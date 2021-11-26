ЕПИФАНИЙ КИПРСКИЙ
ЕПИФАНИЙ КИПРСКИЙ - епископ города Саламин, христианский ересеолог периода ранней Церкви.
Согласно агиографической традиции, происходил из иудейской семьи; получил начальное образование в доме богатого иудея и сам в ранней юности был иудеем, однако вскоре после смерти наставника обратился в христианство и удалился в Египет. После посещения Египта вернулся в Палестину, подвизался при некоем авве Илларионе, затем основал монастырь, которым управлял 30 лет. Являясь строгим приверженцем никейского богословия, пользовался значительным авторитетом среди местного, в том числе и арианского, населения; постоянно путешествовал по Палестине и Сирии. С 360-х годов - на Кипре, где стал (в 365 году или 367 году) епископом города Саламин. После этого прилагал усилия к устройству монашеской жизни на Кипре.
В богословских спорах, главным из которых было противостояние никейского богословия и арианства, Епифаний Кипрский занимал ригористскую позицию. Умеренных никейцев называл «полуарианами», в Антиохии поддерживал небольшую группу строгих никейцев во главе с епископом Павлином, ради поддержки которого Епифаний Кипрский предпринял также путешествие в Рим (382). Ригоризм Епифания Кипрского особо сказался в отношении к Оригену, которого он называл отцом всех ересей, и в участии в оригенистических спорах, охвативших церковь Палестины в начале 390-х годов. Так, видимо, именно влиянием Епифания Кипрского объясняется резкая перемена во взглядах Иеронима Блаженного на оригеновское учение - от его почитания до резкого неприятия. С епископом Иоанном Иерусалимским Епифаний Кипрский порвал общение из-за нежелания первого публично осудить Оригена; по прибытии в 383 году в Палестину Епифаний Кипрский открыто обвинил Иоанна Иерусалимского в ереси и совершил ряд рукоположений в Вифлееме без его ведома. Епифаний Кипрский поддержал осуждение Оригена Феофилом Александрийским (400). Узнав, что изгнанные из Египта оригенисты нашли убежище в Константинополе у Иоанна Златоуста(часть 1, часть 2) , Епифаний Кипрский безрезультатно пытался настроить против него константинопольскую паству. Хотя кампания Епифания Кипрского провалилась, она стала прелюдией к соборному низвержению Иоанна Златоуста (404).
Только два сочинения Епифания Кипрского сохранились полностью - «Панарий» и «Анкорат». В первом собраны и описаны 20 дохристианских и 80 христианских ересей, а также даны опровержения каждой из них. Второй представляет собой положительно-догматическое изложение православного вероучения, прежде всего учения о Святой Троице, воплощении, Воскресении. Несмотря на то что некоторые фрагменты из «Анкората» Епифания Кипрского легли в основу православной триадологии, Епифания Кипрского нельзя назвать богословом-мыслителем, его сочинения носят скорее практический характер, что видно также и по известным фрагментам его экзегетических сочинений.
Сочинения:
Migne PG. T. 41-43;
Творения. М., 1863-1883. Ч. 1-6.