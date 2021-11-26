ЕПИФАНИЙ КИПРСКИЙ

ЕПИФАНИЙ КИПРСКИЙ - епископ города Саламин, христианский ересеолог периода ранней Церкви.

Со­глас­но агио­гра­фи­че­ской тра­ди­ции, про­ис­хо­дил из иу­дей­ской се­мьи; по­лу­чил на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние в до­ме бо­га­то­го иу­дея и сам в ран­ней юно­сти был иу­де­ем, од­на­ко вско­ре по­сле смер­ти на­став­ни­ка об­ра­тил­ся в хри­сти­ан­ст­во и уда­лил­ся в Еги­пет. По­сле по­се­ще­ния Егип­та вер­нул­ся в Па­ле­сти­ну, под­ви­зал­ся при не­ко­ем ав­ве Ил­ла­рио­не, за­тем ос­но­вал мо­на­стырь, ко­то­рым управ­лял 30 лет. Яв­ля­ясь стро­гим при­вер­жен­цем ни­кей­ско­го бо­го­сло­вия, поль­зо­вал­ся зна­чительным ав­то­ри­те­том сре­ди ме­ст­но­го, в том числе и ари­ан­ско­го, на­се­ле­ния; по­сто­ян­но пу­теше­ст­во­вал по Па­ле­сти­не и Си­рии. С 360-х годов - на Ки­пре, где стал (в 365 году или 367 году) епи­ско­пом города Са­ла­мин. По­сле это­го при­ла­гал уси­лия к уст­рой­ст­ву мо­на­ше­ской жиз­ни на Ки­пре.

В бо­го­слов­ских спо­рах, глав­ным из ко­то­рых бы­ло про­ти­во­стоя­ние ни­кей­ско­го бо­го­сло­вия и ари­ан­ст­ва, Епифаний Кипрский за­ни­мал ри­го­ри­ст­скую по­зи­цию. Уме­рен­ных ни­кей­цев на­зы­вал «по­лу­ариа­на­ми», в Ан­ти­охии под­дер­жи­вал не­боль­шую груп­пу стро­гих ни­кей­цев во гла­ве с епископом Пав­ли­ном, ра­ди под­держ­ки ко­то­ро­го Епифаний Кипрский пред­при­нял так­же пу­те­ше­ст­вие в Рим (382). Ри­го­ризм Епифания Кипрского осо­бо ска­зал­ся в от­но­ше­нии к Ори­ге­ну, ко­то­ро­го он на­зы­вал от­цом всех ере­сей, и в уча­стии в ори­ге­ни­стических спо­рах, ох­ва­тив­ших цер­ковь Па­ле­сти­ны в начале 390-х годов. Так, ви­ди­мо, имен­но влия­ни­ем Епифания Кипрского объ­яс­ня­ет­ся рез­кая пе­ре­ме­на во взгля­дах Ие­ро­ни­ма Бла­жен­но­го на ори­ге­нов­ское уче­ние - от его по­чи­та­ния до рез­ко­го не­при­ятия. С епископом Ио­ан­ном Ие­ру­са­лим­ским Епифаний Кипрский по­рвал об­ще­ние из-за не­же­ла­ния пер­во­го пуб­лич­но осу­дить Ори­ге­на; по при­бы­тии в 383 году в Па­ле­сти­ну Епифаний Кипрский от­кры­то об­ви­нил Ио­ан­на Ие­ру­са­лим­ско­го в ере­си и со­вер­шил ряд ру­ко­по­ло­же­ний в Виф­лее­ме без его ве­до­ма. Епифаний Кипрский под­дер­жал осу­ж­де­ние Ори­ге­на Фео­фи­лом Алек­сан­д­рий­ским (400). Уз­нав, что из­гнан­ные из Егип­та ори­ге­ни­сты на­шли убе­жи­ще в Кон­стан­ти­но­по­ле у Ио­ан­на Зла­то­ус­та( часть 1 , часть 2 ) , Епифаний Кипрский без­ре­зуль­тат­но пы­тал­ся на­стро­ить про­тив не­го кон­стан­ти­но­поль­скую па­ст­ву. Хо­тя кам­па­ния Епифания Кипрского про­ва­ли­лась, она ста­ла пре­лю­ди­ей к со­бор­но­му низ­вер­же­нию Ио­ан­на Зла­то­ус­та (404).

Толь­ко два со­чи­не­ния Епифания Кипрского со­хра­ни­лись пол­но­стью - «Па­на­рий» и «Ан­ко­рат». В пер­вом со­б­ра­ны и опи­са­ны 20 дох­ри­сти­ан­ских и 80 хри­сти­ан­ских ере­сей, а так­же да­ны оп­ро­вер­же­ния ка­ж­дой из них. Вто­рой пред­став­ля­ет со­бой по­ло­жи­тель­но-дог­ма­тическое из­ло­же­ние пра­во­слав­но­го ве­ро­уче­ния, пре­ж­де все­го уче­ния о Святой Трои­це, во­пло­ще­нии, Вос­кре­се­нии . Не­смот­ря на то что не­ко­торые фраг­мен­ты из «Ан­ко­ра­та» Епифания Кипрского лег­ли в ос­но­ву пра­во­слав­ной триа­до­ло­гии, Епифания Кипрского нель­зя на­звать бо­го­сло­вом-мыс­ли­те­лем, его со­чи­не­ния но­сят ско­рее прак­ти­че­ский ха­рак­тер, что вид­но так­же и по из­вест­ным фраг­мен­там его эк­зе­ге­тических со­чи­не­ний.

Сочинения:

Migne PG. T. 41-43;

Тво­ре­ния. М., 1863-1883. Ч. 1-6.