «Радостная песнь Анны», «Спор Иоакима и Анны о Марии»; в тексте Слова на «Введение во храм Пресв. Богородицы» - «Приготовление к введению во храм Пресв. Богородицы», «Шествие сопровождающих Марию к храму», «Вопрошание Захарии и ответы Анны», «Захария принимает Марию», «Захария возводит Марию на 3-ю ступень Святая Святых», «Иоаким и Анна посещают Марию».

В иконописи сцены Богородичного цикла входят в состав клейм икон Божией Матери или Богородичных праздников. На створках триптиха с центральным изображением Богоматери Виматариссы (начало XIII века, монастырь великомученицы Екатерины на Синае) представлено 12 сцен, из которых 8 включают образы Иоакима и Анны: «Отвержение даров», «Иоаким и Анна, возвращающиеся из храма», «Моление Иоакима в пустыне», «Моление Анны в саду. Благовестие Анне», «Встреча у Золотых ворот», «Рождество Пресвятой Богородицы», «Ласкание Марии», «Введение во храм». На 2-сторонней болгаркой иконе из селения Болгарово Бургаско «Богородица Одигитрия, с клеймами жития. Распятие» (2-я половина XVI века, ЦИАМ) на боковых полях изображены сцены детства Марии, соответственно в 7 клеймах из 8 (кроме сцены «Питание Марии. Молитва Захарии») показано житие Иоакима и Анны Иконы Божией Матери со сценами жития в клеймах получили особое распространение в русском искусстве XV-XVI веков, их примеры многочисленны: «Богоматерь Одигитрия, с житиями Иоакима, Анны и Богоматери» (середина XVI века, ГТГ); «Богоматерь Тихвинская, в раме с житием» (50-60-е годы XVI века, ГТГ); «Успение Пресвятой Богородицы, с житием» (конца XVI века, ГТГ) и многие другие.

Памятником средневекового лицевого шитья является запрестольная пелена «Евхаристия, с житиями Иоакима, Анны и Богоматери» (так называемый Суздальский воздух; 1410-1416 годы, ГИМ) московской работы, шитая «Константиновою Огрофенаю». На каймах пелены помимо образов евангелистов по сторонам размещены 18 сюжетных подписных клейм, в которых подробно изложены сюжеты от событий, связанных с Рождеством Пресвятой Богородицы, до Благовещения Пресвятой Богородицы (единственная сцена, где нет Иоакима и Анны).

Описание отдельных сцен

«Принесение даров». Иоаким и Анна приближаются к Иерусалимскому храму, в ограде - священник. В покровенных руках родителей Богородицы жертвенные дары, как правило 2 ягненка (редко горлицы), которых они протягивают священнику. Так эта сцена показана в жертвеннике церкви великомученика Георгия в Старой Ладоге (около 1167 года); мафорий Анны украшен розетками на челе и плечах, возрастная характеристика подчеркнута особенно резкими тенями в лике Анны, Иоаким изображен с темной бородой.

«Отвержение даров». Иоким и Анна отходят от храма, в проеме которого видна спина удаляющегося священника (например, роспись южного склона свода вимы церкви Успения на Волотовом поле в Великом Новгороде).

«Упреки Иоакиму». Эта сцена, очевидно, основывается на словах «Протоевангелия Иакова» «…и не пошел он [И.] к жене своей» (Protev. Jac. 1. 7). Сюжет встречается главным образом в памятниках с пространным изложением Жития Иоакима и Анны, например на иконе «Рождество Богородицы, с клеймами земной жизни» из местного ряда Богородице-Рождественского собора в Устюжне (начало XVI века, УКМ; 3-е клеймо): Иоаким и Анна изображены на фоне гористого, с редкими деревьями пейзажа, вполоборота, словно отходящими друг от друга. Поворот головы и жестикуляция обоих указывают на беседу между ними.

«Моление Иоакима». Согласно «Протоевангелию Иакова», Иоаким «…ушел в пустыню, поставил там свою палатку и постился сорок дней и сорок ночей» (Protev. Jac. 1. 7). Он изображается внутри палатки молящимся коленопреклоненно, как, например, на фреске церкви Санта-Мария ин Граделис в Риме (конец IX века) или на синайском триптихе (начало XIII века, монастырь великомученицы Екатерины на Синае).

«Моление Анны». Плач бездетной Анны иллюстрируется по тексту («Не подобна я птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у Тебя, Господи» - Protev. Jac. 3. 5) изображением сада или обозначающего его дерева с птицами, вьющими на нем гнезда (Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове, рубеж 30-х и 40-х годов XII века, монастырь Хора (Кахрие-джами) в Константинополе, около 1316-1321 годов). Иногда птицы показаны не на деревьях, а в водоеме, например плавающими в высоком бассейне, как в росписи церкви Святой Софии в Киеве (40-е годы XI века). Отзвук этого изобразительного мотива сохранился и в поздней иконописи, например на иконе «Рождество Богородицы» из Старого Симонова в честь Рождества Богородицы монастыря в Москве (начало XVII века, ГМЗК), где на поле справа также изображен фонтан с птицами, напоминающими лебедей (изображение соотносится также с текстом из Книги пророка Исаии, читаемым на службе Рождеству Пресв. Богородицы: « » - Ис 35. 7). Сцена моления нередко совмещается со сценой благовестия Анны. Так, в протоевангельском цикле на хорах в церкви великомученика Феодора Стратилата на Ручью в Великом Новгороде (1378 год) Анна изображена с протянутыми в молитве руками, пальцев которых едва не касается благословляющая десница слетающего с небес ангела.

«Благовестие Иоакиму» изображается аналогично сцене благовестия Анны, с той лишь разницей, что действие происходит не в саду, а на фоне пустынного или гористого пейзажа.

«Встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот» («Зачатие Анны»). Иоакима и Анны представлены в полный рост, в 3/4-ном развороте, устремленными навстречу друг другу. Их руки сомкнуты в объятиях, лики соприкасаются. В архитектурное окружение композиции с видом города с воротами и храмом, особенно в русской иконописи с XVI века, может вводиться изображение ложа, а в верхней зоне справа и слева соответственно фигурам Иоакима и Анны - сцены благовестия. Этот тип извода встречается на иконах конца XVI века из Зачатьевской церкви селения Лопасня (ныне город Чехов Московской обл.) (ЦМиАР), 2-й половины XVI века (КГОИАМЗ).

«Рождество Пресвятой Богородицы» смотри статью Рождество Пресв. Богородицы.

«Введение во храм Пресв. Богородицы» смотри статью Введение во храм Пресвятой Богородицы.

«Успение Анны». Иконописный подлинник под 25 июля содержит описание Анны, а не сцены ее успения: «…успение святыя Анны, матере Святыя Богородицы, риза багор, испод лазорь, рука молебна, в правой крест» (Большаков. С. 123). Сцена довольно редко встречается в составе минейных циклов, например в росписи церкви Успения Пресвятой Богородицы монастыря Грачаница, около 1320 года. Традиционно для композиций данного типа Анна изображена лежащей на ложе, вокруг которого склонившиеся женские фигуры.

Дополнительная литература:

Lafontaine-Dosogne J. Iconographie de l'enfance de la Vierge dans l'Empire byzantin et en Occident. Brux., 1964-1965. Vol. 1-2;

Лазарев В. Н. История визант. живописи. М., 1986; Византия, Балканы, Русь. Иконы кон. XIII в.- 1-й пол. XV в.: Кат. выст. к XVIII Междунар. конгрессу византинистов. Авг.-сент. 1991 / ГТГ. М., 1991. Кат. № 75; LCI. Bd. 5. Sp. 168-190; Bd. 7. Sp. 60-66;

Смирнова Э. С. Новгородская икона «Богоматерь Знамение»: Нек-рые вопросы Богородичной иконографии XII в. // ДРИ. М., 1995. [Вып.:] Балканы. Табл. X. С. 71, 75;

Синай. Византия. Русь: Правосл. искусство с VI до нач. ХХ в.: Кат. выст. / Мон-рь Св. Екатерины на Синае, Фонд Св. Екатерины, ГЭ. Б. м., 2000. С. 62. B-25;

София Премудрость Божия: Кат. выст. рус. иконописи XIII-XIX вв. из собр. музеев России. М., 2000. Кат. 19. С. 92-93;

Кат. 51. С. 162-163; Кат. 52. С. 164-165;

Логвин Г. Н. Собор Святоï Софiï в Києвi. К., 2001. С. 117. Ил. 70, 205.

Автор раздела: Э. В. Шевченко.

Иллюстрации:

Ковчег-реликварий в кафедральном соборе св. Сальвадора в Овьедо. 1101–1130 гг.;

Благовестие Иоакиму. Благовестие Анне. Мозаика ц. Успения Пресв. Богородицы мон-ря Дафни. Ок. 1100 г.;

Спас на престоле, с предстоящими Иоакимом и Анной. Икона. 2-я пол. XVI в. (ГТГ).;

Церковь праведных Иоакима и Анны в Можайске. 1867–1871 гг. Архит. К. В. Гриневский.;

Встреча у Золотых ворот. Рождество Пресв. Богородицы. Роспись ц. праведных Иоакима и Анны (Кралева ц.) в мон-ре Студеница (Сербия). Ок. 1314 г.;

Праведные Иоаким и Анна. Роспись подпружных арок ц. Спаса на Нередице в Вел. Новгороде. 1199 г.;

Сон прав. Иоакима. Роспись капеллы дель Арена в Падуе. Худож. Джотто. 1304–1306 гг.;

Погребение прав. Анны. Шитая пелена. 2-я пол. XV в. (СПГИАХМЗ);

Крипта правосл. ц. Рождества Пресв. Богородицы в Иерусалиме.;

Принесение даров. Роспись жертвенника ц. вмч. Георгия в Ст. Ладоге. Ок. 1167 г.;

Благовестие Анне. Аворий. VI в. (ГЭ).;

Прав. Анна с младенцем Марией. Икона. XIV в. (СПГИАХМЗ).;

Моление прав. Иоакима. Роспись ц. Санта-Мария ин Граделис в Риме. Кон. IX в.;

Праведные Иоаким и Анна. Роспись подпружных арок ц. Спаса на Нередице в Вел. Новгороде. 1199 г.;

Встреча у Золотых ворот. Миниатюра из Минология Василия II. 976–1025 гг. (Vat. gr. 1613. P. 23).;

Отвержение даров. Роспись юж. склона свода вимы ц. Успения на Волотовом поле. 1363 г. Фотография. 1910 г.;

Праведные Иоаким и Анна. Фрагмент нижнего поля иконы «Богоматерь Киккотисса, с пророками и избранными святыми». 1-я пол. XII в. (мон-рь вмц. Екатерины на Синае).;

Введение во храм Пресв. Богородицы, с житием Богоматери, праведных Иоакима и Анны. Икона. XVI в. (ГТГ).;

Праведные Иоаким и Анна. Фрагмент сцены «Введение во храм Пресв. Богородицы». Роспись ц. Богородицы, св. Иоанна Предтечи и вмч. Георгия в Гёреме, Каппадокия. 1-я пол. Х в.;

Праведные Иоаким и Анна. Роспись ц. вмч. Георгия в Курбинове, Македония. 1191 г.;

Праведные Иоаким и Анна. Оборотная сторона иконы «Богоматерь «Знамение»». 2-я четв.— сер. I в. (НГОМЗ, Софийский собор).

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