ДИОНИСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

ДИОНИСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (греческое Διονύσιος) - епископ Александрийский, богослов.

Про­ис­хо­дил из знат­ной языческой се­мьи. В юно­сти за­ин­те­ре­со­вал­ся хри­сти­ан­ской литературой, слу­шал лек­ции Ори­ге­на, при­нял кре­ще­ние. Со­глас­но Ев­се­вию Ке­са­рий­ско­му , воз­гла­вил алек­сан­д­рий­ское ог­ла­си­тель­ное училище (смотреть Алек­сан­д­рий­ская шко­ла) по­сле Ирак­ла (около 231), позд­нее стал его же пре­ем­ни­ком на епи­скоп­ской ка­фед­ре Алек­сан­д­рии. Во вре­мя го­не­ний на хри­сти­ан при императоре Де­ции (249-251) скры­вал­ся, в пе­ри­од го­не­ний императора Ва­ле­риа­на (257-260) вы­слан в Ма­ре­о­ти­ду (об­ласть Ниж­не­го Егип­та) и Ли­вий­скую пус­ты­ню. В 260 году император Гал­ли­ен из­дал на имя Дионисия Александрийского ре­ск­рипт, ко­то­рым хри­стиа­нам раз­ре­ша­лось бес­пре­пят­ст­вен­ное бо­го­слу­же­ние. Вви­ду мно­же­ст­ва от­пав­ших во вре­мя го­не­ний на хри­сти­ан , Дионисий Александрийский до­пус­кал их по­кая­ние и при­ня­тие в Цер­ковь, под­дер­жав в этом по­зи­цию Кор­ни­лия Рим­ско­го (251-253) и Ки­приа­на Кар­фа­ген­ско­го (умер 258) про­тив Но­ва­циа­на (умер около 258) и его сто­рон­ни­ков (смотреть Но­ва­циа­не). Осу­див за са­вел­ли­ан­ст­во (ересь, воз­двиг­ну­тая в середине III века пто­ле­ма­ид­ским пре­сви­те­ром Са­вел­ли­ем; на­хо­ди­лась в рус­ле мо­да­ли­стического мо­нар­хи­ан­ст­ва ) од­но­го из епи­ско­пов Ли­вии, Дионисий Александрийский сам под­верг­ся об­ви­не­нию со сто­ро­ны Дио­ни­сия Рим­ско­го (259-268) и в от­вет­ном «Оп­ро­вер­же­нии и апо­ло­гии» был вы­ну­ж­ден от­стаи­вать свои бо­го­слов­ские воз­зре­ния на Святую Трои­цу. Около 264 года Дионисий Александрийский был при­гла­шён в Ан­ти­охию на со­бор про­тив епи­ско­па Ан­ти­охий­ско­го Пав­ла Са­мо­сат­ско­го, но от­ка­зал­ся от уча­стия, со­слав­шись на пре­клон­ный воз­раст. Вско­ре Дионисий Александрийский скон­чал­ся. Со­чи­не­ния Дионисия Александрийского, сре­ди ко­то­рых из­вест­ны пас­ха­лия и трак­тат «Об обе­то­ва­ни­ях», за­тра­ги­ваю­щий про­бле­му ав­тор­ст­ва «Апо­ка­лип­си­са», поч­ти пол­но­стью ут­ра­че­ны, за ис­клю­че­ни­ем пи­сем, ци­ти­руе­мых в «Цер­ков­ной ис­то­рии» Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го (кни­ги 6, 7), и не­сколь­ких других фраг­мен­тов.

Сочинения :

Migne PG. T. 10.