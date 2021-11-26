ГЕФ
ГЕФ (Гат, евр., - точило, винный пресс) - один из 5 главных городов филистимлян, упоминаемых в ВЗ.
Располагался в Шефеле, к югу от города Екрон (Телль-Микне), в наибольшей близости к территории Иудеи с востока (1 Цар 17. 52). ВЗ описывает Геф как город Ханаана, где после эпохи Иисуса Навина еще сохранялись поселения легендарного племени Енакимов (Нав 11. 22). Из Гефа происходили исполинский воин филистимлян Голиаф (1 Цар 17. 4) и другие воины-гиганты (2 Цар 21. 19-22). Геф упоминается как Gimti в списке ханаанских городов в амарнских письмах (EA. 290. 9). Там находился ковчег завета во время его пленения филистимлянами (1 Цар 5. 1-12). Царь Давид, изгнанный из окружения царя Саула, скрывался в Гефе (1 Цар 21. 10-15) и затем поступил на службу к филистимскому правителю Гефа Анхусу (1 Цар 27. 6). Библейское выражение «не рассказывайте в Гефе» было изначально связано с оплакиванием Давидом погибших в бою Ионафана и Саула (2 Цар 1. 20; ср.: Мих 1. 10). Впоследствии воины из Гефа упоминаются среди наемных воинов Давида (2 Цар 15. 18-23), а Аведдару Гефянину (2 Цар 6. 10) был доверен ковчег завета на 3 месяца, до его переноса в Иерусалим (2 Цар 6. 10-11; 1 Пар 13. 13). В 1 Пар 18. 1 говорится о завоевании Филистии Давидом (ср.: 2 Цар 8. 1), однако войны за Геф, территорию которого контролировали цари Иудеи, продолжались и в эпоху разделения царств. Стены Гефа были укреплены Ровоамом (2 Пар 11. 8), хотя впоследствии Геф отобрал у Иудеи Азаил Дамасский (4 Цар 12. 18). Затем он был отвоеван у филистимлян при царе Озии (2 Пар 26. 6). Пророк Амос в середине VIII века до Р. Х. говорит о Гефе, вероятно, как об уже разрушенном филистимском городе (Ам 6. 2). Позднее пророки не упоминают о Гефе даже в списках филистимских городов (Иер 25. 20; Соф 2. 4; Зах 9. 5), но он перечислен в надписи Саргона II, царя Ассирии, в списке покоренных им городов в кампанию 712/711 годов до Р. Х. против Азури, царя Ашдода (ANET. N 286).
До середины ХХ века археологи, включая У.Ф. Олбрайта, отождествляли с Геф современным Телль-Шейх-Ахмед-эль-Арейни, к северу от современного Кирьят-Гат (Albright. P. 6-12). Олбрайт искал Геф южнее Аккарона, опираясь на известие о возвращении земель «от Аккарона и до Гефа» (1 Цар 7. 14). Однако раскопки 1956 и 1961 годов под рукововдством С. Йейвина на Эль-Арейни показали, что в эпоху филистимлян это место не заселялось (EAEHL. Vol. 1. P. 89-97). Вскоре Дж.Э. Райт выдвинул новую версию отождествления, указав на Тель-Сера (араб. Телль-эш-Шария) еще дальше к югу, вдоль реки Герар, на самом краю пустыни Негев (Wright. P. 80), где раскопками Э. Орена в 1972-1976 годах были вскрыты следы значительного поселения филистимской эпохи (EAEHL. Vol. 4. P. 1059-1069).
В настоящее время наиболее вероятной и распространенной версией отождествления остается более северный памятник, Телль-эс-Сафи, на южном берегу реки Ха-Эла, к северо-западу от Бет-Гуврина и к юго-востоку от Телль-Микне (Rainey. P. 64-68). Северное расположение Гефа поддерживается упоминаниями Гефа у Евсевия Кесарийского (Euseb. Onomast. 26. 4). Описание конфликтов потомков Ефрема и Вениамина (1 Пар 7. 20-23; 8. 13), также имевшее отношение к северным территориям, может быть связано или с Гефом, или с местом, известным как Гиффаим (Mazar. P. 228).
На Телль-эс-Сафи Палестинский исследовательский фонд пытался уже в 1899 года проводить работы, во время которых было собрано много керамики, в т. ч. и типичной для филистимлян, но стратиграфия памятника не была установлена (EAEHL. Vol. 4. P. 1024-1027). Занимавшее основную часть телля арабское поселение мешало проводить большие работы; крупномасштабные раскопки, продолжающиеся до настоящего времени, были возобновлены в 1996 году представителями нескольких университетов (A. Мэир, A. Боас, T. Шнайдер). В ходе исследований было установлено, что Телль-эс-Сафи был обитаем с эпохи энеолита; его размер оказался вчетверо больше, чем считалось по предварительной оценке Ф.Дж. Блисса и Р. Макалистера. Монохромной филистимской керамики, характерной для 1-й стадии железного века (1200-1000 годы до Р. Х.), здесь собрано не много, но зато найдено большое количество красно-черной двухцветной посуды, свойственной следующей стадии филистимского освоения Ханаана. Особого процветания поселение Телль-эс-Сафи достигло в X-IX веках и было разрушено на рубеже IX-VIII веков до Р. Х. Слой разрушения отчетливо выделен и маркирован находками остатков зданий и строительных материалов, предметов религиозного характера, использовавшихся в филистимском культе, и др. Керамическая посуда этого слоя - ярко выраженная позднефилистимская, с примесью финикийской, лощеная темно-красная и бело-черная полосатая. Аэрофотосъемка и последующие разрезы показали, что Телль-эс-Сафи с 3 сторон (кроме обрывистой северной) окружал глубокий осадный ров, вырытый армией Саргона II (сведения о таких рвах встречаются в источниках), но не исключена и фортификационная функция такого сооружения (поскольку вал насыпан со стороны осажденных).
Ниже слоя разрушения отмечены слой раннего железного века (Х-IX века до Р. Х.) и 2 слоя XI века, в которых собраны прекрасно сохранившиеся сосуды филистимского типа и изделия из слоновой кости. На одном из участков был обнаружен слой позднего бронзового века (1550-1150 годы до Р. Х.), причем уровень разрушения этого поселения совпадает с концом периода; по-видимому, он связан с гибелью ханаанского Гефа (в слое есть фрагменты прото-ханаанских надписей, египетской печати и большое количество керамики).
В 2005 году найдена одна из самых ранних (не позднее 1200 года до Р. Х.) филистимских надписей, включающая 2 индоевропеских имени. В настоящее время Правительство Израиля приняло решение превратить Телль-эс-Сафи в археологический заповедник (Sudilovsky J. Giving the Philistines Their Due: Inscription Found in Gath // BiblArch. 2005. Vol. 31. N 6. P. 19).
Дополнительная литература:
Albright W. F. Contributions to the Hist. Geography of Palestine // AASOR. 1923. Vol. 2/3. P. 1-46;
Mazar B. Gath and Gittaim // IEJ. Vol. 4. 1954. P. 227-235.