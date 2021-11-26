ИГНАТИЙ АНТИОХИЙСКИЙ

Игнатий Антиохийский (Богоносец, греч. ᾿Ιγνάτιος ὁ Θεοφόρος) — второй епископ Антиохийский (конец I — начало II в.).

Иерарх христианской Церкви, один из первых епископов Сирии , раннехристианский писатель («отец церкви»). И. А. родился, вероятно, в Антиохии . Иероним Стридонский в «Хронике» называет И. А. учеником ап. Иоанна Богослова , но других сведений о такой связи нет. В древней Церкви бытовала история о том, что имя Богоносец И. А. получил тогда, когда Христос взял его еще младенцем на руки.

Пострадал около 110 в Риме, куда был этапирован из Антиохии на суд и «и отдан на съедение зверям за исповедание Христа», как пишет о нем Евсевий Кесарийский . Из Сирии до Рима его сопровождали десять римских воинов, которых он за жестокость называл «леопардами». Путь их лежал через западную часть Малой Азии: через Филадельфию они отправились на север, оставив слева Эфес , Траллы и Магнесию , прибыли в Смирну , где их встретил еп. Поликарп с христианами, а церкви этих городов прислали в Смирну своих представителей. Именно для этих встреч И. А. и написал свои послания христианам (в тексте — «верным») парикий (= общин) в Эфесе, Магнесии и Траллах. Из Троады И. А. ехал через Эгейское море в Неаполь (ныне Кавала , Греция), оттуда — в Филиппы, далее прошел через Maкедонию и Эпир (по Эгнатиевой дороге), через Диррахий (ныне Дуррес, Албания). Наконец он прибыл в Рим, где был предан казни через растерзание дикими зверями (ad bestias) в Колизее. После казни мощи его были собраны римскими христианами и перенесены в предместье Антиохии на кладбище за городскими воротами Дафны. После взятия Антиохии персами (540) или арабами (637) мощи были перенесены в Рим.

Корпус посланий И. А. насчитывает 15 произведений, из которых 8 признаются неподлинными. К ним относят: «Послание к Тарсийцам»; «Послание к Антиохийцам»; «Послание к Ирону, антиохийскому диакону»; «Послание к Филиппийцам»; переписка с Марией Кассобольской; сохранившиеся только на латыни 2 коротких письма ап. Иоанну Богослову. Послания объединены темами единства церкви, роли епископа (в том числе в евхаристическом собрании), опасности еретических заблуждений (докетизма, иудейства) и др. Подлинными считаются послания: к Римлянам, Ефесянам, Магнесийцам, Траллийцам, Смирнянам, Филадельфийцам, а также к Поликарпу Смирнскому. В «Послании к Римлянам» раскрывается тема мученичества за Христа; «Послание к Поликарпу» посвящено обязанностям пастыря и паствы, роли вдовиц, брачных и безбрачных христиан в общине.

Лит.: Die Apostolischen Väter / Hrsg. A. Lindemann, H. Paulsen. Tübingen, 1992. S. 176—241; Скворцов К. Н. О посланиях св. Игнатия Богоносца // Труды Киевской Духовной академии. 1872. Т. 2. № 7. С. 545—558; Schoedel W. R. Ignatius of Antioch. Philadelphia, 1985; Weijenborg R. Les lettres d’Ignace d’Antioche: Étude de critique littéraire et de théologie. Leiden, 1969.