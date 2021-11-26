ИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ, СОФРОНИЙ ЕВСЕВИЙ (лат. Eusebius Sophronius Hieronymus Stridonensis)

Христианский писатель и переводчик.

Родился с христианской семье в Далмации , образование получил в Риме в школе Элия Доната , затем изучал риторику. В 366 г. в Риме принял крещение. В 368 или 369 г. он отправляется в Трир, где, возможно, собирался поступить на императорскую службу, но увлекся аскетизмом, решил принять монашество и отправился на Восток. Иероним провел 2 года в Антиохии, затем удалился в Халкидскую пустыню (к юго-востоку от Антиохии), где начал изучать древнееврейский язык. Из-за споров с монахами о Троице Иероним был вынужден покинуть пустынь и вернуться в Антиохию, где был рукоположен в пресвитеры. Во время этого путешествия Иероним увидел знаменитое видение, в котором Господь его обвинил в том, что он плохой христианин: «Ты цицеронианин, а не христианин; ибо где сокровище твое, там и сердце твое», а ангелы подвергли его бичеванию.

Вернувшись в 382 г. в Рим, Иероним по просьбе папы Дамаса начал работу над сверкой и исправлением латинского перевода Нового Завета и псалмов. Вокруг Иеронима складывается кружок друзей и почитателей, объединенных интересом к аскетизму и переводам Писания (Рогациан, Океан, вдовы Марцелла и Павла). В 384 г. умирает старшая дочь Павлы; Иеронима обвиняют в том, что он стал чрезмерно строгим аскетизмом подорвал ее здоровье. Иероним надеялся на помощь Дамаса, но тот умирает 11 декабря 384 г. и на римский престол избирают неученого Сириция.

Иеронима вынуждают покинуть Рим, и в 385 г. он снова отправляется на Восток. К нему присоединилась Павла и несколько римских монахинь, и после путешествия по Сирии, Финикии, Палестине и Египту они вернулись и основали мужской и женский монастыри в Вифлееме. Там Иероним провел остаток жизни, ведя аскетический образ жизни, занимаясь переводом Писания на латинский язык и раскрытием христианского учения.

Иероним был плодовитым писателем. Кроме Вульгаты – перевода Ветхого и Нового Заветов на латынь, ставшего общепринятым, ему принадлежат многочисленные комментарии на библейские книги, при написании которых он опирался на сочинения предшественников, особенно Оригена. Иероним написал несколько полемических сочинений, продолжение «Хроники» Евсевия , сборник кратких биографий «О знаменитых мужах». Письма Иеронима – ценный источник по истории церковной жизни IV-V вв.

Сочинения :

Migne. Patrologia Latina. T. 22-30;

Творения блаженного Иеронима Стридонского. Киев, 1879-1903.

Иллюстрация :

Св. Иероним. Рельеф из церкви Рождества Господня. Палестина.