ГОГ И МАГОГ
ГОГ И МАГОГ - (Магог - возможно, от аккадского -mfit Gugu - страна Гугу), в эсхатологических мифах иудаизма и христианства, а также ислама воинственные антагонисты народа божьего, которые придут в «последние времена» с севера или других окраин населённого мира.
Магог упомянут в Ветхом Завете как сын Иафета (Быт. 10:2; I Парал. 1:5), родоначальник-эпоним какого-то северного по отношению к Палестине народа, поставленного в связь с мидянами и киммерийцами. В Книге пророка Иезекииля Гог - князь Роша, Мешеха и Фувала, символизирующих враждебный кочевой север. Гог поведёт рать конников «от пределов севера» в союзе с другими народами, и произойдет это «в последние дни», когда Израиль вернётся из пленения и будет жить «безопасно»; сам Яхве выступит против Гога, поразит «на горах израилевых» его войска и пошлёт огонь на землю Магог (Иезек. 38-39). В новозаветном пророчестве имя «Гог» понято как обозначение народа, а нашествие Гога и Магога приурочено к истечению сроков тысячелетнего царства, когда сатана выйдет из заточения (характерен мотив прорыва запертых до времени сил зла, присутствующий и в мусульманской версии); придя с «четырёх углов земли», Гог и Магог в неисчислимом множестве окружат «стан святых и город возлюбленный», но будут пожраны огнём с небес (Откр. 20:7-9).