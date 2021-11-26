АНАКЛЕТ (др.-греч. ᾿Ανέγκλητος; лат. Anacletes, Anencletus, Cletus)

Третий папа Римский (76-88 гг.).

Анаклет был преемником Лина . В Cathalogus Liberianus (LP 1. P. 2-3) и у Епифания Кипрского использовалась параллельная форма его имени – Клет, что привело к путанице: по этим источникам, Лину наследовал Климент, за которым следовали Клет и Анаклет. Позже Клета переместили перед Климентом, а Анаклета – за ним. В настоящее время установлено, что это одна и та же фигура.

Liber Pontificalis утверждает, что он удостоился мученического венца, но ни Евсевий Кесарийский , ни Ириней Лионский ничего об этом не знают. В целом, ничего невозможного в этом нет – его кончина падает на время правления Домициана , когда, по традиции, за отказ приносить жертвы императору и считать его богом пострадало немало христиан; часть из них была казнена, а часть выслана из Рима. Позже в правление того же императора пострадал Климент Римский , Плиний Младший оговаривается, что сам он никогда не принимал участия в процессах против христиан, хотя и знал о том, при помощи каких мер определить, христианин ли перед ним (Ep. X, 96, 5), что показывает, что в Риме проводились суды над христианами.