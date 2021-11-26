ЭЛЕВТЕРИЙ (др.-греч. Ἐλευθέριος; лат. Eleutherius, Eleutherus)

Тринадцатый папа Римский (175 – 189 г.)

Элевтерий был пресвитером при епископстве Аникета, после смерти папы Сотера стал его преемником. Он принял Иринея Лионского с посланием о Лугдунских (Лионских) исповедников о гонении, которое произошло в 177 г.

В Liber Pontificalis рассказывается о том, что «праведный король» бриттов Луций обратился к Элевтерию с просьбой прислать к нему миссионеров и крестить его. Эта же легенда появляется у Беды Достопочтенного (HE I, 4) и Гальфрида Монмутского. Эти сведения ничем не подтверждаются и не заслуживают доверия. А. Гарнак попытался доказать, что речь идет не о Британии, а о Беритане (одно из названий Эдесского царства), но без особого успеха.

Тертуллиан в «Против Праксея» сообщает, что тот был вынужден оправдываться перед неким римским епископом, склонным к монтанизму, как и его предшественники, хотя позже и отошел от него. Вполне вероятно, что в число этих «предшественников» попадает и Элевтерий. В послании Лионских мучеников, отправленном с Иринеем, содержится полемика с этим учением.

Считается, что Элевтерий своим декретом подтвердил апостольское постановление о том, что христиане не должны считать какую-либо пищу нечистой, однако этот документ является подложным (он сохранился в составе псевдо-исидоровых декреталий).