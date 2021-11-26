АЛЕКСАНДР I, папа Римский (др.-греч. Ἀλέξανδρος; лат. Alexander)

Шестой папа Римский (105 – 115 гг.).

Александр стал преемником Эвариста на римской кафедре. В Liber Pontificalis ему приписывается введение в канон мессы молитвы «Qui pridie» (лат. – Накануне Своих страданий) или «Unde et memores» (Итак, Господи, вспоминая). Кроме того, при нем появился обычай освящать свои дома святой водой. Декреты и послания, которые приписываются Александру, относятся к более позднему времени.

Понтификат Александра приходится на время становления системы монархического епископата; большие усилия для его укрепления приложили Климент Римский и Игнатий Антиохийский . В это время в Риме могли начать появляться первые гностики, кроме того, там существовала община иудеохристиан, правда, похоже, что они практически не общались с ортодоксами. Ситуация с гонениями была, в целом, спокойная, хотя к этому времени относится знаменитый ответ Траяна Плинию Младшему , что христиан не следует разыскивать специально, но тех, кто попался и не желает отречься, следует казнить.

Сообщения о мученической смерти Александра вместе с Евентием и Феодоулом в конце царствования Траяна не подтверждаются Иринеем Лионским и Евсевием Кесарийским ; скорее всего, здесь имеет место путаница с мучеником Александром Римским, который, по преданию, был казнен при Марке Аврелии.