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ИАКОВ АЛФЕЕВ
ИАКОВ АЛФЕЕВ - один из двенадцати апостолов.
(Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:15; Деян. 1:13). Согласно преданию, после Пятидесятницы совершил миссионерские путешествия вместе с ап. Андреем Первозванным, проповедовал в Иудее, Газе, Эдессе, Элевтеруполе. Принял мученическую смерть через распятие в егип. г. Острацин. Часто отождествлялся с Иаковом Праведным, однако в совр. библеистике эти фигуры разделяются.
Дни памяти в восточной Церкви - 30 июня (13 июля) в Соборе Двенадцати апостолов и 9(22) октября; в западной Церкви - 3 мая.
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