ГОГ И МАГОГ

ГОГ И МАГОГ - (Ма­гог - воз­мож­но, от ак­кадского -mfit Gugu - стра­на Гу­гу), в эсхатологических мифах иудаизма и христианства, а также ислама воинственные антагонисты народа божьего, которые придут в «последние времена» с севера или других окраин населённого мира.

Ма­гог упо­мя­нут в Вет­хом За­ве­те как сын Иа­фе­та (Быт. 10:2; I Па­рал. 1:5), ро­до­на­чаль­ник-эпо­ним ка­ко­го-то се­вер­но­го по от­но­ше­нию к Па­ле­сти­не на­ро­да, по­став­лен­но­го в связь с ми­дя­на­ми и ким­ме­рий­ца­ми. В Кни­ге про­ро­ка Ие­зе­кии­ля Гог - князь Ро­ша, Ме­ше­ха и Фу­ва­ла, сим­во­ли­зи­рую­щих вра­ж­деб­ный ко­че­вой се­вер. Гог по­ве­дёт рать кон­ни­ков «от пре­де­лов се­ве­ра» в сою­зе с другими на­ро­да­ми, и про­изой­дет это «в по­след­ние дни», ко­гда Из­ра­иль вер­нёт­ся из пле­не­ния и бу­дет жить «безо­пас­но»; сам Ях­ве вы­сту­пит про­тив Го­га, по­ра­зит «на го­рах из­раи­ле­вых» его вой­ска и по­шлёт огонь на зем­лю Ма­гог (Ие­зек. 38-39). В но­во­за­вет­ном про­ро­че­ст­ве имя «Гог» по­ня­то как обо­зна­че­ние на­ро­да, а на­ше­ст­вие Гога и Магога при­уро­че­но к ис­те­че­нию сро­ков ты­ся­че­лет­не­го цар­ст­ва, ко­гда са­та­на вый­дет из за­то­че­ния (ха­рак­те­рен мо­тив про­ры­ва за­пер­тых до вре­ме­ни сил зла, при­сут­ст­вую­щий и в му­сульманской вер­сии); при­дя с «че­ты­рёх уг­лов зем­ли», Гог и Магог в не­ис­чис­ли­мом мно­же­ст­ве ок­ру­жат «стан свя­тых и го­род воз­люб­лен­ный», но бу­дут по­жра­ны ог­нём с не­бес (Откр. 20:7-9).

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