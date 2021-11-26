ДОГМАТ

ДОГМАТ - основное положение христианского вероучения, имеющее, как учит христианская Церковь, Божественное происхождение; источники догмата - Священное Писание и Священное Предание.

Тер­мин «догмат» упот­реб­лял­ся как языческими фи­ло­со­фа­ми, так и хри­сти­ан­ски­ми ав­то­ра­ми в различных зна­че­ни­ях. Ев­се­вий Ке­са­рий­ский в сво­ей «Цер­ков­ной ис­то­рии» тер­ми­ном «догмат» обо­зна­ча­ет дек­ре­ты се­на­та (II, 2), императорские эдик­ты (IV, 6), ука­зы и рас­по­ря­же­ния ме­ст­ных вла­стей (IV, 26), цер­ков­ное уче­ние (IV, 26), по­ста­нов­ле­ния по­ме­ст­ных со­бо­ров (V, 23; VI, 43), но так­же ере­си (VII, 6, 31). На­чи­ная с IV века тер­мин «догмат» в цер­ков­ном упот­реб­ле­нии всё ча­ще ис­поль­зу­ет­ся для обо­зна­че­ния хри­сти­ан­ско­го ве­ро­уче­ния.

По­ни­ма­ние догмата как фор­му­лы ве­ры, как вы­ра­же­ния то­го, во что ве­ри­ли «все все­гда и по­всю­ду», воз­ни­ка­ет в древ­ней Церк­ви. Са­мы­ми древ­ни­ми дог­ма­тическими сво­да­ми яв­ля­ют­ся Сим­во­лы ве­ры, а так­же ран­ние Кре­щаль­ные сим­во­лы. Впо­след­ст­вии к ним бы­ли при­сое­ди­не­ны дог­ма­тические по­ста­нов­ле­ния Все­лен­ских со­бо­ров и дог­ма­тические по­ста­нов­ле­ния по­ме­ст­ных со­бо­ров, ут­вер­ждён­ные на Трулль­ском со­бо­ре (691 год). В цер­ков­ной тра­ди­ции за­кре­пи­лось мне­ние, что, в си­лу осо­бой ав­то­ри­тет­но­сти, к дог­ма­ти­че­ским мож­но от­не­сти по­ста­нов­ле­ния Кон­стан­ти­но­поль­ско­го со­бо­ра 879-880 годов, Кон­стан­ти­но­поль­ских со­бо­ров 1341-1351 годов (о сущ­но­сти Бо­жи­ей и энер­ги­ях, пред­став­ляю­щих со­бой не­твар­ную Бо­же­ст­вен­ную бла­го­дать). Дог­ма­тическое зна­че­ние при­да­ёт­ся так­же Ис­по­ве­да­нию ве­ры святителя Гри­го­рия Па­ла­мы (1351 год), Ис­по­ве­да­нию ве­ры святителя Мар­ка Эфес­ско­го (на Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ском со­бо­ре).

Од­на­ко пол­но­та ве­ро­учи­тель­ной ис­ти­ны не на­хо­дит все­ча­ст­но­го от­ра­же­ния в дог­ма­тических оп­ре­де­ле­ни­ях. Догмат - это ско­рее гра­ни­цы ис­ти­ны. Дог­ма­тические тек­сты ро­ж­да­ют­ся из опы­та бо­го­по­зна­ния и по­яв­ля­ют­ся в ви­де ве­ро­учи­тель­ных оп­ре­де­ле­ний как ре­зуль­тат это­го опы­та. Со­глас­но цер­ков­но­му ве­ро­уче­нию, ос­но­ва дог­ма­тических ис­тин и оп­ре­де­ле­ний под­креп­ля­ет­ся так­же опы­том ду­хов­ной жиз­ни хри­стиа­ни­на. Ба­зой дог­ма­тических ис­тин яв­ля­ет­ся, таким образом, не вы­вод, а ви­де­ние, ко­то­рое дос­ти­жи­мо толь­ко че­рез ду­хов­ное ста­нов­ле­ние ве­рую­щей лич­но­сти, че­рез при­ча­ст­ность к опы­ту Церк­ви. «Вы, - пи­шет апостол Па­вел , об­ра­ща­ясь к хри­стиа­нам Ко­рин­фа, - по­ка­зы­вае­те со­бою, что Вы - пись­мо Хри­сто­во, че­рез слу­же­ние на­ше на­пи­сан­ное не чер­ни­ла­ми, но Ду­хом Бо­га жи­во­го, не на скри­жа­лях ка­мен­ных, но на пло­тя­ных скри­жа­лях серд­ца» (2 Коринфянам 3:3).

Догматы в эпоху Вселенских соборов

По­яв­ле­ние дог­ма­тических оп­ре­де­ле­ний не бы­ло обу­слов­ле­но лишь внутренней не­об­хо­ди­мо­стью цер­ков­ной жиз­ни: лже­уче­ния, ере­си но­си­ли ан­ти­цер­ков­ный ха­рак­тер, уг­ро­жа­ли един­ст­ву Церк­ви - в борь­бе с ни­ми Цер­ковь фор­му­ли­ро­ва­ла своё ве­ро­уче­ние. I Все­лен­ский со­бор (325 год) в по­ле­ми­ке с ариа­на­ми сфор­му­ли­ро­вал в Ни­кей­ском сим­во­ле ве­ры догмат о еди­но­су­щии От­ца и Сы­на, но раз­ли­че­нии Их ипо­ста­сей. II Все­лен­ский со­бор (381 год) под­вёл ито­ги ари­ан­ских спо­ров, ут­вер­дил ве­ру в Святого Ду­ха, рав­но­че­ст­но­го по бо­же­ст­ву От­цу и Сы­ну, при­нял Ни­кео-­Кон­стан­ти­но­поль­ский сим­вол ве­ры. III Все­лен­ский со­бор (431 год), оп­ро­вер­гая хри­сто­ло­гию не­сто­ри­ан­ст­ва , от­стаи­вал име­но­ва­ние Де­вы Ма­рии Бо­го­ро­ди­цей. IV Все­лен­ский со­бор (451 год) сфор­му­ли­ро­вал догмат о двух при­ро­дах и еди­ной ипо­ста­си Бо­го­че­ло­ве­ка. V Все­лен­ский со­бор (553 год) был со­б­ран для раз­ре­ше­ния про­дол­жав­ших­ся хри­сто­ло­гических спо­ров. VI Все­лен­ский со­бор (680-681 годы) вы­сту­пил про­тив мо­но­фе­лит­ст­ва и мо­но­энер­гиз­ма, VII Все­лен­ский со­бор (787 год) - про­тив ико­но­бор­че­ст­ва, со­ста­вив ве­ро­оп­ре­де­ле­ние об ико­но­по­чи­та­нии . Таким образом, дог­ма­тическое оп­ре­де­ле­ние не по­ро­ж­да­ло но­вых догматов, но са­мо ро­ж­да­лось из догматы, из­на­чаль­но су­ще­ст­вую­ще­го в дог­ма­тическом со­зна­нии Церк­ви.

Современное положение догматов в Православной церкви

Пра­во­слав­ная цер­ковь счи­та­ет, что в си­лу Бо­же­ст­вен­но­го про­ис­хо­ж­де­ния догматы ни из­ме­нять их, ни уве­ли­чи­вать, ни со­кра­щать их ко­ли­че­ст­во ни­кто не мо­жет; в то же вре­мя это не оз­на­ча­ет, что пре­кра­ти­лось рас­кры­тие догматов: оно не пре­кра­ти­лось, по­сколь­ку не пре­кра­ща­ют­ся за­блу­ж­де­ния, вы­зы­ваю­щие не­об­хо­ди­мость ох­ра­не­ния чис­то­ты пра­во­сла­вия.

Догматы в католицизме.

Ка­то­лическая дог­ма­тическая тра­ди­ция на­шла своё от­ра­же­ние в так называемой тео­рии дог­ма­тического раз­ви­тия. Ка­то­ли­че­ская цер­ковь при­зна­ёт не толь­ко воз­мож­ность, но и не­об­хо­ди­мость по­яв­ле­ния но­вых догматов. Ею бы­ли при­ня­ты догматы о без­оши­боч­ном учи­тель­ст­ве («не­по­гре­ши­мо­сти») па­пы Рим­ско­го как пре­ем­ни­ке святого апостола Пет­ра, о не­по­роч­ном за­ча­тии Пре­свя­той Де­вы Ма­рии , о взя­тии Пре­свя­той Де­вы Ма­рии в Не­бес­ную Сла­ву с ду­шой и те­лом.

Догматы в исламе

При­ме­ни­тель­но к другим ми­ро­вым ре­ли­ги­ям о догматах воз­мож­но го­во­рить толь­ко в от­но­ше­нии ис­ла­ма . Дву­мя основными догматами ис­ла­ма яв­ля­ют­ся догмат о еди­ном Бо­ге и догмат о бла­гой мис­сии про­ро­ка Му­хам­ме­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)