ИЕРEMИЯ

ИЕРEMИЯ - второй из великих ветхозаветных пророков, по происхождению из священнического рода.

В Ветхом Завете

Иеремия родился под Иерусалимом, в небольшом левитском городке Анафофе, его отцом был Хелкия (Иер 1. 1). В годы правления царя Манассии, когда пророки подвергались преследованиям, Иеремия был еще ребенком (4 Цар 21. 16; Иер 2. 30); в юности он стал свидетелем восстановления Иудеи при благочестивом царе Иосии, который воспользовался упадком Ассирии и вернул под свою власть северные области страны. В 13-й год царствования Иосии (около 627 года до Р. Х.) Господь призвал Иеремию к пророческому служению. «И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои» (Иер 1. 9). Иеремия этому противился. «О, Господи Боже! - молился он,- я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь определил его судьбу: «...прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя» (Иер 1. 5-10). Он призвал Иеремию к служению: «Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер 1. 10).

В 622 году до Р. Х. царь Иосия провел богослужебную реформу. Забытая книга закона, которую нашли в храме (4 Цар 22. 3-20), была объявлена священной для всего народа. В соответствии с указаниями книги по реформе Иосии были упразднены все святилища, кроме храма Соломона. Иеремия поддержал эти преобразования (Иер 11. 2), но священники Анафофа были недовольны этими действиями и враждебно стали относиться к Иеремии. Первые проповеди Иеремии были направлены против тех, кто слишком полагались на политическое возрождение царства. Иеремия проповедовал, что благословение Божие сохранится, только если люди покаются, будут свято блюсти законы справедливости и станут уповать на Бога, а не на земную силу. Но в Иерусалиме слова пророка не были услышаны.

Царь Иосия выступил против египетского фараона, воевавшего с усилившимся Вавилонским царством, и погиб в битве при Мегиддо (609 год до Р. Х.). Израиль на время стал данником Египта. Царем в Иерусалиме фараон Нехао II поставил Иоакима (607-597 годы до Р. X.), который не собирался продолжать дело своего отца Иосии.

Пророк описывает некоторые события царствования Иоакима. Вскоре после его восшествия на престол, в один из праздников, когда во дворе храма собралось много молящихся из всех городов Иудеи, Иеремия по повелению Божию возвещает народу, что Иерусалим будет поражен проклятием, а храм постигнет участь Силома, который был разрушен (Иер 26. 6). С этого времени начинается борьба Иеремии со священниками и с лжепророками Иерусалима. Он проповедует, что иудеям нельзя уповать на святыню, пока они будут «притеснять иноземца, сироту и вдову», пока не покончат с нечестием и со злыми обычаями. Пророка пытались схватить, и только вмешательство царедворцев спасло Иеремию. Однако царь Иоаким велел казнить одного из единомышленников Иеремии, пророка Урию (Иер 26. 23). После этого события начинается крестный путь пророка. Свои переживания он изливает в псалмах, которые часто называют «исповедями» Иеремии (Иер 11. 18-23; 12. 1-6; 15. 10-21; 17. 12-18; 18. 18-23; 20. 7-18). Он предвидел, что народу не избежать возмездия, но не имел возможности предотвратить его, т. к. правители не обращали внимания на его предсказания. Иеремия не остановился и перед прямым обличением царя Иоакима (Иер 22. 15-19). Лжепророки схватили Иеремию и, представив на суд князей и народа, требовали его немедленной смерти (Иер 26. 8). Только усилиями некоторых благорасположенных к нему князей он был спасен от расправы (Иер 24).

В 604 году в Вавилоне царем стал Навуходоносор II. Иеремии было открыто, что Израиль должен посвятить себя делам веры и не противиться новому владыке Востока. Пророчества об этом Иеремия продиктовал своему ученику Варуху, который прочел их перед народом в храме (Иер 36. 1-8), после чего царедворцы отнесли свиток царю. Иоаким слушал чтение по частям, отрывал прочитанные куски свитка и бросал их в жаровню. Иеремия с Варухом едва спаслись от царского гнева, «но Господь сокрыл их» (Иер 36. 26). Позднее в тайном убежище Иеремия и Варух вторично записали пророчества, и еще было «прибавлено к ним много подобных тем слов» (Иер 36. 32). Вскоре Иеремию схватили и поставили у ворот в колодках.

Осенью 597 года царь Иоаким скончался. Престол перешел к его сыну Иехонии, Но и он не внимал голосу Иеремии и поддерживал фараона в его войне против Навуходоносора. Священник и надзиратель при храме Пасхор, услышав пророчества Иеремии о грядущих бедствиях, ударил его и «посадил в колоду» при Вениаминовых вратах храма. На следующий день, когда Пасхор его выпустил, пророк вновь возвестил, что Господь предает всю Иудею в руки вавилонского царя, который разорит страну и уведет народ в Вавилон (Иер 20. 1-6). В 597 году до Р. X. Навуходоносор осадил город, без боя взял его и переселил в Вавилон Иехонию, часть иудейской знати и много жителей. В числе уведенных в плен находились и лжепророки, утешавшие народ надеждой на скорое возвращение домой.

На престол Иудейского царства взошел 3-й сын Иосии, Матфания, принявший тронное имя Седекия (597-586 годы до Р. X.), но и при нем положение Иеремии не изменилось. Борьба с лжепророками продолжалась. Седекия решил укрепить свою власть и присоединиться к антивавилонскому союзу моавитского, идумейского и др. царей. Теперь Иеремия надеялся только на «остаток» Израиля - на тех, кто были уже уведены на чужбину (Иер 24. 1-10; 29): они должны покаяться и понять свое истинное призвание. Иеремия продолжал говорить о непротивлении вавилонянам, за что был объявлен изменником и брошен в ров, где едва не погиб. Пророк спасся благодаря ходатайству богобоязненного царедворца Авдемелеха, Иеремия снова перевели в караульное помещение дворца, где царь тайком вопрошал его о будущем. Иеремия тщетно внушал ему: необходимо оставить расчеты на союзников и сохранять верность Навуходоносору. Для вразумления Седекии Иеремия по повелению Божию явился на улицах Иерусалима с узами и ярмом на шее (Иер 27. 2); такие же ярма он послал и к 5 царям, вступившим с Седекией в коалицию против Вавилона. Лжепророку Ананию, сокрушившего ярмо на шее Иеремии (Иер 28. 10) и предсказавшего возвращение из плена через 2 года (Иер 28. 3-4), Иеремию уличил во лжи. В том же году Анания умер (Иер 28. 15-17).

В 588 году вавилоняне вторглись в Палестину, разрушили основные крепости. В осажденном Иерусалиме начался голод. В 587/586 году Иерусалим пал. Царь с некоторыми царедворцами и частью воинов пытался скрыться за Иорданом. Его схватили и отвели в сирийский город Риблу, где по приговору Навуходоносора царских сыновей закололи на глазах отца, а его самого ослепили, в оковах отвели в Вавилон, и он умер в темнице. Иерусалим был разрушен, а храм сожжен вместе с ковчегом, как предсказывал Иеремия.

После разрушения Иерусалима и переселения иудеев в Вавилон жители города освободили пророка. Навузардан, начальник царских телохранителей, по повелению Навуходоносора предоставил Иеремии выбрать место жительства. Пророк пожелал остаться в своем отечестве и быть советником Годолии, нового наместника Иудеи. Но вскоре Годолия был убит сторонниками военной партии, которые, совершив это преступление, решили бежать в Египет от гнева Навуходоносора. Они заставили Иеремию идти с ними. Какое-то время он жил и проповедовал в иудейской колонии Египта. В последние годы Господь вселил в сердце престарелого пророка надежду на возвращение в землю обетованную. Один из циклов его речей, условно называемый «Книга утешения» (Иер 30-31), возвещал уже о новом завете (смотрите Иеремии пророка книга).

В поздней библейской литературе

Автор книг Паралипоменон отмечает политические события, связанные со служением Иеремии. В 2 Пар 35. 25 упоминается плач, сложенный Иеремией на смерть царя Иосии, который погиб в 609 году до Р. Х. у Мегиддо в битве с войсками фараона Нехао II (смотрите об этом также в статье Иеремии плач). В 2 Пар 36. 12 о царе Седекии говорится, что «делал он неугодное в очах Господа, Бога своего» и «не смирился пред Иеремиею пророком, пророчествовавшим от уст Господних». Аллюзиями на события Книги пророка Иеремии исследователи считают 2 Пар 36. 13, 15 (Rudolph W. Chronikbücher. Tüb., 1955. S. 334-337; Wolff. 1976. S. 6). Указ Кира II об освобождении иудеев вышел «во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии» (2 Пар 36. 22).

Иисус, сын Сирахов, среди ветхозаветных праведников упоминает Иеремию (Сир 49. 6-7), которого цари иудейские «оскорбляли, хотя он еще во чреве освящен был в пророка, чтобы искоренять, поражать и погублять, равно как строить и насаждать» (Сир 49. 9). В 2 Макк 15. 12-16 сообщается о сонном видении Иуде Маккавею: он должен был «возбудить к мужеству» своих воинов. Вместе с первосвященником Онией ему явился др. муж, «украшенный сединами и славою, окруженный дивным и необычайным величием», это, по словам Онии, был Иеремия, «который много молится о народе и святом городе». Он дает Иуде золотой меч, чтобы поразить всех врагов. (Образ Иеремии как небесного ходатая присутствует в последующей иудейской традиции.)

Др. традиции, связанные с Иеремией, сохранили жившие в Египте иудеи. Из «записей пророка Иеремии» (2 Макк 2. 1) известно, что пророк не только предостерегал от забвения закона и призывал иудеев «не заблуждаться мыслями» перед изображениями языческих богов, но и приказывал взять с собой огонь жертвенника (2 Макк 2. 1-3), который сохранился до времени Неемии , когда от него вновь был зажжен огонь в алтаре. Кроме того, пророк «по бывшему ему Божественному откровению» взял с собой скинию, ковчег и жертвенник и спрятал их в пещере на горе Нево, где священные предметы должны были храниться, «доколе Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа» «и явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил, чтобы особенно святилось место» (2 Макк 2. 4-8). Пророк Даниил сообщает, как он прочитал в Книге пророка Иеремии о 70 годах плена (Иер 25. 11; 29. 10), которые им истолкованы как 70 седмин (Дан 9. 2, 24). Многие аллюзии на Книгу пророка Иеремии встречаются в 4-й книге Ездры (4 Ездр 1. 4-6, 25-26, 30-33; 2. 1, 18-19, 31; 15. 10-11, 23, 28-29, 57; 16. 9).

Во время земной жизни Иисуса Христа иудеи ожидали воскресения Иеремии из мертвых (Мф 16. 14).

В апокрифах и экзегетической литературе

В первые века по Р. Х. возник ряд апокрифических писаний, сохранивших предания о судьбе Иеремии и его секретаря Варуха. К этим произведениям относятся Апокалипсисы Варуха (сирийский (100-120 годы по Р. Х.) и греческий (II век), которые позднее были отредактированы христианским автором), а также созданные в 1-й трети II века Паралипоменоны Иеремии (об этих произведениях смотрите в статье Варух). Интерес иудеев к Иеремии особенно очевиден после разрушения храма в 70 году и до поражения восстания Бар-Кохбы (135 год), а также несколько десятилетий после этого события. Пророчества Иеремии о катастрофе, постигшей Иудею в результате иноземного завоевания, понимаются также как предсказания более позднего по времени римского завоевания, при этом сохраняются ожидания, что предреченные в древности пророком спасение и восстановление страны осуществятся и после разгрома, учиненного новыми завоевателями. В египетской диаспоре, где Иеремия пребывал в последние годы жизни и, возможно, умер, сохранилось много произведений о пророке.

В апокрифическом «Жизнеописании пророков», составленном после 70 года (Vitae prophetarum. 46. 14 //Propheten- und Apostellegenden nebst Jüngerkatalogen des Dorotheus und verwandter Texte / Hrsg. Th. Schermann. Lpz., 1907. S. 81-89), добавляются сведения о его сестре Сусанне (Propheten- und Apostellegenden. S. 85). Так же как во 2-й книге Маккавейской, в «Жизнеописании пророков» сообщается о спасении в Египте пророком скинии, ковчега и жертвенника, а также людей от змей и крокодилов, о предсказании языческим жрецам гибели их богов (Wolff. 1976. S. 39-43). В «Жизнеописании...» говорится и о смерти пророка: он был побит камнями иудеями, умер в Тафне в Египте и похоронен при доме фараона. Позднее Александр Великий перенес его тело в Александрию (ср.: Ioan. Mosch. Prat. spirit. 77, упомянут памятник, который был украшен царицей Еленой). В окрестностях города и в городе его прах изгонял змей и крокодилов.

Деятельность Иеремии и его вражда с царем Седекией описаны в «Апокрифе Иеремии», первоначально греческого происхождения (Египет, III/IV век по Р. Х. (Marmorstein. 1928)). Его коптская и арабская редакции содержат поздние христианские добавления из Евангелий детства (издание: Kuhn. 1970; Mingana. 1927 год; Апокриф. 2001 год; об этом смотрите также в статье Иеремии пророка апокрифы). Навуходоносор решается напасть на народ Божий, когда узнает о расцвете идолослужения при Седекии (Апокриф. 2001. С. 231-232). Напрасно Иеремия просит Бога помиловать народ Израиля, ибо среди этих людей нет ни одного праведника (Там же. С. 235; ср.: Быт 18. 20-33). Иеремия прячет ключи от храма, уходит с народом в вавилонский плен и молится за него (Апокриф. 2001. С. 240; Kuhn. 1970. P. 291-308; Mingana. 1927. P. 169-175). При персидском царе Кире II пророку позволено с почестями вернуться в Иерусалим вместе со своим народом (Апокриф. 2001. С. 241).

В сочинении «Пещера сокровищ» (христианском по происхождению, но содержащем достаточно ранние еврейские предания о пророках) имеются сообщения (их источник неизвестно) об Иеремии: после разрушения Иерусалима «никого не осталось в городе, кроме пророка Иеремии, который жил в нем и 20 лет оплакивал его. Пророк Иеремия умер в Самарии; его похоронил священник Ор в Иерусалиме, как его о том просил Иеремия» (La caverne des trésors. Lovanii, 1987. Vol. 2. P. 124-125).

Евсевий Кесарийский приводит фрагмент сочинения иудейского историка Евполема (середина II века до Р. Х.) об Иеремии (Euseb. Praep. evang. IX 39. 1-5), в котором сообщается, что ко времени царя «Ионакима» (т. е. Иоакима, 608-597 годы до Р. Х.) Иеремия обличал служение Ваалу и возвещал о предстоящей катастрофе, имеются текстовые совпадения с Иер 1. 3; 4. 16; 36, с апокрифическими сочинениями, которые встречаются в др. источниках. Так, Навуходоносор принял решение о войне с иудеями, только когда узнал о проповеди Иеремии о грядущей каре Божией и о том, что пророк смог спасти ковчег завета со скрижалями закона (ср.: 2 Макк 2. 4-8). Сообщается также о сожжении 1-го свитка пророчеств Иеремии (ср.: Иер 36. 21-26), но с уточнением, что по приказу царя сжечь свиток должен был сам пророк, но ему удалось избежать этого (Wolff. 1976. S. 16-17).

Достаточно подробно рассказывает о личности и служении Иеремии Иосиф Флавий (Ios. Flav. Antiq. X 78 - XI 1), точно следуя тексту Книги пророка Иеремии. В 5 Ездр 2. 18 Иеремия упоминается среди помощников, которые, согласно обетованию, должны прийти к христианам. В предсказании суда в 6 Ездр 15. 57 содержится аллюзия на Иер 18. 21. В Книге Сивилл Иеремия - один из тех, кто предстоит у трона Христа во время последнего Суда (Sib. 2. 249).

О жизни Иеремии упоминается в экзегетических произведениях раннехристианских авторов. Феофил Антиохийский (180 год) без указаний на конкретные места в Книге пророка Иеремии описывает события истории Израиля - от гибели царя Седекии и завоевания Иерусалима до окончания 70-летнего вавилонского плена (Theoph. Antioch. Ad Autol. 3. 25). Сщмч. Ипполит Римский - 1-й раннехристианский автор, интересовавшийся личностью пророка и историческими обстоятельствами его служения. Иеремия упоминается в «Хронике» (Hipp. Chron. 719) и в списке священников как сын Хескии, который в 18-й год правления Иосии нашел в храме книгу закона (673-674 годы) (Ibid. 675-680). В комментарии на Книгу пророка Даниила сказано, что Сусанна, жена Иоакима (Дан 13. 2), названа дочерью священника Хелкии, тогда Иеремия можно считать ее братом. Со всеми пленниками он идет в Египет, живет и проповедует в Тафнисе, побит камнями иудеями (Hipp. In Dan. I 12. 8; ср.: Clem. Alex. Strom. I 120. 2-3, здесь же отмечается, что современником Иеремии был пророк «Амбакум» - 122. 4).

Раввины рассматривали Иеремию прежде всего как пророка, возвещавшего о Суде (Вавилонский Талмуд, Берахот. 57б; Wolff. 1976. S. 10). В то же время они не забывали традиционный образ Иеремии, известный уже из Маккавейских книг,- пророка - утешителя и молитвенника за народ. Иеремия часто сравнивается с Моисеем (Ginzberg L. The Legends of the Jews. Phil., 1939. Vol. 6. P. 386). В последние дни Иеремия вместе с Илией возьмет землю обетованную для народа Израиля (Ibid. P. 341). Иерусалим мог быть разрушен только после того, как Иеремия оставил город, он ограждал его молитвами как каменной стеной (Ibid. P. 393). Иеремию иногда причисляется к библейским праведникам, которые живыми были взяты на небеса (Ibid. P. 400, 412), но в текстах сообщается о смерти и даже о мученичестве пророка в Египте, Палестине и Вавилоне. Иудейские легенды о рождении, юности, призвании и служении пророка во многом противоречивы (Rothoff A. Jeremiah // EJud. Vol. 9. P. 1359-1360).

Места, связанные с именем Иеремии

Наиболее достоверным, по мнению исследователей, является упоминание о том, что иудеи побили камнями Иеремию и он был похоронен в доме фараона в городе Тафнисе (LXX: Τάφναι; в настоящее время от города остался курган в окрестностях Телль-эль-Фарамы, близ Порт-Саида) (Jeremias. 1958. S. 108, 111). Иоанн Мосх сообщает о захоронении останков Иеремии в Тетрапиле, на пересечении 2 основных дорог Александрии (Ioan. Mosch. Prat. spirit. // PG. 87. Col. 2929).

В позднем иудейском предании гроб некоего Иеремии в окрестностях города Тивериада идентифицируется с гробом пророка (Jeremias. 1958. S. 111).

В путевых заметках монастыря Эгерии (381-384 годы) говорится о башне в городе Анафофе, в 4 римских милях от Иерусалима, где Иеремия написал плач (CCSL. Vol. 175. P. 96; Wilkinson J. Egeria's Travels. L., 1971. P. 186). В разных паломнических описаниях святых мест VI века трижды упоминается яма, в которой был заключен Иеремия (Иер 38. 6): архидиак. Феодосий указывает ее место в Иерусалиме, у претории Пилата, рядом с церковью Святой Софии (CCSL. Vol. 175. P. 118); согласно Иерусалимскому бревиарию, Иеремия был брошен в Силоамскую купель (Ibid. P. 112); по сообщению анонимного паломника из города Пьяченца, его бросили у городских ворот в стоячую воду (Ibid. P. 141).

Иллюстрация:

Прор. Иеремия. Роспись собора Св. Софии в Киеве. 40-е гг. XI в. Архив ПЭ.

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