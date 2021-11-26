АПОКАЛИПСИС

Жанр раннехристианской литературы, развившийся под влиянием иудеохристианства и характерной для него эсхатологии и мистики.

Греч. ,Аποκάλυψις, откровение. В основе понятия «откровение» лежит оппозиция «скрытое – открытое», базовое для иудаизма и всех религий Книги. Содержание религии открывается избранным через видения и наитие. Первоначально название А. закрепилось за «Откровением Иоанна Богослова» , которое вошло в канон Нового Завета . Однако параллельно с ним (или чуть позже) возникли и другие А. (Петра, Варуха). Ряд сочинений также относится к апокалиптике: «Пастырь Ерма», «Вознесение Исаии», христианская часть «Сивиллиных книг», «Книга Элькасаи» и ряд других. Основные темы апокалиптики: конец света, заповеди Иисуса Христа и апостолов немногим «верным», пришествие антихриста, отступление людей от христианства. Откровение Иоанна Богослова — название последней книги Нового Завета (в Библии ). В нем описываются события, которые произойдут перед вторым пришествием Христа (так называемой парусией) на землю и будут сопровождаться многочисленными катаклизмами и чудесами. Книга описывает также само второе пришествие и события после него. Посредством видений Иоанну открылось предстоящее рождение антихриста на Земле, второе пришествие Христа, конец света, Страшный суд. А. Иоанна заканчивается пророчеством о том, что победа Бога над грехом увенчает тяжелую борьбу. В обновленном творении («новое небо и новая земля») Бог будет пребывать среди людей в вечном Небесном Иерусалиме. Христианская традиция приписывает авторство этой книги ап. Иоанну Богослову. Это мнение подвергается сомнению рядом библеистов, поскольку проблематика и стиль изложения А. значительно отличается от «Евангелия от Иоанна» и посланий ап. Иоанна. Древнейшим из известных к настоящему времени греческих манускриптов Откровения является папирус, датируемый серединой или второй половиной III в. (так называемый третий папирус Честера Битти, обозначаемый в литературе как *P47). Изучение показало, что исходно этот папирусный кодекс состоял из 32 листов, сохранилось лишь 10 из середины кодекса. Несколько ранних унциальных рукописей, в том числе Синайский кодекс, также содержат текст Откровения. Но в целом следует отметить, что Откровение Иоанна — наименее хорошо засвидетельствованная в греческих рукописях книга Нового Завета. Она сохранилась примерно в 300 списках, из них лишь 10 рукописей — унциальные, причем не все полные. В византийское время в связи с арабскими завоеваниями было создано несколько сочинений, относимых к «византийской апокалиптике» («Апокалипсис Псевдо-Мефодия», «Эдесский аноним»).

Автор статьи: Муравьев А.В.

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