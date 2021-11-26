АПОКРИФЫ

Группа сочинений иудейско-эллинистического, иудеохристианского и раннехристианского происхождения.

Греч. τά άπóκρθφα, «сокрытые писания». Ряд А. был создан в парахристианской (гностической) среде. Термин А. — условный, первоначально обозначал «отреченные» книги, т. е. кн., которые не входят в состав новозаветного канона. Однако в современной науке термин А. употребляется вне зависимости от канона Нового Завета . По формальному признаку А. делят на: 1) ветхозаветные А. (также псевдоэпиграфы) и 2) ветхозаветные А. К первым относят: легенды («Книга Юбилеев», «Вознесение Исаии», «Житие Адама и Евы»), литературу премудрости («Повесть об Ахикаре», «IV книга Маккавеев»), ветхозаветные апокалипсисы («Книга Еноха», «Трактат Сима», «Апокалипсис Ездры»), завещания («Завет двенадцати патриархов», «Завещание Иова», «Завещание Моисея»), ветхозаветные молитвы и гимны («Молитва Иосифа», «Молитва Иакова»). Ко вторым относят: апостольские евангелия («Евангелие от евреев», «Евангелие детства Христова», «Евангелие Псевдо-Фомы», «Евангелие Никодима», «Евангелие Варфоломея»), апостольские Деяния («Деяния Иуды Фомы», «Деяния ап. Андрея», «Деяния Петра»), повествования о Марии («Протоевангелие Иакова», «Житие Богородицы»), апостольские послания («III послание ап. Павла к Коринфянам», «Послание Павла к лаодикийцам», «Переписка ап. Павла и Сенеки»), апокалипсисы («Апокалипсис Петра» и др.). Формальными признаками А. считаются: их традиционное отнесение к категории А.; выраженная претензия на богооткровенный характер; связь с иудеохристианской или раннехристианской средой, специфический профетизм. В церковной среде А. нередко объявлялись «бесовскими», книги жгли и уничтожали, в то же время ряд сюжетов из А. вошел в церковную традицию. А. имели широкое хождение в христианской среде как в Византии , так и на Руси. Они повлияли на формирование христианской агиографии и народной поэзии.

Автор статьи: Муравьев А.В.

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