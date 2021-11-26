ГАДАРА (ГОРОД)

ГАДАРА - город Десятиградия, лежавший к юго-востоку от Галилейского моря (современное Тивериадское озеро).

В синодальном и большинстве переводов НЗ на европейские языки упоминается «Гадаринская страна» (Мк 5. 1; Лк 8. 26, 37) как место, где Иисус совершил чудо исцеления бесноватых, изгнав бесов, обратившихся в стадо свиней и бросившихся в море. Правда, во многих греческих рукописях Нового Завета в этих стихах сказано, что Иисус с учениками пришли в «страну Герасинскую» [τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν - NAG]. В другом параллельном тексте Евангелия это место исцеления также именуется «страной Гергесинской» (Мф 8. 28) (в критическом издании НЗ здесь стоит греческое τὴν χώραν τῶν Γαδαρήνων, то есть в «страну Гадаринскую»). Вероятно, подобные разночтения в рукописной традиции были обусловлены ошибками переписчиков. Местоположение Гадары и Герасы определяется уверенно, однако вопрос о точном месте евангельского чуда остается нерешенным. Открытие в 70-х годах XX века на востоном берегу Тивериадского озера (в современности Курси, то есть, возможно, Гергесе) церкви и монастыря V-VI веков, по-видимому отмечавших место, где почиталась память о чуде изгнания бесов, может говорить в пользу последней. Гадара была населена по преимуществу греческим населением (Ios. Flav. Antiq. XVII 11. 4) и играла заметную роль как член Десятиградия только с правления Помпея (64/63 годы до Рождества Христова), однако история города началась по крайней мере в эпоху эллинизма и даже ранее, правда, слои этих периодов еще не обнаружены. Римский наместник Сирии Авл Габиний разделил Палестину на 5 округов, 2-м из них после Иерусалима назвав Гадара (Ios. Flav. De bell. I 8. 5). во время Иудейской войны , около 68 года до Рождества Христова, Гадара была разрушена императором Веспасианом (Ibid. IV 7. 3, 5). Особую известность принесли Гадаре жившие в городе греческие ученые: Менипп (III век до Рождества Христова), Мелеагр и Филодем (1-я половина I века до Рождества Христова), Теодор, учитель императора Тиберия (конец I века до Рождества Христова), Апсинес (III век до Рождества Христова). Христианство утвердилось здесь очень рано: в Гадаре в 303 году принял мученическую кончину Закхей; епископ Гадары Сабин участвовал во Вселенском I Соборе 325 года. Однако церковная жизнь Гадары в византийскую эпоху восстанавливается с трудом, как из-за скудости и противоречивости источников, так и в силу существования 2 городов с близкими названиями, лежащих в областях соседних провинций (Палестина Первая и Палестина Вторая). В 1-й половине VI века Гадара упоминается вместе с 3 городами Палестины Второй после Скифополя и Пеллы.

Гадару отождествляют с местностью в районе современного Умм-Кайса (Umm Qeis, M.R. 214229), в окрестностях которого обнаружено много гробниц, высеченных в скалах (они могли служить жилищами бесноватым). Умм-Кайс лежит на северной границе Иордании (около 10 км юго-восточнее южной оконечности Тивериадского озера) на ровном плато, вытянутом с востока на запад (350 м над уровнем моря). С севера склоны спускаются к долине реки Ярмук, с запада - к долине реки Иордан, с юга - к Вади-эль-Араба. Руины близ Умм-Кайса отождествил с Гадарой уже У. Зеетцен в 1806 году; в 1886 году Г. Шумахер провел разведку городища Гадары (в то время не заселенного). Позже здесь были открыты бани с мозаичными полами, расчищен обширный подземный мавзолей (внутри границ древнего города) и гробница позднеримской эпохи. В 1974 году было проведено повторное обследование и снят общий план с фиксацией остатков зданий на площади около 1,6´ 450 м (исключая некрополи, плотно окружающие Гадару).

В 70-80-х годах XX века несколькокрупных зданий в Гадаре изучили У. Вагнер-Люкс и С. Хольм-Нильсен. Вдоль главной улицы (лат. decumanus maximus), ориентированной по оси восток-запад, стояли большие термы. Главное здание (30´ 50 м) стояло на склоне и частью было врублено в скалу, а частью опиралось на 2 особых сводчатых помещения; фасад имел высоту около 14 м. В термах пол на базальтовых и керамических столбиках подогревался горячим воздухом из 10 печей, имелись все необходимые помещения, кроме открытого двора-палестры, что характерно для поздних типов. Всего выделено 3 этапа существования здания: разрушение 1-го датируется около 400 года по Рождеству Христову; во 2-й период бани работали, но многие комнаты были закрыты или использовались не по назначению, что, видимо, указывает на начало упадка Гадары. В 1-й половине VII века весь комплекс терм использовался как жилой и производственный, что продолжалось и в период Омейядов (одна из комнат получила михраб - молитвенную нишу). В 746 году термы были окончательно разрушены гигантским землетрясением.

В центральной части террасы (в 50 м к востоку от терм) было открыто квадратное основание церкви (23,5´ 23,1 м) с октагональным интерьером, построенной на вымостке римского периода из известняковых плит с широким использованием вторичных материалов. Храм датируется началом VI века по Рождеству Христову, а его разрушение (при землетрясении) - VIII веком. В здании были двери; из внутреннего двора 3 прохода вели на главную улицу. В полу севро-восточной апсиды, перед базальтовым саркофагом, находились 2 захоронения (0,52´ 1,72 м; 0,6´ 1,74 м). На горизонтальной оси юго-восточной апсиды, которая отделялась барьером от октагонального интерьера, найдена базальтовая колонна высотой 0,74 м (подставка реликвария). Центральный октагон окружал коридор, в который попадали с севера. В восточнйо части центрального октагона имелось полукруглое ступенчатое сооружение, ориентированное на восток, а сразу с запада от него - могила с каменным оссуарием или реликварием (ок. 1,2´ 0,5´ 0,4 м). Пол здания был выложен геометрическими узорами из каменных плиток разных цветов (черного, голубого, желтого, красного, белого).

Гадара была одним из христианских центров, в которых шла разработка церквей раннего типа, как центричных, так и базиликальных: важнейшим открытием стало обнаружение в Гадаре базиликальной церкви начала IV века (испорчена поздними зданиями, и о ее архитектуре судить трудно), о чем сообщил в конце 90-х годов XX века Т. Вебер. Кроме этих зданий в Гадаре фрагментарно изучен целый ряд сооружений, в том числе театр, ипподром, остатки колонных улиц и системы уличных подземных водоотводов.

Дополнительная литература:

Janin R., Stiernon L. Gadara // DHGE. T. 19. Col. 592-598;

Wagner-Lux U. Umm Qeis (Gadara) // RB. 1966. Vol. 73. P. 581-582.

Иллюстрация:

Руины базилики в Гадаре. Архив ПЭ.

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