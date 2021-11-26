ХРИЗМА

Монограмма имени Христа, составленная из двух начальных греческих букв Его имени – Х (хи) и Р(ро)

Хризму можно увидеть на христианских саркофагах и мозаиках, надписях в колумбариях и катакомбах, стеклянных и керамических сосудах, светильниках. Наряду с рыбой (ΙΧΘΥΣ), пастырем, голубем и якорем, она была одним из самых распространенных христианских символов в первые века. Иногда по краям монограммы размещали буквы Α (альфа) и Ω (омега), что является явной отсылкой к словам Откровения Иоанна: «Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь» (1:8). Возможно, именно хризма считалась «печатью Бога Живого», которая упоминается в Откровении (7:2).

Венок вокруг хризмы, который встречается на многих саркофагах, символизирует победу воскресения над смертью и служит визуальным выражением этого триумфа.

Император Константин I после видения накануне битвы у Мульвийского моста (312 г.) разместил хризму на лабаруме – государственном знамени Империи; об этом с некоторыми разногласиями рассказывают Лактанций и Евсевий Кесарийский. Позже эта монограмма появляется на щитах и шлемах римских воинов.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев