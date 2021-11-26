АМВРОСИЙ На чтение: 1 минута

АМВРОСИЙ (Аврелий Амвросий) - один из великих западных Отцов Церкви .

Епископ Медиоланский (с 7 декабря 374 года), святой (память 7 декабря).

Амвросий родился в семье римских аристократов с давними христианскими традициями, получил блестящее образование, служил адвокатом в судебном ведомстве префектуры Иллирии, затем консуляром (губернатором) в провинции Эмилия-Лигурия, столицей которой был Медиолан. После смерти арианского епископа Авксентия I Амвросий по настоянию горожан был крещен и избран на кафедру Медиолана.

Одной из главных забот Амвросия была борьба с влиянием на Запапе арианства, а также борьба за утверждение Символа веры, принятого на I Вселенском Соборе (Никея, 325). Активно противодействовал партии язычников в римском сенате. Сблизившись с императором Феодосием I, правившим восточной частью Римской империи , использовал свой авторитет для влияния на принятие государственных решений.

Пользовался всенародной любовью. Был похоронен в одной гробнице с мучениками Гервасием и Протасием в базилике, получившей впоследствии его имя. В конце XIX века подлинность мощей Амвросия была подтверждена археологически .

Амвросий оставил значительный корпус творений, большую часть которых составляют проповеди . Некоторые из них сохранились только в конспектах, иные были пересмотрены автором и приведены в форму отдельных трактатов и книг. Творения Амвросия можно разделить на догматические, экзегетические и нравственно-аскетические. В отдельные группы можно выделить письма и гимны. Немало сочинений, долгое время приписывавшихся Амвросию, в настоящее время признаны неподлинными. Богословие Амвросия в основном носит нравственно-практический характер, в догматических вопросах затрагивает темы, актуальные для полемики с арианами.