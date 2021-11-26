ИАКОВ ЗЕВЕДЕЕВ

ИАКОВ ЗЕВЕДЕЕВ - один из двенадцати апостолов, брат апостола Иоанна Богослова .

(Мф. 10:2; Мк. 1:19, 3:17, 5:37, 13:3, 14:33). Сын га­ли­лей­ско­го ры­ба­ка Зе­ве­дея, слу­шал про­по­ведь Ио­ан­на Кре­сти­те­ля и од­ним из пер­вых вме­сте с бра­том стал уче­ни­ком Ии­су­са Хри­ста . Иа­ков и Ио­анн Зе­ве­дее­вы по­лу­чи­ли от Хри­ста про­зви­ще Во­анер­гес (Сы­ны гро­мо­вы; греч. Βοα­νη­ργές; Мк. 3:17), ука­зы­вав­шее на их по­ры­ви­стый ха­рак­тер.

Вместе с Петром и Иоанном Иаков Зеведеев стал свидетелем воскрешения дочери Иаира (Мк. 5:37), Преображения (Мф. 17:1; Мк. 9:2 и Лк. 9:28) и Гефсиманского борения (Мк. 14:33). Пре­тер­пел му­че­ни­че­скую кон­чи­ну при ца­ре Иро­де Аг­рип­пе I (37–44 н. э.; Де­ян. 12:1–2).

Дни па­мя­ти в восточной Церк­ви - 30 ап­ре­ля (13 мая) и 30 ию­ня (13 ию­ля) в Со­бо­ре Две­на­дца­ти апо­сто­лов; в западной Церк­ви - 25 ию­ля.