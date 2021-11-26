ЕЗДРА
ЕЗДРА - ветхозаветный священник, книжник и законоучитель периода персидского господства, организатор послепленной иудейской общины.
Сведения о жизни и деятельности Ездры содержатся в 1-й Книге Ездры (7-10-я главы) и в Книге Неемии (8-я и 12-я главы). Происходил из рода Сераии, первосвященнического рода Ааронова (1 Езд. 7:1-5). В седьмой год правления персидского царя Артаксеркса (около 458 года до н. э.) получил от царя повеление «поставить правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою» (1 Езд. 7:25). По прибытии в Иерусалим с «сынами Израилевыми… из священников и левитов, и певцов и привратников и нефинеев» (1 Езд. 7:7) - с теми, кто не исшёл после окончания пленения Вавилонского при царе Кире II, - Ездра нашёл, что «народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных... потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными» (1 Езд. 9:1-2). Ездра призвал народ к покаянию, потребовал от жителей Иерусалима и всей Иудеи развестись с иноплеменницами (1 Езд. 10:10-11).
Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» (XI, 158) указывает, что Ездра умер в преклонном возрасте и похоронен в Иерусалиме, однако, согласно более позднему преданию, Ездра был похоронен в деревне Узер, близ города Басра (современный Ирак).