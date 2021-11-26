Апокатастасис

(греч. áποκατάστα­σις) — богословско-философское воззрение, связываемое обыкновенно с именем позднеантичного христианского египетского мыслителя Оригена. Оно весьма характерно для позднеантичной космолого-эсхатологической модели платонической традиции и сводится к трем основным положениям: 1) творение Богом мира — непрерывный процесс, поэтому невозможно «вечное осуждение» грешников в рамках одного мира, имеющего продолжение в мире следующем («конец света» — явление локальное); 2) Бог абсолютно благ, поэтому и милосердие его безгранично, поэтому невозможно допустить факта вечного наказания грешников; 3) прегрешение первотворенных людей (Адама и Евы) связано с бывшим еще раньше прегрешением (преступлением заповеди послушания Богу) ангелов во главе с Сатаной. Эти ангелы были первоначально «чистыми духами», так что Бог восстановит всех ниспавших из этого состояния в первоначальное духовное качество и достоинство. Ориген высказывал учение об А. с оговорками и не категорически. Высказывается мнение (А. Серегин), что концепции эсхатологического разделения праведников и грешников и всеобщего спасения соотносятся Оригеном с разными этапами космического процесса, а следовательно, совершенно не противоречат друг другу. Ключевым местом трактата РА, в котором Ориген подробно излагает свою гипотезу множественности миров в соотношении с гипотезой А., является «О началах» 2, 3, 4–5. Космическую историю по Оригену следует представлять себе как последовательность многочисленных эонов или миров, после которой будет иметь место А. В конце каждого конкретного эона не происходит всеобщего А., но только индивидуальное перераспределение разумных существ по рангам духовной иерархии, для описания которого используются традиционные картины Страшного Суда и наказания грешников. Отголоски космологической теории Оригена находятся в трудах его последователя Евагрия Понтийского (IV в.), а также у палестинских оригенистов VI в. Распространение учения об А. в среде последних вызвало к жизни посмертное осуждение Оригена и его учения об А. на VI Вселенском Соборе (553). Черты учения об А. наблюдаются в сочинениях сироязычных персидских мистиков Исхака Нинивийского и др. В целом А. надо считать чертой александрийского богословия и видеть в его распространении влияние богословского и философского александринизма.