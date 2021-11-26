ГЕФ

ГЕФ (Гат, евр., - точило, винный пресс) - один из 5 главных городов филистимлян, упоминаемых в ВЗ.

Располагался в Шефеле, к югу от города Екрон (Телль-Микне), в наибольшей близости к территории Иудеи с востока (1 Цар 17. 52). ВЗ описывает Геф как город Ханаана , где после эпохи Иисуса Навина еще сохранялись поселения легендарного племени Енакимов (Нав 11. 22). Из Гефа происходили исполинский воин филистимлян Голиаф (1 Цар 17. 4) и другие воины-гиганты (2 Цар 21. 19-22). Геф упоминается как Gimti в списке ханаанских городов в амарнских письмах (EA. 290. 9). Там находился ковчег завета во время его пленения филистимлянами (1 Цар 5. 1-12). Царь Давид, изгнанный из окружения царя Саула, скрывался в Гефе (1 Цар 21. 10-15) и затем поступил на службу к филистимскому правителю Гефа Анхусу (1 Цар 27. 6). Библейское выражение «не рассказывайте в Гефе» было изначально связано с оплакиванием Давидом погибших в бою Ионафана и Саула (2 Цар 1. 20; ср.: Мих 1. 10). Впоследствии воины из Гефа упоминаются среди наемных воинов Давида (2 Цар 15. 18-23), а Аведдару Гефянину (2 Цар 6. 10) был доверен ковчег завета на 3 месяца, до его переноса в Иерусалим (2 Цар 6. 10-11; 1 Пар 13. 13). В 1 Пар 18. 1 говорится о завоевании Филистии Давидом (ср.: 2 Цар 8. 1), однако войны за Геф, территорию которого контролировали цари Иудеи, продолжались и в эпоху разделения царств. Стены Гефа были укреплены Ровоамом (2 Пар 11. 8), хотя впоследствии Геф отобрал у Иудеи Азаил Дамасский (4 Цар 12. 18). Затем он был отвоеван у филистимлян при царе Озии (2 Пар 26. 6). Пророк Амос в середине VIII века до Р. Х. говорит о Гефе, вероятно, как об уже разрушенном филистимском городе (Ам 6. 2). Позднее пророки не упоминают о Гефе даже в списках филистимских городов (Иер 25. 20; Соф 2. 4; Зах 9. 5), но он перечислен в надписи Саргона II, царя Ассирии, в списке покоренных им городов в кампанию 712/711 годов до Р. Х. против Азури, царя Ашдода (ANET. N 286).

До середины ХХ века археологи, включая У.Ф. Олбрайта, отождествляли с Геф современным Телль-Шейх-Ахмед-эль-Арейни, к северу от современного Кирьят-Гат (Albright. P. 6-12). Олбрайт искал Геф южнее Аккарона, опираясь на известие о возвращении земель «от Аккарона и до Гефа» (1 Цар 7. 14). Однако раскопки 1956 и 1961 годов под рукововдством С. Йейвина на Эль-Арейни показали, что в эпоху филистимлян это место не заселялось (EAEHL. Vol. 1. P. 89-97). Вскоре Дж.Э. Райт выдвинул новую версию отождествления, указав на Тель-Сера (араб. Телль-эш-Шария) еще дальше к югу, вдоль реки Герар, на самом краю пустыни Негев (Wright. P. 80), где раскопками Э. Орена в 1972-1976 годах были вскрыты следы значительного поселения филистимской эпохи (EAEHL. Vol. 4. P. 1059-1069).

В настоящее время наиболее вероятной и распространенной версией отождествления остается более северный памятник, Телль-эс-Сафи, на южном берегу реки Ха-Эла, к северо-западу от Бет-Гуврина и к юго-востоку от Телль-Микне (Rainey. P. 64-68). Северное расположение Гефа поддерживается упоминаниями Гефа у Евсевия Кесарийского (Euseb. Onomast. 26. 4). Описание конфликтов потомков Ефрема и Вениамина (1 Пар 7. 20-23; 8. 13), также имевшее отношение к северным территориям, может быть связано или с Гефом, или с местом, известным как Гиффаим (Mazar. P. 228).

На Телль-эс-Сафи Палестинский исследовательский фонд пытался уже в 1899 года проводить работы, во время которых было собрано много керамики , в т. ч. и типичной для филистимлян, но стратиграфия памятника не была установлена (EAEHL. Vol. 4. P. 1024-1027). Занимавшее основную часть телля арабское поселение мешало проводить большие работы; крупномасштабные раскопки, продолжающиеся до настоящего времени, были возобновлены в 1996 году представителями нескольких университетов (A. Мэир, A. Боас, T. Шнайдер). В ходе исследований было установлено, что Телль-эс-Сафи был обитаем с эпохи энеолита; его размер оказался вчетверо больше, чем считалось по предварительной оценке Ф.Дж. Блисса и Р. Макалистера. Монохромной филистимской керамики, характерной для 1-й стадии железного века (1200-1000 годы до Р. Х.), здесь собрано не много, но зато найдено большое количество красно-черной двухцветной посуды, свойственной следующей стадии филистимского освоения Ханаана. Особого процветания поселение Телль-эс-Сафи достигло в X-IX веках и было разрушено на рубеже IX-VIII веков до Р. Х. Слой разрушения отчетливо выделен и маркирован находками остатков зданий и строительных материалов, предметов религиозного характера, использовавшихся в филистимском культе, и др. Керамическая посуда этого слоя - ярко выраженная позднефилистимская, с примесью финикийской, лощеная темно-красная и бело-черная полосатая. Аэрофотосъемка и последующие разрезы показали, что Телль-эс-Сафи с 3 сторон (кроме обрывистой северной) окружал глубокий осадный ров, вырытый армией Саргона II (сведения о таких рвах встречаются в источниках), но не исключена и фортификационная функция такого сооружения (поскольку вал насыпан со стороны осажденных).

Ниже слоя разрушения отмечены слой раннего железного века (Х-IX века до Р. Х.) и 2 слоя XI века, в которых собраны прекрасно сохранившиеся сосуды филистимского типа и изделия из слоновой кости. На одном из участков был обнаружен слой позднего бронзового века (1550-1150 годы до Р. Х.), причем уровень разрушения этого поселения совпадает с концом периода; по-видимому, он связан с гибелью ханаанского Гефа (в слое есть фрагменты прото-ханаанских надписей, египетской печати и большое количество керамики).

В 2005 году найдена одна из самых ранних (не позднее 1200 года до Р. Х.) филистимских надписей, включающая 2 индоевропеских имени. В настоящее время Правительство Израиля приняло решение превратить Телль-эс-Сафи в археологический заповедник (Sudilovsky J. Giving the Philistines Their Due: Inscription Found in Gath // BiblArch. 2005. Vol. 31. N 6. P. 19).

Дополнительная литература:

Albright W. F. Contributions to the Hist. Geography of Palestine // AASOR. 1923. Vol. 2/3. P. 1-46;

Mazar B. Gath and Gittaim // IEJ. Vol. 4. 1954. P. 227-235.

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