ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ
Соборование, последование святого елея, одно из 7 таинств православной церкви, в котором при помазании тела святым елеем призывается благодать Божия, исцеляющая душевные и телесные болезни.
Совершается несколькими (обычно 7) пресвитерами («собором»). Чинопоследование Е. включает освящение елея (масла растит. происхождения) и собственно помазание.
во втором греч. слове съехала крышечка В средиземноморской культуре елей был одним из распространённых мед. средств (ср.: Лк. 10:34). Уже в межзаветной литературе его использование связывалось с исцелением не только от болезни, но и от грехов (Апокалипсис Моисея). Возможно, ещё в дохристианскую эпоху елей стал символизировать милость Божию, поскольку в греч. яз. эти слова созвучны.
По свидетельству евангелистов, Иисус Христос посылал апостолов совершать исцеления, в т. ч. с использованием елея (Мк. 6:6–13; ср.: Мф. 9:35–10:11; Лк. 9:1–6; 10:1, 9). В Послании ап. Иакова говорится, что в случае болезни необходимо призывать пресвитеров, чтобы они помазали больного елеем во имя Господне (Иак. 5:14–16). При этом исключительная роль в исцелении отводится молитве, произнесённой с верой, и исповеданию грехов.
Молитвы на освящение елея для больных известны уже по древнейшим сб-кам христианских молитв («Апостольское предание», 3 в., «Евхологий» Серапиона Тмуитского, 4 в.). Некоторые авторы 3–5 вв. связывают помазание елеем с приёмом кающихся в церковное общение (Ориген, Иоанн Златоуст), другие же, напротив, предписывают помазывать елеем только верных, страдающих от болезней (папа Римский Иннокентий I, Кирилл Александрийский). В 6 в., в связи с изменениями в покаянной дисциплине, обе практики соединяются в одну. При этом на Западе в докаролингскую эпоху таинством могло считаться освящение елея, а не его использование (т. е. миряне могли помазывать себя сами).
В греч. рукописях визант. эпохи встречаются как отд. молитвы на освящение елея для больных (по некоторым свидетельствам, освящённый елей мог просто возливаться на больного), так и целые чинопоследования (со многими помазаниями). Иногда эти последования входили в состав служб суточного круга (вечерни, «паннихис», утрени) или Божественной литургии (в этом случае елей освящался на проскомидии, а помазание им совершалось после причащения). Совр. чинопоследование Е., совершаемое отдельно от др. служб, установилось в 13–14 вв. Чин включает молебное пение (песнопения которого некогда пелись во время служб суточного круга), освящение елея (который смешивается с вином) и само семикратное помазание елеем с 7 чтениями из Апостола и Евангелия и 7 молитвами (7 чтений могут быть отголоском древней практики совершения чина в течение 7 дней). В заключение на голову больного с молитвой возлагается Евангелие.
Также известен обычай общего Е., которое совершалось в Великий четверг в кафедральных храмах для всех верных независимо от степени тяжести их болезней (возможно, в связи с древней практикой принятия в этот день кающихся в церковное общение). Помазание при этом совершалось однократно, в конце чина. Эта традиция доныне сохраняется в греч. практике (кроме Великого четверга, общее Е. может также совершаться в навечерие Рождества Христова). В совр. практике Рус. православной церкви, установившейся лишь неск. десятилетий назад, подобный чин, но с 7 помазаниями, совершается в большинстве приходских храмов в период Великого поста. Кроме того, таинство Е. совершается в индивидуальном порядке по усмотрению духовника или приглашённого священника в случае духовной и телесной немощи.
На Западе начиная с 9 в. помазание елеем совершалось только в случае тяжёлых заболеваний, грозящих смертью, а с 13 в. весь чин был упрощён и стал совершаться приватно одним священником, по сути соединившись с чином причащения умирающего (лат. viaticum – напутствие). Поэтому вплоть до реформ Ватиканского II собора таинство Е. именовалось «последним помазанием» (Extrema unctio) или «таинством умирающих». В схоластическом богословии даже противопоставляли таинства жизни (крещение – Евхаристия – конфирмация) таинствам смерти (покаяние – последнее причащение – последнее помазание) (Альберт Великий). Считалось, что в таинстве прощаются лёгкие грехи (Бонавентура, Дунс Скот) или забытые и совершённые по неведению грехи, а также греховная слабость как следствие первородного греха, препятствующие вхождению в небесную славу (Фома Аквинский).
Кроме византийской и латинской традиций, чин Е. известен и в др. традициях, но, напр., в армянской и восточносирийской традициях никогда не практикуется.
Автор статьи: А. А. Ткаченко.